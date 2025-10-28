Религиозные предпочтения россиян

Большинство россиян считают себя православными, их доля остаётся высокой и продолжает расти после небольшого снижения в конце 2010-х годов. Исповедуют ислам около 6% респондентов, другие религии (католицизм, протестантизм, иудаизм, буддизм, индуизм) – порядка 2%. Почти каждый пятый не относит себя ни к какому вероисповеданию или считает себя атеистом. Доля верующих выше среди женщин, опрошенных старшего возраста, менее обеспеченных респондентов.

Большинство россиян считают себя православными – 73%. Доля таких опрошенных росла с конца 1980-х годов и достигла своих максимальных значений в 2010 году – 80%. Однако потом плавно снижалась до 65% к 2020 году. Сейчас же наблюдается плавное восстановление этого показателя к прежним значениям. Доля исповедующих ислам остаётся устойчивой – около 6% респондентов. Порядка 2% опрошенных относят себя другим религиям (католицизм, протестантизм, иудаизм, буддизм, индуизм). Доля атеистов сократилась с 70% в декабре 1989 года до 5% в сентябре 2025 года, ещё 13% опрошенных не относят себя ни к какому вероисповеданию.

Институциональное доверие церкви и религиозным организациям находится на уровне 62%. Данный показатель вырос в 2022 году, после чего продолжил постепенный рост.

Чаще других говорят о себе как о православных женщины (78%), опрошенные старшего возраста (77% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (78% тех, которым едва хватает на еду).

Доля атеистов и тех, кто не относит себя к какому-либо исповеданию, выше среди мужчин (22%), молодёжи до 25 лет (24%), более обеспеченных респондентов (21% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования).

Доля исповедующих ислам и другие религии практически не отличается в разных социально-демографических группах.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 23 сентября по 1 октября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1610 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии