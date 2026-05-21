Индекс потребительских настроений (ИПН) в первом квартале 2026 года

В первом квартале 2026 года Индекс потребительских настроений (ИПН) продолжал плавно снижатьcя. Снижение продолжается с лета 2025 года. Постепенно ухудшаются как оценки текущей экономической ситуации, так и представления о будущем – как о личном материальном, так и об экономическом для страны. Чаще выражают более позитивные оценки мужчины, молодёжь, менее образованные, более обеспеченные респонденты, а также лояльные власти опрошенные. Чаще выражают более негативные оценки опрошенные старшего возраста, более образованные, менее обеспеченные респонденты, а также оппозиционно настроенные граждане.

В первом квартале 2026 года Индекс потребительских настроений (ИПН) продолжил снижаться: за последние 12 месяцев он снизился на 13 пунктов – до 102 пунктов (на 5 пунктов с начала 2026 года). Снижаются также и оба внутренних показателя Индекса: так, года уровень экономических ожиданий снизился до 107 пунктов (на 18 пунктов с апреля 2025), а оценка текущей экономической ситуации – до 95 пунктов (на 12 пунктов с июня 2025 года). Прежде схожие значения Индекса наблюдались в декабре 2022 года.

Оценки материального положения респондентов продолжают ухудшаться. У трёх из десяти опрошенных за прошедший год материальное положение ухудшилось – 30% (эта доля выросла на 8 п.п. с апреля 2025 года), а у каждого пятого – улучшилось (19%, снижение на 5 п.п. с июня 2025 года). При этом, по словам полвины опрошенных, их материальное положение за год не изменилось – 51% (снижение на 6 п.п. с октября 2025 года).

Чаще других говорили об улучшении материального положения семьи за последний год мужчины (22%), молодёжь до 25 лет (35%), респонденты с высшим образованием (22%), более обеспеченные респонденты (29% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (24%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (22%).

Чаще других говорили, что материальное положение их семьи за последний год не изменилось, женщины (53%), респонденты со средним образованием и ниже (54%), респонденты, которым хватает на одежду (53%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (59%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (55%).

Чаще других говорили об ухудшении материального положения семьи за последний год опрошенные старшего возраста (35% среди респондентов в возрасте 40-54 лет и 33% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (44% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (54%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (61%).

Представления о материальном положении семьи в будущем выглядят более оптимистично и за последнее время значимо не изменились. Так, ожидают улучшения материального положения четверть опрошенных (24%), ухудшения – пятая часть респондентов (20%), а четверо из десяти (43%) думают, что ничего не изменится.

Улучшения материального положения семьи в ближайший год чаще ожидают мужчины (27%), молодёжь до 25 лет (46%), респонденты со средним образованием и ниже (29%), более обеспеченные респонденты (34% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов от 100 до 500 тысяч человек (28%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (31%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (29%).

Считают, что в ближайший год материальное положение семьи не изменится, чаще женщины (46%), опрошенные старшего возраста (48% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), москвичи (60%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (50%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%).

Ухудшения материального положения семьи в ближайший год чаще ожидают опрошенные старшего возраста (23% среди опрошенных в возрасте 40-54 лет и 22% среди опрошенных 55 лет и старше), опрошенные с высшим образованием (23%), менее обеспеченные опрошенные (31% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (22%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (42%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (55%).

Опрошенные смотрят в экономическое будущее страны с несколько большим оптимизмом, чем на перспективы собственного материального положения, однако для этого показателя ожидания также ухудшаются: считают, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут хорошим временем треть опрошенных – 36% (снижение на 13 п.п. с апреля 2025 года), думают, что плохим – 27% респондентов, их доля выросла на 11 п.п. с апреля 2025 года, и ещё столько же думают, что оно будет не хорошим, но и не плохим(27%).

Считают, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут хорошим временем, чаще мужчины (29%), молодёжь до 25 лет (42%), респонденты со средним образованием и ниже (39%), более обеспеченные респонденты (45% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов с населением более 500 тысяч человек (38%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (51%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%), те, кто пользуется каналами в МАХ как источником информации (48%).

Считают, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут плохим временем, чаще респонденты с высшим образованием (28%), менее обеспеченные опрошенные (31% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч челвоек (28%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (58%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (75%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (46%).

Прогнозы для будущего российской экономики в следующие 5 лет чуть менее позитивны, чем оценки ближайшего экономического будущего страны, и также ухудшаются: до 17% увеличилась доля опрошенных, считающих, что следующие 5 лет будут плохим временем для российской экономики (рост на 11 п.п. с февраля 2025 года) и до 24% снизилась доля тех, кто считает, что следующие 5 лет будут хорошим временем (снижение на 9 п.п. с февраля 2025 года). Четверо из десяти опрошенных думают, что следующие 5 лет будут не хорошим, но и не плохим временем для российской экономики (38%).

Считают, что следующие 5 лет будут хорошим временем для российской экономики, чаще мужчины (28%), респонденты со средним образованием и ниже (29%), более обеспеченные респонденты (28% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (34%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (28%), те, кто пользуется каналами в МАХ и ВК-видео как источниками информации (по 29%).

Считают, что следующие 5 лет будут плохим временем для российской экономики, чаще респонденты с высшим образованием (17%), менее обеспеченные опрошенные (19% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (22%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (41%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (54%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (27%).

Примерно равные доли опрошенных придерживаются противоположных мнений о целесообразности крупных покупок в настоящее время: 28% респондентов считают, что сейчас в целом хорошее время для таких покупок, а 26% при этом говорят, что сейчас плохое время для таких приобретений (рост на 5 п.п. с июня 2025 года). Считают нынешнее время не хорошим, но и не плохим для крупных покупок 39% респондентов.

Доля тех, кто считает, что сейчас хорошее время для крупных покупок для дома, выше среди молодёжи до 25 лет (38%), респондентов со средним образованием и ниже (32%), более обеспеченных респондентов (37% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (32%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%).

Доля тех, кто считает, что сейчас плохое время для крупных покупок для дома, выше среди опрошенных старшего возраста (32% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченных респондентов (46% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей городов с населением до 100 тысяч человек, (30%) тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (41%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (45%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 22 по 29 апреля 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту и уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии