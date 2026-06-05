Представления о наиболее острых проблемах российского общества: май 2026

Рост цен, по мнению респондентов, остаётся наиболее острой социальной проблемой, об этом говорят более половины опрошенных. Треть участников опроса испытывают тревогу в связи с проведением специальной военной операции. До четверти опрошенных выросла доля тех, кто обеспокоен угрозой взрывов, терактов. Такое же количество респондентов упоминают коррупцию, увеличение пенсионного возраста, жилищные проблемы и проблемы миграции. Социально-экономические проблемы в целом вызывают большую озабоченность респондентов, чем другие проблемы.

По мнению россиян, рост цен продолжает являться главной проблемой российского общества на протяжении последних 20 лет, в мае 2026 года эту проблему считали острой 55% опрошенных. У трети опрошенных вызывает беспокойство спецоперация и связанные с ней проблемы (35%). Примерно четверть респондентов тревожат угроза взрывов, терактов (27%), коррупция (26%), увеличение пенсионного возраста и жилищные проблемы (по 24%), «наплыв» мигрантов (23%). Каждый пятый назвал самыми острыми проблемами ограничение доступа в интернет, блокировки социальных сетей (22%), обнищание большинства населения и недоступность многих видов медицинского обслуживания (по 19%).

Уровень беспокойства социальными проблемами отличается в разных возрастных группах.

Молодёжь до 25 лет больше других обеспокоена проблемами доступа в интернет, блокировками (38%), ростом наркомании (23%), безработицей (19%), ухудшением состояния окружающей среды (17%), заболеваниями, эпидемиями (21%), ограничением гражданских прав и свобод (9%).

Опрошенные в возрастной группе 25-39 лет больше других тревожатся из-за жилищных проблем (аварийное состояние, недоступность, дорогая ипотека ) — 30%.

Респонденты в возрасте 40-54 лет чаще других считают наиболее острыми проблемами российского общества рост цен (60%), спецоперацию и её последствия (37%), увеличение пенсионного возраста (29%), рост стоимости и недоступности образования (18%), кризис культуры и морали (18%), произвол чиновников (9%).

Опрошенные в возрасте 55 лет и старше чаще других обеспокоены недоступностью многих видов медицинского обслуживания (26%), резким расслоением на богатых и бедных (19%).

Уровень обеспокоенности проблемами экономического характера в последние месяцы снижался, но по некоторым показателям с прошлого года снова начал увеличиваться. Рост цен считают наиболее острой проблемой чуть более половины опрошенных (55%, снижение на 8 п.п. с января 2025 года), бедность, обнищание большинства населения – каждый пятый (19%, снижение на 5 п.п. с августа 2024 года). Актуальность следующих проблем наоборот увеличивается: рост безработицы тревожит 14% опрошенных (рост на 3 п.п. с января 2025 года, также увеличивается и уровень ожидания безработицы ), кризис в экономике – 14% (рост на 2 п.п. с ноября 2025 года), задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий – 6% респондентов (рост на 2 п.п. с июня 2025 года).

Общая обеспокоенность проблемами социальной сферы в мае 2026 года снизилась: по 24% опрошенных считают острой проблемой увеличение пенсионного и жилищные проблемы (снижение на 5 п.п. с марта 2023 года). До 19% снизилась обеспокоенность проблемами, связанными с недоступностью многих видов медицинского обслуживания (19%, снижение на 5 п.п.), до 17% — ростом наркомании (снижение на 6 п.п. с июня 2025 года), до 14% — ростом платности образования (снижение на 4 п.п. с ноября 2025 года). Проблема резкого расслоения на богатых и бедных тревожит 15% респондентов.

Среди проблем власти и управления снижается обеспокоенность коррупцией и взяточничеством – до 26% (снижение на 7 п.п. с августа 2024 года); засилье, произвол чиновников тревожат 7% респондентов, ситуация за полтора года не изменилась. Пики обеспокоенности проблемами власти и управления приходились на 2011-2013 годы и 2019-2020 годы. Высокий уровень обеспокоенности проблемами в социальной сфере фиксировался в 2012-2013, 2018-2020 годах.

Обеспокоенность проблемами взаимодействия между людьми разных национальностей продолжает снижаться после роста с 2022 года на фоне начала военных действий и пика весной 2024 года в связи с терактом в Крокус Сити Холл: так, в мае 2026 года 23% опрошенных считали острой проблемой российского общества наплыв приезжих, мигрантов (снижение на 10 п.п. с марта 2024 года), а 7% респондентов говорили о росте национализма и ухудшения межнациональных отношений (снижение на 5 п.п. с марта 2024 года).

На фоне участившихся атак беспилотников на территорию России вырос уровень тревоги в связи с угрозой взрывов и других террористических актов в месте своего проживания – до 27% (на 8 п.п. с ноября 2025 года). Обеспокоенность проблемами правопорядка практически не изменилась: у 7% опрошенных вызывает тревогу рост числа уголовных преступлений (снижение на 61 п.п. с апреля 1994 года) и невозможность добиться правды в суде. Обеспокоены ограничением гражданских прав и демократических свобод 5% опрошенных, а грубостью, жестокостью работников сотрудников полиции 4%.

Из числа других проблем, треть респондентов (35%) обеспокоены спецоперацией, конфликтом с Западом, санкциями. По 14% опрошенных назвали среди острых проблем российского общества ухудшение состояния окружающей среды (снижение на 9 п.п. с августа 2023 года) и кризис морали, культуры, нравственности (снижение на 17 п.п. с августа 2012 года), упомянули проблему заболевания и эпидемий 12% опрошенных (рост на 6 п.п. с ноября 2025 года).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 20 по 28 мая 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии