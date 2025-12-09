Представления о наиболее острых проблемах российского общества: ноябрь 2025

Рост цен по-прежнему остаётся наиболее острой проблемой с точки зрения респондентов. Около трети опрошенных испытывают тревогу в связи с проведением специальной военной операции и конфликтом с Западом, увеличением пенсионного возраста или жилищными проблемами. Порядка четверти респондентов отмечают такие проблемы как коррупция, наплыв мигрантов, недоступность медицинского обслуживания. Экономические и социальные проблемы в целом вызывают у россиян большую озабоченность, чем другие проблемы.

Рост цен остаётся самой острой проблемой российского общества на протяжении последних 20 лет. В ноябре 2025 года эта проблема волновала 59% опрошенных. У трети опрошенных вызывает беспокойство спецоперация и связанные с ней проблемы (31%), увеличение пенсионного возраста (30%), жилищные проблемы (29%). Примерно четверть респондентов тревожат коррупция (28%), наплыв приезжих, мигрантов (25%), недоступность многих видов медицинского обслуживания (24%). Каждый пятый назвал самыми острыми проблемами обнищание большинства населения (21%) и угрозы взрывов, террористических актов (19%).

Уровень обеспокоенности экономическими проблемами в последние месяцы снижался, но по некоторым показателям снова начал увеличиваться. Рост цен считают наиболее острой проблемой шестеро из десяти опрошенных (59%, рост на 7 п.п. с августа 2024 года), бедность, обнищание большинства населения – 21%, рост безработицы и кризис в экономике по 13% и 12% опрошенных соответственно, задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий – 5% респондентов.

Общая обеспокоенность проблемами социальной сферы продолжает постепенно расти: по 29% опрошенных считают острой проблемой увеличение пенсионного возраста (рост на 5 п.п. с марта 2023 года) и жилищные проблемы (рост на 8 п.п. с августа 2023 года). С марта 2023 года выросла обеспокоенность проблемами связанными с недоступностью многих видов медицинского обслуживания (24%, рост на 5 п.п.) и ростом платности образования (18%, рост на 7 п.п.). Проблема роста наркомании тревожит 17% опрошенных (снижение на 6 п.п. с июня 2025 года), проблема резкого расслоения на богатых и бедных – 15%.

Общий уровень обеспокоенности проблемами власти и управления в последний год значительно не изменяется: проблема коррупции, взяточничества тревожит 29% респондентов, засилье, произвол чиновников – 7%. Пики обеспокоенности проблемами власти и управления приходились на 2011-2013 годы и 2019 год.

Обеспокоенность проблемами взаимодействия между людьми разных национальностей постепенно росла с 2022 года, и, достигнув пика весной 2024 года на фоне теракта в Крокус Сити Холле, начала постепенно снижаться: так, в ноябре 2025 года четверть опрошенных (26%) считают острой проблемой российского общества наплыв приезжих, мигрантов (снижение на 6 п.п. с марта 2024 года), а 8% респондентов говорят о росте национализма и ухудшения межнациональных отношений (снижение на 4 п.п. с марта 2024 года).

Обеспокоенность проблемами безопасности и правопорядка снижается по сравнению с показателями предыдущих лет: каждый пятый считает острой проблемой угрозу взрывов и других террористических актов в месте своего проживания (19%, снижение на 10 п.п. с марта 2024 года). Почти у каждого десятого вызывает тревогу рост числа уголовных преступлений (9%, снижение на 59 п.п. с апреля 1994 года) и невозможность добиться правды в суде (8%, снижение на 6 п.п. с февраля 2020 года). Обеспокоены ограничением гражданских прав и демократических свобод 5% опрошенных, а грубостью, жестокостью работников сотрудников полиции 4% (снижение на 8 п.п. с февраля 2022 года).

Из числа других проблем, каждый третий (31%) обеспокоен спецоперацией, конфликтом с Западом, санкциями. 16% опрошенных считают острой проблемой ухудшение состояния окружающей среды (снижение на 7 п.п. с августа 2023 года), 15% — кризис морали, культуры, нравственности (снижение на 16 п.п. с августа 2012 года), ещё 6% — заболевания, эпидемии (снижение на 10 п.п. с марта 2023 года).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 18 по 27 ноября 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии