Расхождение интересов власти и общества

Обычный арсенал социологических средств (методов) исследования общественного мнения предполагает использование не только отдельных зондажных или диагностических вопросов, фиксирующих актуальное состояние массового сознания («мгновенный снимок» общественных настроений), но и их регулярное повторение, позволяющее видеть динамику мнений общества в целом или колебания настроений, взглядов, оценок отдельных социальных групп.

В феврале 2021 года в регулярном ежемесячном опросе «Левада-центра» было воспроизведено несколько наших стандартных вопросов, нацеленных на измерение общественных представлений об отношениях власти и населения, задававшихся в прежние годы. Доминантой массового консенсуса (в среднем 69%) следует считать отрицание самой возможности политической репрезентации интересов общества, то есть признание большей частью населения самого факта отказа властями предержащими учитывать интересы и взгляды общества.

Доля таких мнений с течением времени увеличивается, достигая к 2021 г. 75%. Иначе говоря, власть приобретает суверенный характер, ее легитимность не зависит от отношения к ней населения.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОВПАДАЮТ ЛИ СЕЙЧАС В РОССИИ ИНТЕРЕСЫ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА?

2007 XI 2009 X 2011 X 2013 XII 2019 X 2021 II В среднем определенно да 5 3 3 2 3 3 3 скорее да 23 23 21 21 22 18 21 скорее нет 38 43 44 43 42 39 42 определенно нет 25 22 25 24 30 36 27 затрудняюсь ответить 9 9 8 10 4 4 7 % считающих «не совпадают» 63 65 69 68 71 75 69 % считающих, что совпадают 28 26 24 23 25 21 24 да/нет 0.44 0.4 0.35 0.34 0.35 0.28 0.39 N= 1600 1600 800 800 1600 1600 –

Социально-демографический профиль ответов респондентов, полученных в замере 2021 г., выглядит следующим образом:

Таблица 2

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОВПАДАЮТ ЛИ СЕЙЧАС В РОССИИ ИНТЕРЕСЫ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА?

Скорее да + определенно да Скорее нет + определенно нет 2019 2021 2019 2021 В среднем 25 21 72 75 Мужчины 26 21 70 75 Женщины 23 21 72 75 Возраст 18-24 года 29 20 65 71 25-39 лет 21 20 76 78 40-54 года 24 18 73 79 55 лет и старше 26 25 68 71 Образование Высшее 24 19 74 77 Среднее специальное 24 22 74 74 Среднее 28 21 63 75 Ниже среднего 26 20 65 76 Потребительский статус Едва хватает на еду 20 19 73 77 Хватает на еду и одежду 24 22 73 76 Обеспеченные 30 22 68 75 Тип поселения Москва 24 28 73 71 Большой город 22 21 75 75 Средний город 30 24 67 71 Малый город 24 18 73 79 Село 24 19 69 78 Социальный статус Предприниматель 21 30 79 68 Руководитель 33 17 65 83 Специалист 24 15 74 83 Служащий 28 25 60 74 Рабочий 22 22 76 75 Учащийся 34 20 57 79 Пенсионер 25 26 68 68 домохозяйка 25 15 68 80 Не работает 20 12 72 85 Не пользуются интернетом 31 29 61 63 Ежедневно 23 18 74 79

Жирным шрифтом выделены значимые изменения

Интернет для критики

Хотя изменения мнений в обществе в среднем малозначимы, в отдельных группах, различающихся по функциональной роли, за два года произошли заметные перераспределения оценок. Самые важные подвижки фиксируются в мнениях «руководителей» (снижение лояльных мнений/«интересы совпадают» — с 33% до 17%; рост негативных ответов — с 65% до 83%), у учащихся (снижение первых на 14 процентных пунктов, увеличение негативных ответов на 22 п.п.), специалистов (–9 п.п. лояльных к власти мнений, +9 п.п. — негативных).

Негативные мнения этих более образованных и компетентных групп распространяются на другие социальные слои и группы (на среднеобразованные и малообразованные контингенты), захватывая периферийные города (средние и малые), переходят от низкодоходных категорий населения к наиболее обеспеченным, которые всегда были более лояльны к власть имущим. Недовольство, которое концентрируется в самых активных возрастах (25–39 лет), захватывает смежные возрастные когорты — более молодых (18–24 года) и зрелых людей (40–54 года). Следует отметить также важную роль интернета и социальных сетей как канала распространения критических оценок руководства.

Каждое по отдельности изменение может рассматриваться как статистически не очень существенное, но общий вектор их смещения показывает рост отчуждения от власти и признаки ее делегитимации.

Таблица 3

ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ИНТЕРЕСЫ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В РОССИИ СЕЙЧАС НЕ СОВПАДАЮТ? (в процентах к числу тех, кто считает, что «интересы власти и общества не совпадают»)

2007 XI 2009 X 2011 X 2013 XII 2019 X 2021 I В среднем 1.нет “обратной связи” между теми, кто принимает политические решения наверху и населением 19 18 21 16 19 17 18 2. власти живут за счет населения и поэтому вынуждены его обманывать 29 30 31 26 53 45 36 3. интересы власти и населения совпадают только в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность 14 19 15 16 11 19 16 4. у власти и населения всегда разные интересы и цели 34 31 31 21 16 17 25 затрудняюсь ответить 4 2 1 1 1 2 2

За последнее десятилетие усиливается массовая смиренная убежденность, что у власти и населения всегда были, есть и будут разные цели и интересы (сумма позиций № 2 и № 4 увеличилась с 39% до 47–49%). Доля более «нейтрального» варианта ответа (№ 4) сокращается, а растет — и очень заметно — представление, что власти паразитируют на обществе, эксплуатируют население, обманывая людей (удельный вес № 2 вырос с 18% до 34–38%). Практически не меняются доли ни «технократических» («нет обратной связи»), ни «мобилизационных» (единство в критических ситуациях) представлений (колебания укладываются в допустимые параметры статистической точности измерения).

Таблица 4

КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ БЛИЖЕ ВСЕГО К ВАШЕЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ

1989 VI 2007 XII 2014 V 2015 V 2016 XI 2017 XI 2018 VII 2020 I 2021 II В среднем руководство – это особая группа людей, элита, которая живет только своими интересами; до нас им нет дела 29 26 25 26 27 24 28 25 24 26 люди, которых мы выбираем в органы власти, быстро забывают о наших заботах, не учитывают в своей работе интересы народа 45 60 54 55 58 62 58 59 57 56 наши органы власти – народные, у них те же интересы, что и у простых людей 15 8 11 9 9 7 9 13 16 11 затрудняюсь ответить 11 6 11 10 6 7 5 3 3 7 N= 856 1600 800 800 1600 1600 1600 1600 1600 –

Как выглядит разочарование

Структура массового сознания за 30 с лишним лет, прошедших с перестройки, начала реформ и политических изменений в стране, практически не изменилась: доминантой отношения к власти является ресентимент, хроническое разочарование, неудовлетворенность государственно патерналистских ожиданий, что власть будет выполнять свои обещания: обеспечивать не только приемлемый уровень общественного благосостояния, но и повышение качества жизни. Основа подобных идеологических установок, или упований на руководство страны, очень устойчива: это не только 70 лет доктринации социализмом (программа КПСС провозглашала построение коммунизма к 1980 году), но и обещания реформаторов ввести капитализм и добиться скорой жизни «как на Западе», в «нормальных странах», сменившиеся более скромными путинскими национальными проектами, регулярными заверениями начальства в готовности повысить жизненный уровень к 2020, 2024, 2034 и последующим годам. Следы советской идеологии («единство партии и народа», «общенародное государство», «наши органы власти — народные» и т. п.) сохраняются преимущественно в старших возрастах, у пенсионеров, в низкообразованных и периферийных группах населения, а также — среди учащихся, еще не освободившихся от доктринации школьного обществоведения и демагогии.

Таблица 4

КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ БЛИЖЕ ВСЕГО К ВАШЕЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ

1989 VI 2007 XII 2014 V 2015 V 2016 XI 2017 XI 2018 VII 2020 I 2021 II В среднем руководство – это особая группа людей, элита, которая живет только своими интересами; до нас им нет дела 29 26 25 26 27 24 28 25 24 26 люди, которых мы выбираем в органы власти, быстро забывают о наших заботах, не учитывают в своей работе интересы народа 45 60 54 55 58 62 58 59 57 56 наши органы власти – народные, у них те же интересы, что и у простых людей 15 8 11 9 9 7 9 13 16 11 затрудняюсь ответить 11 6 11 10 6 7 5 3 3 7 N= 856 1600 800 800 1600 1600 1600 1600 1600 –

Иерархическое сознание подданных («руководство — это особая группа людей, элита, которая живет только своими интересами») предполагает привычное сознание дистанцированности и отчуждение населения от власти, и ее безальтернативность, несменяемость, отсутствие политической конкуренции и возможности представительства интересов общества, что, соответственно, оборачивается политической апатией обывателей, отказом от участия в общественной жизни, безответственностью.

Вместе с тем подавляемый ресентимент и неудовлетворенность действиями властей (при сохранении инерции идеологических взглядов на власть) может выражаться как столь же устойчивое представление о лживости и коррумпированности высшего руководства, в том числе — о намеренной фальсификации деклараций о получаемых доходах и демагогии заботы, прозрачности источников их благосостояния и богатства, уверенности в том, что никакой российский суд не будет обвинять их в мошенничестве (если только не возникнет конфликта интересов с кем-то еще более сильным, чем они сами).

Декларации против доходов

В среднем за последние 10 лет всего 4% опрошенных считают, что отчетность высшего руководства страны (министров, высокопоставленных чиновников) о полученных ими доходах соответствует требуемым законом критериям прозрачности и достоверности. Если не брать 2015 г. — пик крымской эйфории и национальной консолидации, то получается менее 3%, уверенных в адекватности декларируемой отчетности. Абсолютное большинство считает, что высшее руководство страны в этом плане искажает свои доходы, лжет, скрывает имеющуюся у них собственность, активы, переводит на родственников или подставных лиц. Люди уверены, что, занимая высшие позиции в государстве, позволяющие безнаказанно использовать незаконные возможности обогащения, элита государственного управления чувствует себя защищенной от обвинений в коррупции, мошенничестве и подлогах. В данном случае социология не может утверждать, верны ли или справедливы ли такие мнения, она говорит лишь о реальности таких социальных представлений и их распространенности среди населения.

Таблица 5

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ДЕКЛАРАЦИЯХ О ДОХОДАХ ВЫСШИХ ЧИНОВНИКОВ И ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ У НИХ ДОХОДЫ ИЛИ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ИЗ НИХ?

2010 IV 2011 IV 2012 IV 2013 IV 2015 IV 2016 IV 2019 IV 2021 II Все 2 1 2 3 15 5 3 3 большая часть 10 11 13 15 8 14 11 11 меньшая часть 44 43 38 43 39 40 40 40 ничтожно малая часть 34 34 32 28 26 30 38 40 затрудняюсь ответить 10 11 15 11 12 11 8 6 N= 800 800 800 800 800 1600 1600 1600 меньшая часть+ ничтожно малая часть 78 77 70 71 65 69 68 80

Различия в ответах респондентов из разных социальных групп — минимальны, меньше допустимой статистической ошибки. Это говорит об абсолютном доминировании и устойчивости таких коллективных мнений в обществе. Единственное отличие, и то не слишком значительное, заключается в бóльшем недоверии к декларациям руководства страны у москвичей (на 5 п.п.). В период крымской имперской, националистической мобилизации недоверие к власти ослабляется (с 77–78% в 2010–2011 гг. до 65% в 2015 г.), но затем постепенно восстанавливается и в последнем замере заметно превышает средний уровень за все 10 лет измерений (72% и 80%).

Лев Гудков

Оригинал

Опрос проведен 18–24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%;

2,9% для показателей, близких к 25%/75%;

2,0% для показателей, близких к 10%/90%;

1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

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