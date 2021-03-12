Динамика отношения к крупным покупкам в начале 2021 года

Начало 2021 года ознаменовалось небольшим оживлением покупательских настроений российского общества. В числе возможных причин: постепенная отмена локдауна в стране и оптимистичные ожидания населения на следующие 12 месяцев. При этом оценка текущего материального положения растет существенно медленнее, также, как и оптимизм в ожиданиях на пятилетнее будущее страны.

Гр.1 Индексы потребительских настроений

Несколько быстрее растет готовность совершать крупные покупки в наиболее высокодоходной группе россиян – тех, кто может приобретать товары длительного пользования. Напомним, что в предыдущей публикации Левада-Центр зафиксировал относительное снижение индекса именно в обеспеченных группах населения страны.

К февралю 2021 года тяжелее всех экономические последствия пандемии переживают малообеспеченные группы населения. Их готовность совершать крупные покупки не вышла на показатели до начала локдауна и первой волны коронавируса в отличие от семей со средним и высоким доходом. Более половины домохозяйств (53%) с потребительским статусом, не позволяющим покупать одежду без финансовых затруднений, считают текущее время плохим для совершения крупных покупок. Среди семей, которые могут позволить товары длительного пользования (ТДП) эта доля составляет только 20%.

Гр.2 Индекс целесообразности крупных покупок

Темпы роста цен

По сравнению с началом 2020 года снизилась доля россиян, ожидающих ускорения роста цен с 47% до 35%. Вместе с тем, анализ долгосрочного тренда за три года указывает на постепенный рост инфляционных ожиданий среди всех доходных групп. Чувствительнее всех эти изменения замечают наименее обеспеченные слои населения.

Покупки в различных категориях

Левада-Центр периодически замеряет отношение к отдельным категориям покупок: покупки в кредит, покупки недвижимости и автомобилей.

Исследование Левада-Центра, проведенное в феврале, позволяет зафиксировать нынешний показатель индекса покупок в кредит на уровне середины 2009 года, посткризисного периода. Более редкие, по сравнению с индексом потребительских настроений, замеры не позволяют определить микродинамику. Тем не менее, ориентируясь на данные вопроса об отношении к крупным покупкам для дома, можно предположить, что минимальные оценки можно было наблюдать в прошлом году, а сейчас готовность совершать покупок в кредит несколько выросла.

Гр.3 Индекс покупок в кредит, в долг

Готовность совершать покупки недвижимости и автомобилей также снизились по сравнению с 2019 годом. Заметнее снизилась готовность приобретать жилье. Однако проведенное исследование подтвердило преобладание интереса к покупке недвижимости над приобретением автомобиля. Исследование инвесторов в России, проведенное нашим центром, указывает на высокую популярность недвижимости как инвестиционного капитала даже на после законодательных изменений, усиливших темпы роста цен на недвижимость. Можно сделать вывод о высокой потребности россиян в поиске защитных активов для своих сбережений.

Гр.4 Индекс покупок недвижимости и автомобилей

Методика расчета индексов

Подробно методика расчет индекса представлена на сайте Левада-Центра https://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/

Индексы потребительских настроений рассчитываются как среднее арифметическое разности положительных и отрицательных ответов из индивидуальных индексов.

Совокупный индекс потребительских настроений рассчитывается по вопросам:

Оценка изменений материального положения семьи за год

Ожидания изменений материального положения семьи в следующие 12 месяцев

Ожидания изменений в экономике страны в следующие 12 месяцев

Ожидания изменений в экономике страны в следующие 5 лет

Оценка целесообразности крупных покупок

Индекс текущего материального положения рассчитывается по вопросам:

Оценка изменений материального положения семьи за год

Оценка целесообразности крупных покупок

Индекс будущего семьи и страны рассчитывается по вопросам:

Ожидания изменений материального положения семьи в следующие 12 месяцев

Ожидания изменений в экономике страны в следующие 12 месяцев

Ожидания изменений в экономике страны в следующие 5 лет

Индивидуальные индексы:

Оценка целесообразности покупки автомобиля Оценка целесообразности покупки недвижимости Оценка целесообразности крупных покупок в кредит

По этим вопросам строился индивидуальный индекс как разность долей положительных и отрицательных ответов + 100 (чтобы избежать появления отрицательных значений индекса).

Использованы данные регулярных опросов по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом от 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Степан ГОНЧАРОВ

Ольга КАРАЕВА

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