Две новые книги Льва Гудкова

У научного руководителя Левада-Центра Льва Гудкова вышли две новые книги — «Возвратный тоталитаризм» и «Иллюзии выбора: 30 лет постсоветской России».
В конце года в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга
Л.Д.Гудкова «Возвратный тоталитаризм» (Т.1 и Т.2, серия «Либерал.RU»). Основные
разделы: «Технология массовой консервативной мобилизации», «Институциональные и
культурные ресурсы регенерации репрессивного социального порядка». Третий раздел
«Есть ли еще возможности для диагноза?» включает статьи, в которых критически
анализируется состояние и интеллектуальный потенциал российской социологии.
Школа гражданского просвещения выпустила курс лекций Л.Д.Гудкова «Иллюзии
выбора: 30 лет постсоветской России» (Рига, ШГП, 2021, 228 с.), прочитанных на
семинарах Школы, в которых с позиций немецкой классической социологии, в первую
очередь – понимающей социологии М.Вебера, рассматриваются социально-политические
процессы в постсоветской России.
Лев ГУДКОВ
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