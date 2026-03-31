Проблемы с мобильным интернетом и блокировка иностранных мессенджеров: март 2026

Большинство опрошенных сталкивались с проблемами доступа к мобильному интернету и проблемами в работе мессенджеров, за полгода их число выросло. Двум третям из них это так или иначе усложнило жизнь, в том числе четверти опрошенных – «серьезно усложнило», их число также увеличилось. До половины опрошенных выросла доля тех, кто не поддерживает блокировку иностранных мессенджеров, доля сторонников сократилось до трети от всех опрошенных. Самыми популярным мессенджерами на сегодняшний день являются Telegram, чья аудитория сократилась за последние месяцы, и МАХ, аудитория которого резко выросла.

Большинство опрошенных за последний месяц сталкивались с проблемами доступа в интернет по мобильному телефону – 77%, и проблемами в работе мессенджеров – 74%. С августа 2025 года доля тех, кто испытывал трудности с доступом к мобильному интернету выросла на 6 п.п., а доля тех, кто испытывал трудности при использовании мессенджеров выросла на 11 п.п.

Чаще других за последний месяц сталкивались с проблемами доступа в интернет по мобильному телефону женщины (80%), молодёжь до 25 лет (86%), респонденты с высшим образованием (85%), более обеспеченные респонденты (83% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Южного и Северо-Кавказского ФО и Северо-Западного ФО (по 83%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (84%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (86%).

Чаще других за последний месяц не сталкивались с проблемами доступа в интернет по мобильному телефону мужчины (21%), опрошенные старшего возраста (29% среди респондентов возрасте 55 лет и старше), опрошенные со средним образованием и ниже (31%), менее обеспеченные респонденты (27% среди тех, которым едва хватает на еду), жители Сибирского ФО (32%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (21%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (20%).

Чаще других за последний месяц сталкивались с проблемами в работе мессенджеров женщины (78%), молодёжь до 24 лет (91%), опрошенные с высшим образованием (86%), более обеспеченные опрошенные (81% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (82%), жители Северо-Западного ФО (81%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (82%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (82%).

Чаще других за последний месяц не сталкивались с проблемами в работе мессенджеров мужчины (23%), опрошенные старшего возраста (32% среди респондентов возрасте 55 лет и старше), опрошенные со средним образованием и ниже (30%), менее обеспеченные респонденты (29% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением до 100 тысяч человек (23%), жители Уральского ФО (27%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (21%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (20%).

Проблемы с доступом в интернет с мобильного телефона и проблемы в работе мессенджеров усложнили жизнь примерно двум третям опрошенных, сталкивавшихся с этими проблемами (69% и 66% соответственно), причём каждому четвёртому эти проблемы серьёзно усложнили жизнь (27% и 26% соответственно). Доли опрошенных, на чью жизнь обе эти проблемы повлияли, выросли на 16 п.п. с августа 2025 года.

Проблемы доступа в интернет чаще усложняют жизнь опрошенным в возрастной группе 25-39 лет (77%), респондентам с высшим образованием (72%), жителям городов с населением более 500 тысяч человек (77%), тем, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (76%), тем, кто не одобряет деятельность действующего президента (75%).

Проблемы доступа в интернет чаще никак не повлияли на жизнь опрошенных старшего возраста (43% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респондентов со средним образованием и ниже (47%), жителей городов с населением до 100 тысяч человек (41%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (34%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (33%).

Проблемы в работе мессенджеров усложняют жизнь чаще опрошенным в возрастной группе 25-39 лет (76%), респондентам с высшим образованием (73%), жителям Москвы (75%), тем, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (73%), тем, кто не одобряет деятельность действующего президента (76%).

Проблемы в работе мессенджеров чаще никак не повлияли на жизнь опрошенных старшего возраста (46% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респондентов со средним образованием и ниже (50%), жителей городов с населением до 100 тысяч человек (45%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (37%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (37%).

Чуть более половины опрошенных не поддерживают блокировки мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) – 55%, их доля выросла на 14 п.п. с августа 2025 года. Поддерживает решение Роскомнадзора о блокировке мессенджеров каждый третий опрошенный (36%), их доля снизилась на 13 п.п за полгода. Затруднились с ответом ещё 10% респондентов.

В августе 2025 года помимо этого вопроса, также задавался открытый вопрос (без вариантов ответов), чтобы узнать по каким причинам опрошенные поддерживают или не поддерживают решение о блокировках. Так, те, кто не поддерживали блокировки, говорили о трудностях в коммуникации с родными и близкими, бесполезности решения, а также нарушении прав и свобод, вмешательстве в частную жизнь. Те, кто поддерживали такое решение, обосновывали свою позицию необходимостью борьбы с мошенничеством, терроризмом, обеспечения безопасности уязвимых групп (старики, подростки).

Не поддерживают решение Роскомнадзора о блокировке звонков в WhatsApp* и Telegram чаще женщины (57%), молодёжь до 24 лет (74%), опрошенные с высшим образованием (61%), жители городов с населением более 500 тысяч человек (64%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (72%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (77%), те, кто пользуются телеграм-каналами как источником информации (75%), те, кто не поддерживают действия российских военных в Украине (74%).

Поддерживают решение Роскомнадзора о блокировке звонков в WhatsApp* и Telegram чаще мужчины (38%), опрошенные старшего возраста (48% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (40%), жители городов от 100 до 500 тысяч человек (39%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (43%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (39%), те, кто пользуется телевидением как источником информации (46%), те, кто поддерживает действия российских военных в Украине (41%).

На фоне блокировок и появления новых мессенджеров самым популярным приложением для обмена звонками и сообщениями является Telegram, им пользуется почти половина опрошенных – 47%, однако его аудитория снизилась на 15 п.п. с августа 2025 года. К настоящему моменту с ним практически сравнялся по доле пользователей новый мессенджер MAX – 42%, аудитория которого за тот же промежуток выросла на 36 п.п., в то время как доля пользователей WhatsApp*снизилась на 42 п.п., сейчас им пользуются 28% респондентов. Также продолжает снижаться популярность Viber после его блокировки в конце 2024 года – до 2% (снижение на 21 п.п. с сентября 2024 года). С прошлого года почти в два раза выросла аудитория ВКонтакте (как приложения для сообщений) – до 30%. По 4% используют Яндекс.Телемост и Imo (Имо), по 3% — Instagram direct* и FaceTime, по 2% — Zoom и Discord. Упомянули Teams и iMessage по 1% опрошенных.

Разные возрастные группы предпочитают пользоваться разными приложениями для обмена сообщениями и звонков. Так, молодёжь до 24 лет чаще пользуется Telegram – 68%, ВКонтакте – 51%, Яндекс.Телемост – 7%, Discord – 10%, Instagram direct* – 9%, FaceTime – 6%. Опрошенные в возрастной группе 25–39 лет чаще других групп обмениваются сообщениями и звонками в MAX – 47%, Zoom – 5%. Опрошенные старшего возраста чаще называли WhatsApp* – 31%.

В целом уровень пользования мессенджерами снижается с возрастом респондентов: если среди опрошенных до 25 лет используют мессенджеры 95%, то в возрастной группе 25-39 лет – 93%, в возрастной группе 40-54 года – 81%, тогда как в возрастной группе 55 лет и старше – 65%.

*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена

Уровень пользования VPN-сервисами вырос в марте 2025 года до 36% (в том числе 20% регулярно используют, а 16% — иногда используют) и за год не изменился. Однако увеличилась категория опрошенных, которые не используют VPN, но знают о такой возможности – 38% респондентов (рост на 10 п.п. с марта 2022 года). В целом уровень осведомлённости о приложениях беспрепятственного доступа в интернет неуклонно растёт с 2022 года – до 74% (рост на 23 п.п.).

Доля тех, кто пользуется сервисами для беспрепятственного доступа в интернет, выше среди молодёжи до 25 лет (60%), респондентов с высшим образованием (43%), более обеспеченных респондентов (47% среди тех, которые может позволить себе товары длительного пользования), жителей Москвы (42%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%), а также тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (51%), и не поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине (55%).

Доля тех, кто не пользуется сервисами для беспрепятственного доступа в интернет, выше среди опрошенных старшего возраста (78% серди опрошенных старшего возраста), респондентов со средним образованием и ниже (68%), менее обеспеченных респондентов (77% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (66%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (64%), поддерживает деятельность российских вооруженных сил в Украине (66%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 26 марта 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта(крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии