Аналитика, Важное

Расхождение интересов власти и общества

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Обычный арсенал социологических средств (методов) исследования общественного мнения предполагает использование не только отдельных зондажных или диагностических вопросов, фиксирующих актуальное состояние массового сознания («мгновенный снимок» общественных настроений), но и их регулярное повторение, позволяющее видеть динамику мнений общества в целом или колебания настроений, взглядов, оценок отдельных социальных групп.

В феврале 2021 года в регулярном ежемесячном опросе «Левада-центра» было воспроизведено несколько наших стандартных вопросов, нацеленных на измерение общественных представлений об отношениях власти и населения, задававшихся в прежние годы. Доминантой массового консенсуса (в среднем 69%) следует считать отрицание самой возможности политической репрезентации интересов общества, то есть признание большей частью населения самого факта отказа властями предержащими учитывать интересы и взгляды общества.

Доля таких мнений с течением времени увеличивается, достигая к 2021 г. 75%. Иначе говоря, власть приобретает суверенный характер, ее легитимность не зависит от отношения к ней населения.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОВПАДАЮТ ЛИ СЕЙЧАС В РОССИИ ИНТЕРЕСЫ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА?

 2007 XI2009 X2011 X2013 XII2019 X2021 IIВ среднем
определенно да5332333
скорее да23232121221821
скорее нет38434443423942
определенно нет25222524303627
затрудняюсь ответить99810447
% считающих «не совпадают»  63  65  69  68  71  75  69
% считающих, что совпадают28262423252124
да/нет0.440.40.350.340.350.280.39
N=1600160080080016001600

Социально-демографический профиль ответов респондентов, полученных в замере 2021 г., выглядит следующим образом:

Таблица 2

 КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОВПАДАЮТ ЛИ СЕЙЧАС В РОССИИ ИНТЕРЕСЫ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА?

Скорее да + определенно даСкорее нет + определенно нет
 2019202120192021
В среднем25217275
Мужчины26217075
Женщины23217275
Возраст
18-24 года29206571
25-39 лет21207678
40-54 года24187379
55 лет и старше26256871
Образование
Высшее24197477
Среднее специальное24227474
Среднее28216375
Ниже среднего26206576
Потребительский статус
Едва хватает на еду20197377
Хватает на еду и одежду24227376
Обеспеченные30226875
Тип поселения
Москва24287371
Большой город22217575
Средний город30246771
Малый город24187379
Село24196978
Социальный статус
Предприниматель21307968
Руководитель33176583
Специалист24157483
Служащий28256074
Рабочий22227675
Учащийся34205779
Пенсионер25266868
домохозяйка25156880
Не работает20127285
Не пользуются интернетом31296163
Ежедневно23187479

Жирным шрифтом выделены значимые изменения

Интернет для критики

Хотя изменения мнений в обществе в среднем малозначимы, в отдельных группах, различающихся по функциональной роли, за два года произошли заметные перераспределения оценок. Самые важные подвижки фиксируются в мнениях «руководителей» (снижение лояльных мнений/«интересы совпадают» — с 33% до 17%; рост негативных ответов — с 65% до 83%), у учащихся (снижение первых на 14 процентных пунктов, увеличение негативных ответов на 22 п.п.), специалистов (–9 п.п. лояльных к власти мнений, +9 п.п. — негативных).

Негативные мнения этих более образованных и компетентных групп распространяются на другие социальные слои и группы (на среднеобразованные и малообразованные контингенты), захватывая периферийные города (средние и малые), переходят от низкодоходных категорий населения к наиболее обеспеченным, которые всегда были более лояльны к власть имущим. Недовольство, которое концентрируется в самых активных возрастах (25–39 лет), захватывает смежные возрастные когорты — более молодых (18–24 года) и зрелых людей (40–54 года). Следует отметить также важную роль интернета и социальных сетей как канала распространения критических оценок руководства.

Каждое по отдельности изменение может рассматриваться как статистически не очень существенное, но общий вектор их смещения показывает рост отчуждения от власти и признаки ее делегитимации.

Таблица 3

ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ИНТЕРЕСЫ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В РОССИИ СЕЙЧАС НЕ СОВПАДАЮТ? (в процентах к числу тех, кто считает, что «интересы власти и общества не совпадают»)

 2007 XI2009 X2011 X2013 XII2019 X2021 IВ среднем
1.нет “обратной связи” между теми, кто принимает политические решения наверху и населением191821161917  18
2. власти живут за счет населения и поэтому вынуждены его обманывать293031265345  36
3. интересы власти и населения совпадают только в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность141915161119  16
4. у власти и населения всегда разные интересы и цели34313121161725
затрудняюсь ответить4211122

За последнее десятилетие усиливается массовая смиренная убежденность, что у власти и населения всегда были, есть и будут разные цели и интересы (сумма позиций № 2 и № 4 увеличилась с 39% до 47–49%). Доля более «нейтрального» варианта ответа (№ 4) сокращается, а растет — и очень заметно — представление, что власти паразитируют на обществе, эксплуатируют население, обманывая людей (удельный вес № 2 вырос с 18% до 34–38%). Практически не меняются доли ни «технократических» («нет обратной связи»), ни «мобилизационных» (единство в критических ситуациях) представлений (колебания укладываются в допустимые параметры статистической точности измерения).

Таблица 4

КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ БЛИЖЕ ВСЕГО К ВАШЕЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ

 1989 VI2007 XII2014 V2015 V2016 XI2017 XI2018 VII2020 I2021 IIВ среднем
руководство – это особая группа людей, элита, которая живет только своими интересами; до нас им нет дела292625262724282524    26
люди, которых мы выбираем в органы власти, быстро забывают о наших заботах, не учитывают в своей работе интересы народа456054555862585957    56
наши органы власти – народные, у них те же интересы, что и у простых людей1581199791316  11
затрудняюсь ответить1161110675337
N=856160080080016001600160016001600

Как выглядит разочарование

Структура массового сознания за 30 с лишним лет, прошедших с перестройки, начала реформ и политических изменений в стране, практически не изменилась: доминантой отношения к власти является ресентимент, хроническое разочарование, неудовлетворенность государственно патерналистских ожиданий, что власть будет выполнять свои обещания: обеспечивать не только приемлемый уровень общественного благосостояния, но и повышение качества жизни. Основа подобных идеологических установок, или упований на руководство страны, очень устойчива: это не только 70 лет доктринации социализмом (программа КПСС провозглашала построение коммунизма к 1980 году), но и обещания реформаторов ввести капитализм и добиться скорой жизни «как на Западе», в «нормальных странах», сменившиеся более скромными путинскими национальными проектами, регулярными заверениями начальства в готовности повысить жизненный уровень к 2020, 2024, 2034 и последующим годам. Следы советской идеологии («единство партии и народа», «общенародное государство», «наши органы власти — народные» и т. п.) сохраняются преимущественно в старших возрастах, у пенсионеров, в низкообразованных и периферийных группах населения, а также — среди учащихся, еще не освободившихся от доктринации школьного обществоведения и демагогии.

Таблица 4

КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ БЛИЖЕ ВСЕГО К ВАШЕЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ

 1989 VI2007 XII2014 V2015 V2016 XI2017 XI2018 VII2020 I2021 IIВ среднем
руководство – это особая группа людей, элита, которая живет только своими интересами; до нас им нет дела292625262724282524    26
люди, которых мы выбираем в органы власти, быстро забывают о наших заботах, не учитывают в своей работе интересы народа456054555862585957    56
наши органы власти – народные, у них те же интересы, что и у простых людей1581199791316  11
затрудняюсь ответить1161110675337
N=856160080080016001600160016001600

Иерархическое сознание подданных («руководство — это особая группа людей, элита, которая живет только своими интересами») предполагает привычное сознание дистанцированности и отчуждение населения от власти, и ее безальтернативность, несменяемость, отсутствие политической конкуренции и возможности представительства интересов общества, что, соответственно, оборачивается политической апатией обывателей, отказом от участия в общественной жизни, безответственностью.

Вместе с тем подавляемый ресентимент и неудовлетворенность действиями властей (при сохранении инерции идеологических взглядов на власть) может выражаться как столь же устойчивое представление о лживости и коррумпированности высшего руководства, в том числе — о намеренной фальсификации деклараций о получаемых доходах и демагогии заботы, прозрачности источников их благосостояния и богатства, уверенности в том, что никакой российский суд не будет обвинять их в мошенничестве (если только не возникнет конфликта интересов с кем-то еще более сильным, чем они сами).

Декларации против доходов

В среднем за последние 10 лет всего 4% опрошенных считают, что отчетность высшего руководства страны (министров, высокопоставленных чиновников) о полученных ими доходах соответствует требуемым законом критериям прозрачности и достоверности. Если не брать 2015 г. — пик крымской эйфории и национальной консолидации, то получается менее 3%, уверенных в адекватности декларируемой отчетности. Абсолютное большинство считает, что высшее руководство страны в этом плане искажает свои доходы, лжет, скрывает имеющуюся у них собственность, активы, переводит на родственников или подставных лиц. Люди уверены, что, занимая высшие позиции в государстве, позволяющие безнаказанно использовать незаконные возможности обогащения, элита государственного управления чувствует себя защищенной от обвинений в коррупции, мошенничестве и подлогах. В данном случае социология не может утверждать, верны ли или справедливы ли такие мнения, она говорит лишь о реальности таких социальных представлений и их распространенности среди населения.

Таблица 5

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ДЕКЛАРАЦИЯХ О ДОХОДАХ ВЫСШИХ ЧИНОВНИКОВ И ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ У НИХ ДОХОДЫ ИЛИ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ИЗ НИХ?

 2010 IV2011 IV2012 IV2013 IV2015 IV2016 IV2019 IV  2021 II
Все212315533
большая часть101113158141111
меньшая часть4443384339404040
ничтожно малая часть3434322826303840
затрудняюсь ответить10111511121186
N=800800800800800160016001600
меньшая часть+ ничтожно малая часть7877707165696880

Различия в ответах респондентов из разных социальных групп — минимальны, меньше допустимой статистической ошибки. Это говорит об абсолютном доминировании и устойчивости таких коллективных мнений в обществе. Единственное отличие, и то не слишком значительное, заключается в бóльшем недоверии к декларациям руководства страны у москвичей (на 5 п.п.). В период крымской имперской, националистической мобилизации недоверие к власти ослабляется (с 77–78% в 2010–2011 гг. до 65% в 2015 г.), но затем постепенно восстанавливается и в последнем замере заметно превышает средний уровень за все 10 лет измерений (72% и 80%).

Лев Гудков

Оригинал

Опрос проведен 18–24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%;

2,9% для показателей, близких к 25%/75%;

2,0% для показателей, близких к 10%/90%;

1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

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