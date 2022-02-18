Оценка качества медицинской помощи

Мнения россиян о работе системы здравоохранения разделились почти поровну: 39% опрошенных удовлетворены работой системы здравоохранения, 43% не удовлетворены. За прошедшие десять лет удовлетворенность заметно выросла. Оценка последнего обращения к врачу выше, чем оценки системы здравоохранения в целом. При этом почти половина опрошенных (48%) считают маловероятной или совершенно невероятной возможность получения лучшего доступного в России лечения.

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Левада-Центр представляет результаты международного ежегодного мониторингового исследования по важным для социальных наук вопросам ISSP. Это инициативная исследовательская программа, которая объединяет коллективы ученых из более чем 40 стран. Каждый год опросы проводятся по одной из 10 тем (национальная идентичность, трудовые отношения, социальные сети, экология, религиозность и др.) по сопоставимым анкетам и репрезентативным национальным выборкам. Исследование позволяет отследить изменения в общественном мнении за 10-летний период и отразить социально-культурные различия по наиболее значимым темам. Коллектив Левада-Центра является постоянным участником программы от России с 1991 года.

Тема текущей волны исследования — здоровье и здравоохранение. Данные для международных сопоставлений будут доступны в конце 2022 года.

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За последние 10 лет удовлетворенность работой системы здравоохранения выросла. О своей удовлетворенности сегодня говорят 39%, в 2011 году таких было только 27%. Тем менее, 43% опрошенных не удовлетворены работой системой здравоохранения. Ещё 18% в чем-то довольны, в чем-то нет.

Наиболее позитивно систему здравоохранения воспринимают молодые люди — 54% опрошенных в возрасте 18-24 лет удовлетворены ее работой. В оценках остальных групп доля тех, кто недоволен медициной, выше, чем довольных.

Наибольшие различия в восприятии системы здравоохранения наблюдаются среди людей с разным материальным статусом. В наиболее обеспеченных группах больше половины опрошенных (59%) удовлетворены работой данной социальной сферы. Чем ниже обеспеченность респондентов, тем реже ожидаются позитивные оценки: лишь 28% людей, которым денег едва хватает на питание, довольны работой здравоохранением в стране.

Оценки удовлетворенности лечением, полученным при последнем обращении к врачу, выше, чем удовлетворенность системой здравоохранения в целом. Две трети (67%) опрошенных остались довольны лечением при последнем визите врача. С момента исследования 2011 года доля позитивных оценок увеличилась на 10 пп. Это произошло за счет сокращения доли тех, кто давал неоднозначные оценки (“в чем-то удовлетворен, в чем-то нет”), доля недовольных полученным лечением при этом осталась прежней.

Обращение к народной медицине не является распространенной практикой среди россиян (о доверии народной медицине говорят 16%). За последний год к ее помощи прибегало менее 10% россиян, к официальной медицине — 65%. Удовлетворенность обращением к специалистам по народной медицине несколько ниже, чем обращением к врачу.

Около четверти (27%) россиян уверены, что в случае тяжелого заболевания, они смогут получить лучшее лечение, доступное в России. Эта доля выросла в 2 раза с момента опроса 2011 года. Неуверенность в такой возможности более свойственна тем, чьи доходы не позволяют покрыть расходы на питание (самым бедным): среди них 60% оценивает получение лучшего лечения как маловероятное или невероятное. В обеспеченных группах такого мнения придерживается треть опрошенных (32%).

При обращении к врачу 30% респондентов столкнулись с длинными очередями на прием или на операцию. Отсутствие свободного времени для получения помощи отметили 26% опрошенных. Пятая часть (19%) респондентов не смогла получить лечение из-за отсутствия возможности заплатить за него. Структура этих проблем за 10 лет практически не изменилась.

У 11% респондентов за последний год бывали случаи, когда они не получали медицинской помощи, потому что у них не было возможности за неё заплатить. 16% респондентов отметили, что за последний год не получали медицинской помощи, потому что у них не было свободного времени или из-за каких-либо неотложных дел. Еще 17% респондентов не получили медицинской помощи из-за длинной очереди на лечение или проведение операции.

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 27 января — 02 февраля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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