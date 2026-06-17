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Новый выпуск ежегодника «Общественное мнение»

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Публикуем ежегодный сборник «Общественное мнение», куда включены результаты основных опросов, проведённых Левада-Центром за 2025 год. Некоторые вопросы имеют многолетнюю динамику. На сайте доступна электронная копия сборника.

ОМ 2025 webСкачать

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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