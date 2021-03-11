Расхождение интересов власти и общества

Обычный арсенал социологических средств (методов) исследования общественного мнения предполагает использование не только отдельных зондажных или диагностических вопросов, фиксирующих актуальное состояние массового сознания («мгновенный снимок» общественных настроений), но и их регулярное повторение, позволяющее видеть динамику мнений общества в целом или колебания настроений, взглядов, оценок отдельных социальных групп.
В феврале 2021 года в регулярном ежемесячном опросе «Левада-центра» было воспроизведено несколько наших стандартных вопросов, нацеленных на измерение общественных представлений об отношениях власти и населения, задававшихся в прежние годы. Доминантой массового консенсуса (в среднем 69%) следует считать отрицание самой возможности политической репрезентации интересов общества, то есть признание большей частью населения самого факта отказа властями предержащими учитывать интересы и взгляды общества.
Доля таких мнений с течением времени увеличивается, достигая к 2021 г. 75%. Иначе говоря, власть приобретает суверенный характер, ее легитимность не зависит от отношения к ней населения.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОВПАДАЮТ ЛИ СЕЙЧАС В РОССИИ ИНТЕРЕСЫ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА?
|2007 XI
|2009 X
|2011 X
|2013 XII
|2019 X
|2021 II
|В среднем
|определенно да
|5
|3
|3
|2
|3
|3
|3
|скорее да
|23
|23
|21
|21
|22
|18
|21
|скорее нет
|38
|43
|44
|43
|42
|39
|42
|определенно нет
|25
|22
|25
|24
|30
|36
|27
|затрудняюсь ответить
|9
|9
|8
|10
|4
|4
|7
|% считающих «не совпадают»
|63
|65
|69
|68
|71
|75
|69
|% считающих, что совпадают
|28
|26
|24
|23
|25
|21
|24
|да/нет
|0.44
|0.4
|0.35
|0.34
|0.35
|0.28
|0.39
|N=
|1600
|1600
|800
|800
|1600
|1600
|–
Социально-демографический профиль ответов респондентов, полученных в замере 2021 г., выглядит следующим образом:
Таблица 2
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОВПАДАЮТ ЛИ СЕЙЧАС В РОССИИ ИНТЕРЕСЫ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА?
|Скорее да + определенно да
|Скорее нет + определенно нет
|2019
|2021
|2019
|2021
|В среднем
|25
|21
|72
|75
|Мужчины
|26
|21
|70
|75
|Женщины
|23
|21
|72
|75
|Возраст
|18-24 года
|29
|20
|65
|71
|25-39 лет
|21
|20
|76
|78
|40-54 года
|24
|18
|73
|79
|55 лет и старше
|26
|25
|68
|71
|Образование
|Высшее
|24
|19
|74
|77
|Среднее специальное
|24
|22
|74
|74
|Среднее
|28
|21
|63
|75
|Ниже среднего
|26
|20
|65
|76
|Потребительский статус
|Едва хватает на еду
|20
|19
|73
|77
|Хватает на еду и одежду
|24
|22
|73
|76
|Обеспеченные
|30
|22
|68
|75
|Тип поселения
|Москва
|24
|28
|73
|71
|Большой город
|22
|21
|75
|75
|Средний город
|30
|24
|67
|71
|Малый город
|24
|18
|73
|79
|Село
|24
|19
|69
|78
|Социальный статус
|Предприниматель
|21
|30
|79
|68
|Руководитель
|33
|17
|65
|83
|Специалист
|24
|15
|74
|83
|Служащий
|28
|25
|60
|74
|Рабочий
|22
|22
|76
|75
|Учащийся
|34
|20
|57
|79
|Пенсионер
|25
|26
|68
|68
|домохозяйка
|25
|15
|68
|80
|Не работает
|20
|12
|72
|85
|Не пользуются интернетом
|31
|29
|61
|63
|Ежедневно
|23
|18
|74
|79
Жирным шрифтом выделены значимые изменения
Интернет для критики
Хотя изменения мнений в обществе в среднем малозначимы, в отдельных группах, различающихся по функциональной роли, за два года произошли заметные перераспределения оценок. Самые важные подвижки фиксируются в мнениях «руководителей» (снижение лояльных мнений/«интересы совпадают» — с 33% до 17%; рост негативных ответов — с 65% до 83%), у учащихся (снижение первых на 14 процентных пунктов, увеличение негативных ответов на 22 п.п.), специалистов (–9 п.п. лояльных к власти мнений, +9 п.п. — негативных).
Негативные мнения этих более образованных и компетентных групп распространяются на другие социальные слои и группы (на среднеобразованные и малообразованные контингенты), захватывая периферийные города (средние и малые), переходят от низкодоходных категорий населения к наиболее обеспеченным, которые всегда были более лояльны к власть имущим. Недовольство, которое концентрируется в самых активных возрастах (25–39 лет), захватывает смежные возрастные когорты — более молодых (18–24 года) и зрелых людей (40–54 года). Следует отметить также важную роль интернета и социальных сетей как канала распространения критических оценок руководства.
Каждое по отдельности изменение может рассматриваться как статистически не очень существенное, но общий вектор их смещения показывает рост отчуждения от власти и признаки ее делегитимации.
Таблица 3
ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ИНТЕРЕСЫ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В РОССИИ СЕЙЧАС НЕ СОВПАДАЮТ? (в процентах к числу тех, кто считает, что «интересы власти и общества не совпадают»)
|2007 XI
|2009 X
|2011 X
|2013 XII
|2019 X
|2021 I
|В среднем
|1.нет “обратной связи” между теми, кто принимает политические решения наверху и населением
|19
|18
|21
|16
|19
|17
|18
|2. власти живут за счет населения и поэтому вынуждены его обманывать
|29
|30
|31
|26
|53
|45
|36
|3. интересы власти и населения совпадают только в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность
|14
|19
|15
|16
|11
|19
|16
|4. у власти и населения всегда разные интересы и цели
|34
|31
|31
|21
|16
|17
|25
|затрудняюсь ответить
|4
|2
|1
|1
|1
|2
|2
За последнее десятилетие усиливается массовая смиренная убежденность, что у власти и населения всегда были, есть и будут разные цели и интересы (сумма позиций № 2 и № 4 увеличилась с 39% до 47–49%). Доля более «нейтрального» варианта ответа (№ 4) сокращается, а растет — и очень заметно — представление, что власти паразитируют на обществе, эксплуатируют население, обманывая людей (удельный вес № 2 вырос с 18% до 34–38%). Практически не меняются доли ни «технократических» («нет обратной связи»), ни «мобилизационных» (единство в критических ситуациях) представлений (колебания укладываются в допустимые параметры статистической точности измерения).
Таблица 4
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ БЛИЖЕ ВСЕГО К ВАШЕЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ
|1989 VI
|2007 XII
|2014 V
|2015 V
|2016 XI
|2017 XI
|2018 VII
|2020 I
|2021 II
|В среднем
|руководство – это особая группа людей, элита, которая живет только своими интересами; до нас им нет дела
|29
|26
|25
|26
|27
|24
|28
|25
|24
|26
|люди, которых мы выбираем в органы власти, быстро забывают о наших заботах, не учитывают в своей работе интересы народа
|45
|60
|54
|55
|58
|62
|58
|59
|57
|56
|наши органы власти – народные, у них те же интересы, что и у простых людей
|15
|8
|11
|9
|9
|7
|9
|13
|16
|11
|затрудняюсь ответить
|11
|6
|11
|10
|6
|7
|5
|3
|3
|7
|N=
|856
|1600
|800
|800
|1600
|1600
|1600
|1600
|1600
|–
Как выглядит разочарование
Структура массового сознания за 30 с лишним лет, прошедших с перестройки, начала реформ и политических изменений в стране, практически не изменилась: доминантой отношения к власти является ресентимент, хроническое разочарование, неудовлетворенность государственно патерналистских ожиданий, что власть будет выполнять свои обещания: обеспечивать не только приемлемый уровень общественного благосостояния, но и повышение качества жизни. Основа подобных идеологических установок, или упований на руководство страны, очень устойчива: это не только 70 лет доктринации социализмом (программа КПСС провозглашала построение коммунизма к 1980 году), но и обещания реформаторов ввести капитализм и добиться скорой жизни «как на Западе», в «нормальных странах», сменившиеся более скромными путинскими национальными проектами, регулярными заверениями начальства в готовности повысить жизненный уровень к 2020, 2024, 2034 и последующим годам. Следы советской идеологии («единство партии и народа», «общенародное государство», «наши органы власти — народные» и т. п.) сохраняются преимущественно в старших возрастах, у пенсионеров, в низкообразованных и периферийных группах населения, а также — среди учащихся, еще не освободившихся от доктринации школьного обществоведения и демагогии.
Таблица 4
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ БЛИЖЕ ВСЕГО К ВАШЕЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ
|1989 VI
|2007 XII
|2014 V
|2015 V
|2016 XI
|2017 XI
|2018 VII
|2020 I
|2021 II
|В среднем
|руководство – это особая группа людей, элита, которая живет только своими интересами; до нас им нет дела
|29
|26
|25
|26
|27
|24
|28
|25
|24
|26
|люди, которых мы выбираем в органы власти, быстро забывают о наших заботах, не учитывают в своей работе интересы народа
|45
|60
|54
|55
|58
|62
|58
|59
|57
|56
|наши органы власти – народные, у них те же интересы, что и у простых людей
|15
|8
|11
|9
|9
|7
|9
|13
|16
|11
|затрудняюсь ответить
|11
|6
|11
|10
|6
|7
|5
|3
|3
|7
|N=
|856
|1600
|800
|800
|1600
|1600
|1600
|1600
|1600
|–
Иерархическое сознание подданных («руководство — это особая группа людей, элита, которая живет только своими интересами») предполагает привычное сознание дистанцированности и отчуждение населения от власти, и ее безальтернативность, несменяемость, отсутствие политической конкуренции и возможности представительства интересов общества, что, соответственно, оборачивается политической апатией обывателей, отказом от участия в общественной жизни, безответственностью.
Вместе с тем подавляемый ресентимент и неудовлетворенность действиями властей (при сохранении инерции идеологических взглядов на власть) может выражаться как столь же устойчивое представление о лживости и коррумпированности высшего руководства, в том числе — о намеренной фальсификации деклараций о получаемых доходах и демагогии заботы, прозрачности источников их благосостояния и богатства, уверенности в том, что никакой российский суд не будет обвинять их в мошенничестве (если только не возникнет конфликта интересов с кем-то еще более сильным, чем они сами).
Декларации против доходов
В среднем за последние 10 лет всего 4% опрошенных считают, что отчетность высшего руководства страны (министров, высокопоставленных чиновников) о полученных ими доходах соответствует требуемым законом критериям прозрачности и достоверности. Если не брать 2015 г. — пик крымской эйфории и национальной консолидации, то получается менее 3%, уверенных в адекватности декларируемой отчетности. Абсолютное большинство считает, что высшее руководство страны в этом плане искажает свои доходы, лжет, скрывает имеющуюся у них собственность, активы, переводит на родственников или подставных лиц. Люди уверены, что, занимая высшие позиции в государстве, позволяющие безнаказанно использовать незаконные возможности обогащения, элита государственного управления чувствует себя защищенной от обвинений в коррупции, мошенничестве и подлогах. В данном случае социология не может утверждать, верны ли или справедливы ли такие мнения, она говорит лишь о реальности таких социальных представлений и их распространенности среди населения.
Таблица 5
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ДЕКЛАРАЦИЯХ О ДОХОДАХ ВЫСШИХ ЧИНОВНИКОВ И ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ У НИХ ДОХОДЫ ИЛИ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ИЗ НИХ?
|2010 IV
|2011 IV
|2012 IV
|2013 IV
|2015 IV
|2016 IV
|2019 IV
|2021 II
|Все
|2
|1
|2
|3
|15
|5
|3
|3
|большая часть
|10
|11
|13
|15
|8
|14
|11
|11
|меньшая часть
|44
|43
|38
|43
|39
|40
|40
|40
|ничтожно малая часть
|34
|34
|32
|28
|26
|30
|38
|40
|затрудняюсь ответить
|10
|11
|15
|11
|12
|11
|8
|6
|N=
|800
|800
|800
|800
|800
|1600
|1600
|1600
|меньшая часть+ ничтожно малая часть
|78
|77
|70
|71
|65
|69
|68
|80
Различия в ответах респондентов из разных социальных групп — минимальны, меньше допустимой статистической ошибки. Это говорит об абсолютном доминировании и устойчивости таких коллективных мнений в обществе. Единственное отличие, и то не слишком значительное, заключается в бóльшем недоверии к декларациям руководства страны у москвичей (на 5 п.п.). В период крымской имперской, националистической мобилизации недоверие к власти ослабляется (с 77–78% в 2010–2011 гг. до 65% в 2015 г.), но затем постепенно восстанавливается и в последнем замере заметно превышает средний уровень за все 10 лет измерений (72% и 80%).
Лев Гудков
Опрос проведен 18–24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%;
2,9% для показателей, близких к 25%/75%;
2,0% для показателей, близких к 10%/90%;
1,5% для показателей, близких к 5%/95%.
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