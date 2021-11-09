Больше половины россиян (56%) считают, что люди, находящиеся сейчас у власти, озабочены только своим материальным и карьерным благополучием. Этот показатель рос в течение последних нескольких лет и достиг уровня 2011 года (54%). Всего 16%, считают, что это хорошая команда, ведущая страну правильным курсом — минимальный результат с 2013 года.

Примерно одинаковые доли россиян 18-24 лет, 25-39 лет и 40-54 лет считают, что люди у власти озабочены только своим материальным и карьерным благополучием — 59%, 61% и 62% соответственно. Мнение, что это хорошая команда политиков наиболее распространена среди респондентов 55 лет и старше: 21%.

Большинство избирателей всех оппозиционных партий считают, что у власти находятся люди, озабоченные только личным благополучием. Особенно радикальны в этом убеждении избиратели КПРФ — 78%. Среди избирателей Единой России эта точка зрения набирает лишь 26%. 39% избирателей ЕР считают, что это хорошая команда политиков, которая ведёт страну правильным курсом.

Комментарий Льва Гудкова

Профессиональные требования к формулировкам вопросов и ответов на них не допускают использования в ходе интервьюирования экспрессивных или пейоративных лексических средств. Стертое выражение «озабочены только своим материальным благополучием и карьерой» является эвфемизмом, скрывающее целый спектр осуждающих оценок и определений, негативного отношения к представителям власти, открыто проявляющихся лишь в неподцензурном пространстве социальных сетей и комментариях блоггеров и иногда в ответах самих респондентов, фиксируемых при аудиозаписях ответов опрашиваемых. В массовом отношении к людям во власти преобладают и четко выделяются представления о них как эгоистичных, алчных, циничных карьеристах и коррупционерах. Это восприятие включает не только властную элиту, но и исполнительскую бюрократию, а также администрацию низшего уровня. Подобное понимание человеческого «материала власти» складываются не столько на основе собственного непосредственного опыта взаимодействия подданных с начальством (непосредственные контакты с «руководителями» высокого ранга имели очень немногие россияне), сколько является переносом массовой неудовлетворенности патерналистских ожиданий населении и установок по отношению к государству. Последние составляют важнейшую часть идеологии или легенды легитимности российской власти. Доминанту политической культуры России образует глубокое убеждение населения в том, что «государство должно заботиться о людях» (в сентябре этого года так думали 82% опрошенных), причем, «заботиться» существенно больше, чем оно намерено делать или фактически делает. Эти остатки советских, «социалистических», верований и убеждений входят в общие коллективные представления о справедливости, социальном порядке, «правильном» политическом курсе, проводимом руководством страны. Альтернативные взгляды разделяют явное меньшинство: доля носителей собственно либеральных взглядов, полагающих, что государство (исполнительная власть, президент) должно лишь следить за соблюдением общих правил социального поведения, не присваивая себе функций источника этих правил, хранителя морали, не узурпируя право быть единственным защитником коллективных ценностей, традиций, то есть не выступая в роли суверена или диктатуры, не превышает 8-12% взрослого населения.

В понятие «правильного», «справедливого», легитимного российского «государства», разделяемого абсолютным большинством населения, входит, прежде всего, обязанность обеспечивать необходимый уровень достатка, гарантировать хорошую работу, получение доступного жилья, всеобщего и бесплатного качественного медицинского обслуживания и т. п. минимальные блага социального существования. Требования этих благ осознаются как базовые социальные права граждан, определяющие характер взаимодействия обывателей с государством, параметры их лояльности к действующему режиму.

По мнению россиян, так должно быть, но так не бывает в действительной жизни, по крайней мере, в должном объеме.

Невыполнение «отеческой» властью этих обязательств массовое сознание объясняет присущей «людям власти» личной непорядочностью, порочностью, аморализмом. Сведение причин подобных дисфункций к испорченности, не задумываясь о механизмах социального отбора людей в состав власти (последствиями голосования на выборах или характере кооптации кадров для администрации), может быть, запрещая себе думать об этом. Для анализа важно, что такая установка резко ограничивает ресурс используемых понятий, что само по себе является интересной особенностью примитивного посттоталитарного коллективного мышления, сохраняющего иллюзии и предубежденность. Если «денег нет», значит, делает свой вывод массовое сознание, их «увели», украли, расхитители те, кто ими распоряжается. «Распорядители» — это не конкретные и известные лица, а неопределенное множество «они», отделенные от «нас» барьером «мы/они», это «власть», по отношению к которым сложилась и поддерживается диффузная, но всеобщая уверенность: «все воруют» (или в других выражениях — «нынешнее государство тотально коррумпировано»). Ежедневные сведения о фактах коррупции высокопоставленных чиновников лишь подкрепляют сформированные ранее (и иным образом) негативные проекции на руководство госпатерналистских ожиданий и установок.

В структуре мнений о правящей «элите» или «политическом классе» России выделяются три компонента: один, преобладающий, можно назвать массивом недовольных, разочарованных политикой властей, несоответствием их действий патерналистским установкам, надеждам и иллюзиям населения (его доля составляет 56% в сентябрьском замере этого года); второй — «апологетический» (18%), в котором неудовлетворенность патерналистских ожиданий сочетается с подбором «успокаивающих» объяснений, почему эти ожидания не оправдываются (варианты -«честные, но слабые или некомпетентные, не справляющиеся со своими обязанностями», то есть не зловредные люди) и, наконец, третий — мнения самых лояльных категорий населения, довольных политикой властей (16%), чьи запросы и представления о должном вполне покрываются действиями власти или обещаниями таковых.

В разных социальных группах соотношение этих компонентов, естественно, разное: среди предпринимателей, руководителей, специалистов доля оценок первого типа составляет 65–67%, среди пенсионеров – 42%; среди людей с высшим образованием – в среднем 60%, среди низкообразованных – 37%; у москвичей этот показатель – 67%, среди жителей села – 53%.

И, напротив, доля лояльных к руководству и удовлетворенных выше всего среди респондентов с образованием ниже среднего, пожилых людей, жителей малых городов и села (соответственно, 24%, 25%, 19 и 17%). Доля оценок этого типа среди молодежи составляет всего 8%, среди людей старше 65 лет – 28%; среди доверяющих только ТВ -26%, среди называющих интернет, социальные сети самыми надежными источниками информации – 13%, среди пользователей телеграмм-каналов — всего 7%. Другими словами, чем более значительными социальными ресурсами располагает респондент (образование, доход, социальные позиции и связи, независимые источники информации), тем более критичным является отношение к персональным качествам людей во власти.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что негативное отношение к представителям власти или, собственно, к «людям во власти» не порождает такой степени возмущения и неприятия, которое может переходить в активные действия (протеста, требований морально-политической ответственности, смены этих людей другими на очередных выборах). Напротив, негативные определения и квалификации людей, составляющих корпус правящего политического класса, носят статичный характер, будучи своего рода компонентами «метафизики власти», не подлежащие изменениям и не предполагающие собственного участия или активности со стороны высказывающих подобные мнения. Здесь не работают интерпретации типа «стимул-реакция», как и простейшие причинно-следственные объяснения (раз высказывается негативное суждение, то надо ждать конкретных действий протеста, требований отставки и т. п.). Колебания в интенсивности выражения негативных мнений о власти и отрицательных характеристик «людей во власти» коррелирует с волнами коллективного возбуждения и спада, патриотической мобилизации и единства с властью, оборачиваясь заметным снижением отрицательных оценок.

Нейтрализует потенциал морального возмущения поведением лиц, причастных к власти, подавляет реакцию на случаи злоупотребления властью (в какой бы это форме не происходило) понимание, что моральные и человеческие качества, консервирующие социальный порядок, распределены иерархически. Что позволено начальству и оказывается терпимым, то не допускается для обычных людей. Другими словами, в российском массовом сознании отсутствует универсальные этические и правовые представления, признание равенства людей вне зависимости от социального статуса. И дело здесь не только в страхе перед последствиями политических выступлений против произвола администрации или апроприации власти «плохими людьми» (хотя показатели страха перед массовыми репрессиями и административно-полицейским произволом за последние три года заметно выросли – в марте 2021 года, после ряда показательных акций преследования недовольных, заявили, что они боятся произвола властей 58% опрошенных, возврата к массовым репрессиям – 52%, ужесточения политического режима – 41%). Страх такого рода играет дополнительную роль. Точно также неполным или недостаточным было бы сведение объяснения этого феномена (стойкого неприязненного отношения к людям во власти в сочетании с пассивностью и индифферентностью к поведению властей) к психологической схеме «выученной беспомощности».

Массовые представления о человеческих качествах людей, образующих российский «политический класс», носят чрезвычайно устойчивый характер. (см. предыдущие выпуски Левада-центра). Как бы не различались в методическом плане формулировки диагностических вопросов, получаемые результаты свидетельствуют о преобладании отрицательных оценок «людей во власти». Приведем в качестве примеров динамику распределения мнений и ответов на вопросы, схожие по характеру, но различающиеся вариантами формализованных ответов. За исключением краткого периода горбачевской перестройки, когда руководству страны был выдан большой кредит доверия, когда в обществе возникли надежды на лучшую жизнь и скорые перемены, полученные в опросах мнения о властной элите постоянно сохраняют отчетливо негативный тон.

Таблица 1

Какое из следующих высказываний о руководстве страны ближе всего к вашей точке зрения?

1989 VI 2007 XII 2014 V 2015 V 2016 XI 2017 XI 2018 VII 2020 I Люди, которых мы выбираем в органы власти, быстро забывают о наших заботах, не учитывают в своей работе интересы народа 45 60 54 55 58 62 58 59 Руководство – это особая группа людей, элита, которая живет только своими интересами; до нас им нет дела 29 26 25 26 27 24 28 25 Наши органы власти – народные, у них те же интересы, что и у простых людей 15 8 11 9 10 7 9 14 Затруднились ответить 11 6 11 10 6 7 6 3 Число опрошенных 850 1600 800 800 1600 1600 1600 1600

(ответы ранжированы)

Таблица 2

С какими из высказываний о людях, которые сейчас стоят у власти, вы бы скорее всего согласились?

1990 XI 1998 II 2006 II 2010 II 2012 I 2012 VIII 2013 V 2020 II Это люди, которые заботятся о благе народа 41 16 10 12 19 14 10 29 Это люди, озабоченные только своими привилегиями и доходами 17 57 56 40 37 33 41 39 Это образованные, знающие специалисты 14 20 15 22 22 25 18 27 Это организаторы-практики, умеющие работать с людьми 13 12 12 14 15 14 12 16 Это люди идейные, убежденные 8 9 6 10 9 7 6 15 Это защитники «доперестроечных» Порядков 6 7 3 2 2 2 2 5 Для этих людей главное — сама Власть 23 49 43 27 34 32 34 32 Затруднились ответить 18 9 6 10 11 12 10 7 Число опрошенных 1600 1500 1600 1600 800 800 800 1600

Подобное отрицательное отношение проступает и в других опросах, фиксирующих мнения населения о работе депутатов Госдумы, доверии политикам, оценках партий, отношению к правительству и в других аспектах функционирования политического класса и его институтов, которые можно видеть на сайте Левада-центра. В меньше степени оно проявляется по отношению к президенту, защищенному силой пиетета и значимости высшей позиции в государстве, тем, что Макс Вебер называл «харизмой статуса» или «ведомственной харизмой».

Таблица 3

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВИНОВЕН ЛИ ВЛАДИМИР ПУТИН В ТЕХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ВЛАСТЬЮ, В КОТОРЫХ ЕГО ОБВИНЯЮТ ЕГО ПРОТИВНИКИ?

2012 IV 2013 VIII 2014 V 2015 VII 2016 IV 2017 IV 2021

I Несомненно виновен; об этом говорит множество фактов, приводимых в интернете и свободных СМИ 16 10 6 7 14 11 17 Наверное, да, как и все высокопоставленные чиновники, но я мало об этом знаю, не слежу за этим 32 43 34 29 37 31 25 Даже если это правда, то важнее, что при нем страна стала жить лучше 25 18 31 31 18 23 24 Я не верю, чтобы не говорили, в то, что Путин когда-либо злоупотреблял властью 11 13 18 22 17 22 29 Затруднились ответить 16 17 11 12 14 13 5 Число опрошенных 800 800 800 1600 1600 1600 1600

Соединение в руках одной категории людей средств власти, насилия, привилегий, собственности, людей, считающих себя «выше закона» или защищенными от угрозы уголовного расследования, воспринимается массовым сознанием как потенциал, условия и проявления коррумпированности власти. Проблема «коррупции, взяточничества» поднялась на третье место в списке самых острых проблем России, по данным недавнего опроса общественного мнения (https://www.levada.ru/2021/10/21/problemy-obshhestva-2/), сразу после «роста цен» и «бедности, обнищания населения», оттеснив «безработицу», «пандемию короновируса», «недоступность качественного медицинского лечения» и другие тревожащие социальные вопросы. Практически столько же респондентов, сколько высказывают негативное отношение к «людям во власти» (а именно: 58%), чувствует себя уязвимыми по отношению к произволу властей, поскольку, по их словам, они живут в условиях хронического отсутствия защиты закона.

Таблица 4

ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ПОД ЗАЩИТОЙ ЗАКОНА? (в %% от тех, кто не чувствует себя под защитой закона)*

1. Потому что законы постоянно меняются 39 2. Потому что законы вольно трактуются теми, кто находится у власти 49 3. Потому что законы писаны не для всех; появилось слишком много людей, которые ощущают себя над законом (представители власти, силовых органов, богатые люди) 42 4. Потому что все коррумпированы, и я не могу надеяться на честное и объективное рассмотрение моего дела в суде 39 5. Потому что у людей нет средств воздействовать на власть 27 6. Другое 1 7. затрудняюсь ответить 2

Но главным фактором массового равнодушия к злоупотреблениям «людей во власти» при явном негативном отношении к ним оказывается сознание, что и сами граждане не так уж сильно отличаются от них, по крайней мере, не принципиально. Лишь половина опрошенных считает, что граждане в большинстве своем полностью или в основном выполняют все свои обязанности перед государством (соблюдают законы, платят налоги и т.п.); по отношению же к государству такого же мнения придерживались на протяжении последних 5 лет лишь 22%. Это двоемыслие и есть несущая конструкция социального порядка в тоталитарных и посттоталитарных режимах.

Лев ГУДКОВ

Методология Опрос проведен 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter