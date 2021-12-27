Две новые книги Льва Гудкова

У научного руководителя Левада-Центра Льва Гудкова вышли две новые книги — «Возвратный тоталитаризм» и «Иллюзии выбора: 30 лет постсоветской России».

В конце года в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга

Л.Д.Гудкова «Возвратный тоталитаризм» (Т.1 и Т.2, серия «Либерал.RU»). Основные

разделы: «Технология массовой консервативной мобилизации», «Институциональные и

культурные ресурсы регенерации репрессивного социального порядка». Третий раздел

«Есть ли еще возможности для диагноза?» включает статьи, в которых критически

анализируется состояние и интеллектуальный потенциал российской социологии.

Школа гражданского просвещения выпустила курс лекций Л.Д.Гудкова «Иллюзии

выбора: 30 лет постсоветской России» (Рига, ШГП, 2021, 228 с.), прочитанных на

семинарах Школы, в которых с позиций немецкой классической социологии, в первую

очередь – понимающей социологии М.Вебера, рассматриваются социально-политические

процессы в постсоветской России.

Лев ГУДКОВ

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter