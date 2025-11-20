Отношение к США, ЕС, Германии, Великобритании, Польше и Украине в октябре 2025 года

Отношение россиян к ЕС, Украине, Польше, Германии, Великобритании остаётся преимущественно негативным. Отношение к США ухудшилось после резкого улучшения в первой половине года – негативные оценки снова превышают позитивные. Отношение к ЕС, Великобритании и Украине незначительно улучшилось за последние месяцы. Отношение к Германии практически не меняется на протяжении трех лет.

В рамках ежемесячного опроса в октябре респондентам было предложено выразить своё отношение к некоторым странам. Из приведенного списка стран, чуть лучше отношение к США (34% относятся хорошо/ в основном хорошо), хуже – к Германии (25%), Европейскому Союзу (23%), Великобритании (20%), Украине (20%) и Польше (19%).

С 2014 года среди россиян преобладало негативное отношение к США с пиками в январе 2015 года (81%) и мае 2024 года (77%). После возвращения Д. Трампа на пост президента США и появлении надежд на изменение политики в отношение России, отношение к США стало постепенно улучшаться и достигло 48% положительных ответов в августе 2025 года. Однако за прошедшие два месяца отношение к США вновь ухудшилось: сейчас к США хорошо относятся треть опрошенных (34%, снижение на 14 п.п.), плохо – 45% (рост на 15 п.п.).

Хуже других относятся к США: опрошенные старшего возраста (50% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (49% среди тех, которым едва хватает на еду), жители Москвы (58%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (49%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (47%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (53%).

Лучше других относятся к США: молодёжь до 25 лет (57%), респонденты с высшим образованием (38%), более обеспеченные респонденты (41% среди тех, кто может себе позволить товары длительно пользования), жители городов с населением более 500 тысяч человек (38%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (40%), те, кто доверяет телеграм-каналам как источнику информации (52%).

С начала 1990-х годов большинство россиян хорошо относились к Германии. Доля россиян с негативным отношением к Германии начала расти с 2011 года и достигла максимальных значений в мае 2022 года – 66%. Сейчас плохо относятся к Германии 58% респондентов (в том числе 34% «очень плохо» и 24% «в основном плохо»), хорошо относится к стране каждый четвёртый опрошенный (25%, в том числе 3% «очень хорошо» и 22% «в основном хорошо»).

Хуже других относятся к Германии: опрошенные старшего возраста (70%), москвичи (75%), те, кто считают, что дела в стране идут в правильном направлении (66%), те, кто одобряют деятельность В. Путина на посту президента (62%), те, кто доверяют телевидению как источнику информации (69%).

Лучше других относятся к Германии: молодёжь до 25 лет (48%), более обеспеченные респонденты (28% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (29%), те, кто считают, что дела в стране идут по неверному пути (34%), те, кто не одобряют деятельность В. Путина на посту президента (38%), те, кто доверяют телеграм-каналам как источнику информации (40%).

Отношение к Европейскому Союзу ухудшалось в 2023 и 2024 годах, однако на протяжении последнего года фиксируется противоположная тенденция: доля тех, кто отрицательно относится к ЕС, снизилась до 58% (снижение на 13 п.п. с сентября 2024 года), а доля тех, кто положительно относится к ЕС, выросла до 23% (рост на 7 п.п. с сентября 2024 года).

Хуже других относятся к Европейскому Союзу: опрошенные старшего возраста (68% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), жители Москвы (79%), те, кто считают, что дела в стране идут в правильном направлении (64%), те, кто одобряют деятельность В. Путина на посту президента (62%), те, кто доверяют телевидению как источнику информации (67%).

Лучше других относятся к Европейскому Союзу: молодёжь до 25 лет (44%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (26%), те, кто считают, что дела в стране идут по неверному пути (30%), те, кто не одобряют деятельность В. Путина на посту президента (35%), те, кто доверяют телеграм-каналам каналам как источнику информации (36%).

В последний год улучшается отношение россиян и к Украине – до 20% увеличилась доля опрошенных, которые хорошо относятся к этой стране (рост на 6 п.п. с мая 2025 года), отрицательно относятся к Украине 63% респондентов, это доля респондентов сократилась на 11 п.п. за последние полгода.

Хуже других относятся к Украине: жители Москвы (88%), те, кто считают, что дела в стране идут в правильном направлении (69%), те, кто одобряют деятельность В. Путина на посту президента (67%), те, кто доверяют телевидению как источнику информации (73%).

Лучше других относятся к Украине: жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (23%), те, кто считают, что дела в стране идут по неверному пути (26%), те, кто не одобряют деятельность В. Путина на посту президента (33%), те, кто доверяют телеграм-каналам, социальным сетям и интернет-изданиям как источникам информации (25%, 25% и 25% соответственно).

Отношение к Великобритании постепенно восстанавливается после резкого ухудшения весной 2022 года: в октябре 2025 года каждый пятый относится к этой стране хорошо (20%, рост на 5 п.п. с мая 2022 года), 62% — плохо (снижение на 9 п.п. с мая 2022 года).

Хуже других относятся к Великобритании: мужчины (67%), опрошенные старшего возраста (73% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), жители Москвы (83%), те, кто считают, что дела в стране идут в правильном направлении (69%), те, кто одобряют деятельность В. Путина на посту президента (65%), те, кто доверяют телевидению как источнику информации (70%).

Лучше других относятся к Великобритании: женщины (22%), молодёжь до 25 лет (40%), те, кто считают, что дела в стране идут по неверному пути (28%), те, кто не одобряют деятельность В. Путина на посту президента (30%), те, кто доверяют телеграм-каналам каналам как источнику информации (37%).

Также медленно нормализуется отношение к Польше – доля тех, кто относится к этой стране плохо снизилась до 63% (с 74% в мае 2024 года), а доля тех, кто относится к ней хорошо – до 19% (с 16% в мае 2024 года)

Хуже других относятся к Польше: мужчины (69%), опрошенные старшего возраста (77% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), жители Москвы (85%), те, кто считают, что дела в стране идут в правильном направлении (72%), те, кто одобряют деятельность В. Путина на посту президента (67%), те, кто доверяют телевидению как источнику информации (72%).

Лучше других относятся к Польше: молодёжь до 25 лет (34%), обеспеченные респонденты (21% среди тех, кто может себе позволить товары длительно пользования), жители городов с населением более 500 тысяч человек (24%), те, кто считают, что дела в стране идут по не верному пути (26%), те, кто не одобряют деятельность В. Путина на посту президента (30%), те, кто доверяют телеграм-каналам как источнику информации (30%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 28 октября по 6 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии