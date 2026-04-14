Пользование интернетом и социальными сетями в марте 2026 года

Доля интернет-пользователей не изменилась с прошлого года – им пользуется примерно девять из десяти респондентов. Аудитория социальных сетей продолжает медленно расти, ими пользуется восемь из десяти опрошенных. Самыми популярными социальными сетями остаются «Вконтакте» и Telegram, их посещает около половины опрошенных, каждый пятый посещает TikTok, «Одноклассники» и You-Tube, а каждый десятый – Instagram*, Rutube и Яндекс-Дзен.

Несмотря на проблемы с доступом в интернет (в марте 2026 года 77% столкнулись с проблемами доступа в интернет по мобильному телефону) доля регулярных интернет-пользователей за прошедший год не изменилась и осталась на уровне 83% (в т.ч. 75% выходят в интернет ежедневно или практически ежедневно, 8% — несколько раз в неделю). 3% опрошенных пользуются интернетом примерно раз в неделю, 2% — реже раза в неделю, а 12% респондентов вовсе не выходят в интернет.

Выходят в интернет хотя бы раз в неделю и чаще молодёжь до 25 лет (99%), респонденты с высшим образованием (94%), более обеспеченные опрошенные (95% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (91%).

Не выходят в интернет вовсе опрошенные старшего возраста (26%), респонденты со средним образованием и ниже (27%), менее обеспеченные респонденты (29% среди тех, которым едва хватает на еду), жители села (14%).

Медленно продолжает расти аудитория социальных сетей – до 78% (в т. ч. 58% — посещают социальные сети ежедневно или практически ежедневно, по 10% — несколько раз в неделю и 1 раз в неделю), рост на 44 п.п. с августа 2011 года. Доля опрошенных, которые посещают социальные сети ежедневно, значимо не меняется с 2021 года, прирост новой аудитории происходит за счёт тех, кто посещает их один или несколько раз в неделю. Не посещают социальные сети чуть менее четверти опрошенных (22%).

Доля тех, кто посещает социальные сети, выше среди женщин (83%), молодёжи до 25 лет (99%), респондентов с высшим образованием (86%), более обеспеченных опрошенных (86% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования).

Доля тех, кто не посещают социальные сети, выше среди мужчин (29%), опрошенных старшего возраста (42% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респондентов со средним образованием и ниже (38%), менее обеспеченных респондентов (41% среди тех, которым едва хватает на еду).

Самой популярной социальной сетью для россиян остаётся «Вконтакте», им пользуются около половины опрошенных – 53%, её популярность продолжает расти – на 36 п.п. с 2011 года. Telegram как социальной сетью пользуется почти каждый второй опрошенный – 46%, его доля за год выросла на 5 п.п. (важно, что предыдущий замер был лишь в марте прошлого года, то есть, до начала блокировок). Каждый пятый посещает TikTok – 21%, «Одноклассники» – 19%, их аудитория сократилась на 23 п.п. с 2017 года. Доля пользователей YouTube составляет 18%, его аудитория сократилась на 19 п.п. с 2024 года. Каждый десятый посещает Instagram* (10%), пользование им снизилось на 21 п.п. с 2021 года, Rutube – 10% (рост на 8 п.п. с 2023 года) и Яндекс-Дзен – 9%. 2% опрошенных заходят в Мой мир на Mail.ru (снижение на 15 п.п. с 2013 года), по 1% — в Facebook* (снижение на 11 п.п. с 2017 года) и X (Твиттер, снижение на 6 п.п с 2017 года).

Молодёжь до 25 лет чаще посещает «Вконтакте» (80%), Telegram (68%), TikTok (35%), YouTube (35%), Instagram* (21%). В то время как опрошенные старшего возраста (в возрасте 55 лет и старше) чаще посещают «Одноклассники» (47%) и Яндекс-Дзен (16%).

Опрошенные с высшим образованием чаще пользуются Telegram (66%), Instagram* (16%) и Яндекс-Дзен (14%). Респонденты со средним образованием и ниже чаще предпочитают пользоваться TikTok (39%), «Одноклассниками» (28%) и YouTube (31%).

Более обеспеченные опрошенные (кто может себе позволить товары длительного пользования) чаще посещают «Вконтакте» (70%), Telegram (66%), YouTube (26%), Rutube (17%), Instagram* (16%) и Яндекс-Дзен (15%). Менее обеспеченные опрошенные (которым едва хватает на еду) чаще посещают TikTok (35%).

Те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути, и те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента, чаще посещают Telegram (64% и 69% соответственно), YouTube (34% и 36%), Instagram* (17% и 16%) и Facebook* (3% и 5%). Те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, и кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента, чаще посещают «Одноклассники» (по 26%) и Rutube (по 14%).

*Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, объявлена в РФ экстремистской организацией, её деятельность запрещена.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 26 марта 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии