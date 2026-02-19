Оценки экономического и политического положения России в январе 2026 года

Большинство опрошенных воспринимают экономическое положение России как среднее, при этом каждый пятый оценивает его как хорошее и столько же — как плохое. Последние полгода оценки экономического положения медленно ухудшались. Политическую обстановку в России большинство опрошенных оценивают как напряженную, при этом имея в виду, прежде всего, продолжение СВО; четверо из десяти считают обстановку благополучной и спокойной.

Вопросы об экономическом и политическом положении в стране являются составной частью Индекса социальных настроений и задаются с 1994 года. Для лучшего понимания динамики общественных настроений по этим двум вопросам сначала рассмотрим как менялись индексы, рассчитанные по этим вопросам.

Динамика индексов

Индекс политического положения в стране рассчитывается на основании вопроса «Как бы Вы оценили в целом политическую обстановку в России?». Наименьшие значения индекс показывал в периоды военных действий в Чечне и Грузии, после терактов на Дубровке, в Беслане и др. Нынешний период низких значений наблюдается после начала СВО, при этом ниже всего индекс опускался сразу после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года. Индекс достигал максимальных значений в июне 2008 года – 147п. на фоне общественной консолидации вокруг президентских выборов; а минимальных – в январе 1995 года после начала первой чеченской военной компании – 8п.

Индекс экономического положения в стране рассчитывается на основании вопроса «Как бы Вы оценили экономическое положение России?». Минимальные значения индекса наблюдались на фоне экономических кризисов в 1998, 2008, 2014-2016 годах. Его максимальные значения фиксировались в мае 2024 года – 112п., а минимальные – в 1998 году в момент экономического кризиса – 9п.

Индексы по каждому из вопросов рассчитываются как разница положительных и отрицательных ответов, к которой добавляется 100. Соответственно, оба индекса изменяются в интервале от 0 до 200, значения индексов менее 100 означают преобладание негативных оценок, более 100 – позитивных.

Оценки экономического положения

Вернемся от индексов к распределению мнений по конкретным вопросам. Около половины опрошенных оценивают нынешнее экономическое положение России как среднее – 56%, такое представление об отечественной экономике доминирует в российском обществе с 2006 года, до этого превалировало мнение о её плохом состоянии. Каждый пятый опрошенный (22%) сегодня считает экономическое положение страны плохим, доля респондентов с таким мнением выросла на 7 п.п. с сентября 2025 года. Оценивают экономическое положение страны как хорошее 19% опрошенных, их доля снизилась на 9 п.п. с мая 2025 года.

Чаще других оценивают экономическое положение России как хорошее мужчины (24%), молодёжь до 25 лет (24%), более обеспеченные респонденты (25% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (26%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (27%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (22%), те, кто пользуется телевидением как источником информации (22%), те, кто не обеспокоены санкциями (23%), а также те, для кого санкции не создали серьёзных проблем (21%).

Чаще других оценивают экономическое положение России как среднее женщины (60%), опрошенные старшего возраста (59% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), те, которым едва хватает на одежду (60%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (61%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (60%), те, кто пользуется телевидением как источником информации (58%), те, для кого санкции не создали серьёзных проблем (58%).

Чаще других оценивают экономическое положение России как плохое менее обеспеченные опрошенные (29% среди тех, которым едва хватает на еду), жители крупных городов: 28% среди тех, кто проживает в городах с населением более 500 тысяч человек и 27% среди тех, кто проживает в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек, те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (56%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (66%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (35%), те, кто обеспокоены санкциями (28%), и те, для кого санкции создали серьёзные проблемы (47%).

Оценки политической ситуации

Более половины опрошенных сегодня оценивают политическую обстановку в России в целом негативно – 58%, в том числе каждый второй (51%) считает её напряжённой, а 7% — критической, взрывоопасной; доля респондентов, разделяющих это мнение, выросла на 6 п.п. с мая 2025 года. Эта точка зрения преобладала в российском обществе на протяжении всего периода наблюдений за исключением десятилетия с 2008 по 2018 год, когда политическую ситуацию оценивали позитивно. Каждый третий (30%) считает политическую обстановку спокойной, а 9% — благополучной. Таким образом, оценивают обстановку позитивно 39%, доля таких респондентов снизилась на 7 п.п. с мая 2025 года.

Чаще других оценивают политическую обстановку в России как благополучную, спокойную чаще мужчины (50%), респонденты в возрасте 25-39 лет (44%), более обеспеченные респонденты (45% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (51%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (51%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (44%).

Чаще других оценивают политическую обстановку в России как напряжённую, критическую, взрывоопасную чаще женщины (67%), молодёжь до 25 лет (61%) и опрошенные в возрасте 55 лет и старше (61%), менее обеспеченные опрошенные (70% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (87%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (87%), те, кто пользуются социальными сетями как источником информации (62%).

Добавим, что в одном из прошлых замеров (в январе 2024 года) респондентам задавался дополнительный открытый вопрос (без подсказок) с целью узнать, что именно они имеют в виду, когда оценивают политическую обстановку в России тем или иным образом.

Так, те, кто оценивали политическую обстановку в России как благополучную и спокойную, чаще всего говорили о том, что «всё хорошо, нормально, спокойно, идёт своим чередом» (31%), «рост экономики (не голодаем); развитие промышленности и строительства» — (16%), «обстановка стабильная» — (14%), «доверяю президенту» и «есть работа; зарплаты и пенсии выплачивают вовремя» — (по 10%), «нет волнений, забастовок» и «нет военных действий на территории России» — (по 9%).

Те, кто оценивали политическую обстановку в России как напряженную или критическую, взрывоопасную, чаще всего указывали на «продолжение СВО, мобилизацию, гибель людей» (62%), «экономический кризис, инфляцию» (15%), «проблемы внешней политики, отношения с Западом, НАТО» (10%), «падение уровня жизни, обнищание населения» (6%). Проблемы, связанные с текущем военным конфликтом, упоминали в совокупности 75% ответивших, а о различных экономических проблемах говорили в совокупности 24% ответивших.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 15 по 23 января 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта(крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии