Основные трудности и жизненные стратегии российских семей: февраль 2026

Половина опрошенных хотели бы жить не хуже, чем большинство семей в их городе или районе, а треть – жить лучше, чем другие семьи. Каждый десятый ориентируется на уровень жизни западных стран. Почти столько же россиян пытаются «выжить, пусть даже на самом примитивном уровне существования». Жизнь половины опрошенных осложняют низкие доходы. Также значительную долю респондентов беспокоят плохое здоровье, усталость и переутомление, бытовые трудности, недостаток свободного времени и опасения потерять работу.

Около половины опрошенных говорят, что их семья ставит перед собой цель жить не хуже, чем большинство семей в городе, районе их проживания – 48%. За весь период наблюдений с 1998 года эта жизненная стратегия является самой популярной для российских семей. Ещё треть респондентов отвечают, что стараются жить лучше, чем большинство семей в их городе, районе – 33%, эта доля выросла с марта 1999 года на 23 п.п. В целом при выборе жизненных целей большинство семей (81%) ориентируются на образ жизни семей своего места жительства.

Только каждый десятый (11%) примеряет свою жизнь к образу жизни семей на Западе: 6% стремятся жить как средняя семья в Западной Европе, США, а 5% — лучше. Ориентация на западные страны в последние годы росла, однако после начала текущего конфликта с Западом она заметно снизилась.

Около 8% опрошенных ставят своей целью выжить, пусть даже на самом примитивном уровне существования. В 2021-2025 годах доля таких людей сокращалась до 5% (минимального значения за все время наблюдений), но за последний год несколько выросла.

Жизненные стратегии российских семей различаются в зависимости от социально-демографических факторов. Чаще других ставят перед собой цель жить так, как живёт средняя семья в Западной Европе, США, молодёжь до 25 лет (8%), респонденты с высшим образованием (8%), более обеспеченные респонденты (7% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (10%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (11%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (16%).

Чаще других ставят перед собой цель жить лучше, чем живёт большинство семей в городе, районе, молодёжь до 25 лет (45%), респонденты с высшим и профессиональным образованиями (по 34%), более обеспеченные респонденты (40% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, чьё материальное положение семьи за последний год улучшилось (35%), те, кто считает, что сейчас хорошее время, чтобы совершать крупные покупки (36%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (34%).

Чаще других ставят перед собой цель жить не хуже, чем большинство семей в городе, районе, опрошенные старшего возраста (58% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (53%), менее обеспеченные респонденты (50% среди тех, которым едва хватает на еду и тех, которым хватает на одежду), жители села (53%), те, кто считает, что сейчас плохое время для того, чтобы делать крупные покупки для дома (51%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (50%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (49%).

Чаще других ставят перед собой цель выжить, пусть на самом примитивном уровне существования, опрошенные старшего возраста (10% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (11%), менее обеспеченные респонденты (18% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек, жители села (11% и 10% соответственно), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (11%).

В феврале 2026 жизнь половины опрошенных в первую очередь осложняли низкие доходы – 48%. Доля тех, кто называл эту проблему снизилась на 25 п.п. с января 2005 года (73%), однако это, как и прежде, остаётся главной трудностью для российских семей. Жизнь практически каждой третьей семьи осложняют плохое здоровье и трудности с лечением (30%), примерно каждой четвёртой – усталость, переутомление (28%), а каждой пятой – бытовые трудности (22%), недостаток свободного времени (22%), опасения потерять работу (20%). По 8% опрошенных в качестве причины, осложняющей жизнь их семьи, назвали плохое жильё и невозможность дать детям хорошее образование, 5% — безысходность, отсутствие перспектив в жизни, по 2% — пьянство членов семьи, плохие отношения.

Молодежь (до 24 лет) чаще говорит о таких проблемах как бытовые трудности (30%), опасения потерять работу (28%). Опрошенных в возрасте 25-39 лет чаще других беспокоит усталость и переутомление (34%), недостаток свободного времени (33%). В возрастной группе 40-54 — плохое жильё (10%), а также невозможность дать детям хорошее образование (11%). Опрошенных старшего возраста больше других тревожат низкие доходы (52%), плохое здоровье, проблемы с лечением (45%).

Жизнь семей менее обеспеченных респондентов чаще, чем других групп опрошенных, осложняют низкие доходы (78%), проблемы со здоровьем, трудности с лечением (45%), а также плохое жильё (16%). Более обеспеченных респондентов чаще других беспокоит усталость, переутомление (34%), недостаток свободного времени (32%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 25 февраля 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии