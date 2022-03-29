Опрос розничных инвесторов в марте 2022 года: настроения накануне открытия биржи

Методология

Всего было опрошено 910 человек с помощью онлайн-панели инвесторов Levada Lab – исследовательской лаборатории Левада-Центра в мессенджере Telegram. Опрос проведен с 17.03.2022 по 23.03.2022.

Данный материал является продолжением серии исследований настроений и поведения инвесторов. Первый материал можно прочитать по этой ссылке.

Роль инвестиций в нынешней ситуации

Исследование инвестиционного поведения, проведенное Левада-Центром в марте 2022 года, показало некоторые изменения в том, какие цели ставят перед собой держатели ценных бумаг. Прежде всего, следует отметить снижение интереса ко всем основным возможностям, которые способно выполнять инвестирование. Заметнее всего снизилась роль инвестирования в качестве конкурента банковским вкладам (-10 процентных пунктов), как источника дополнительного дохода (-8 п.п.) и как способа получить высокую прибыль (-7 п.п.). Эти изменения можно объяснить ростом ставок по вкладам после увеличения ключевой ставки, а также серьезным снижение индексов ведущих российских бумаг за прошедший месяц.

Что для Вас инвестирование? (в %)

июн.21 мар.22 Способ накопить на пенсию 58 60 Возможность сохранить капитал 54 57 Хобби / развлечение 30 27 Единственная альтернатива вкладам 36 26 Стабильный дополнительный доход 30 21 Возможность владеть интересными компаниями 20 18 Способ получить высокую прибыль 24 17 Страховка на случай кризиса 15 12 Основной/ единственный доход 4 4 Хочу быть в тренде 4 3 Шанс испытать гордость за прорыв того или иного стартапа 2 2 Другое 4 4

Накопительная и сберегательная роль инвестирования является ключевой для всех групп инвесторов вне зависимости от размера портфеля. Однако ярче всего они выделяются у инвесторов со «средним» размером инвестиций: от 500 тыс. руб. до 3 млн. руб. Для инвесторов с небольшими накоплениями несколько чаще инвестирование является хобби, развлечением. Возможность заработать является более важной для инвесторов с крупными вложениями (более 3 млн. руб.).

Как показало исследование Левада-Центра, снизить или уйти с рынка планируют в сумме 22% опрошенных инвесторов, а увеличить инвестиции – 41%, что на 13 процентных пунктов меньше, чем осенью прошлого года. Одной из важнейших причин перемены настроений стала финансовая нестабильность и, как следствие, изменение роли инвестиций для участников рынка.

Для респондентов, которые планируют уйти или снизить объемы вложений в рынок, инвестиции заметно чаще выступали в роли единственной альтернативы вкладам. Повышение ставок по банковским вкладам, снижение доходности облигаций федерального займа могли выступить дополнительным стимулом для того, чтобы принять решение о сокращении инвестиций. Для тех, кто планирует увеличить объем инвестиций, важно получать от инвестирования дополнительных доход, и просевшие котировки бумаг могут быть привлекательны с точки зрения краткосрочного заработка. Респонденты, не планирующие значительных изменений в своих планах на ближайшие месяцы, острее чаще выделяют для себя функцию сбережения, и потому рассчитывают на долгосрочные прибыли.

Что для Вас инвестирование? (в %)

Планирую увеличить инвестиции Не планирую менять план инвестиций Планирую снизить инвестиции / уйти Хобби / развлечение 30 26 25 Единственная альтернатива вкладам 25 23 34 Способ накопить на пенсию 57 65 56 Стабильный дополнительный доход 26 19 18 Основной/ единственный доход 5 4 3 Способ получить высокую прибыль 20 15 15 Возможность сохранить капитал 57 55 62 Страховка на случай кризиса 13 12 11 Возможность владеть интересными компаниями 20 18 14 Шанс испытать гордость за прорыв того или иного стартапа 3 2 1 Хочу быть в тренде 3 2 4 Другое 5 3 2

Другие способы сбережения

Инвесторы сильно отличаются в своих мнениях о наилучшем способе сохранить сбережения от россиян в целом. Необходимо сделать оговорку о том, что опрос по сберегательным установкам россиян проходил в феврале и затронул лишь начало периода экономической турбулентности. Сберегательное поведение мало изменялось за последние годы. Перемены заключались в снижении интереса к наличности. Нынешние экономические потрясения могут повысить интерес к «нерублевым» средствам сбережения: недвижимости и наличным валютам. Несмотря на небольшой рост привлекательности ценных бумаг, они остаются мало востребованным средством накопления и сбережения. В то же время для инвесторов даже в период кризиса они остаются наиболее предпочтительным средством сбережения. Инвесторы более чутко реагируют на финансовые изменения, и в качестве основного резервного способа хранить деньги выбирают наличную валюту, а также криптовалюты. Интерес к недвижимости характерен в равной мере как для инвесторов, так и для россиян в среднем. Зато для жителей России значение наличных рублей и рублевых счетов как способов сбережения в среднем заметно выше.

Каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения? (в %)

Инвесторы, мар.22 Россия, фев. 22 В ценных бумагах 49 9 В наличной валюте 46 9 В недвижимости 30 33 В криптовалюте 29 6 На счете в банке в рублях 27 33 В драг.металлах / антиквариате 20 12 На счете в банке в валюте 18 11 В наличных рублях 5 26 В накопительных страховых полисах <1 2 Другое 7 3

С несколько большим доверие к ценным бумагам относятся крупные инвесторы, чей портфель составляет от 3 млн. руб. Инвесторы, которые видят «новые возможности» также с чаще готовы вкладываться в ценные бумаги. А вот инвесторы, для кого произошедший кризис означает крах рынка, значительно потеряли интерес к ценным бумагам – их выбрали 33% инвесторов в данной группе. Для «пессимистов» основным сберегательным инструментом стала наличная валюта (62%). Интерес к недвижимости свойственен для инвесторов с небольшими и средними портфелями, а также для тех, кто видит в происходящем «временные трудности». Криптовалюты – важный сберегательный ресурс для инвесторов с небольшими портфелями (до 500 тыс. руб.), а также для тех, кто настроен пессимистично в отношении будущего рынка ценных бумаг.

Каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения? (в %)

Портфель до 500 тыс. руб. Портфель от 500 тыс. до 3 млн Портфель от 3 млн В ценных бумагах 38 52 59 В наличной валюте 47 44 51 В недвижимости 32 32 24 В криптовалюте 33 27 27 На счете в банке в рублях 27 31 23 В драг.металлах / антиквариате 21 19 24 На счете в банке в валюте 15 19 20 В наличных рублях 6 3 5 В накопительных страховых полисах 0 0 1 Другое 9 5 8

Отношение к государственной поддержке рынка

Три из четырех опрошенных инвесторов высказались за то, чтобы государство выделило деньги на поддержание ликвидности рынка. Респонденты с большим инвестиционным капиталом более решительны: 45% считают, что государству «определенно следует» направить средства на поддержание рынка. Респонденты, которые воспринимают происходящее как новые возможности или как временные трудности, также скорее поддержали бы такое решение, чем респонденты, для которых нынешняя ситуация — крах. Стоит отметить, что предыдущее опубликованное исследование из нашей серии показало, что именно «оптимистично» настроенные инвесторы чаще готовы не только продолжать инвестирование, но даже наращивать свою активность на рынке.

Следует ли государству направить средства на поддержание ликвидности рынка ценных бумаг? (в %)

Портфель до 500 тыс. руб. Портфель от 500 тыс. до 3 млн Портфель от 3 млн Всего Определенно следует 33 40 45 39 Скорее следует 41 35 33 36 Скорее не следует 19 18 17 18 Определенно не следует 8 6 5 7

Эмиграционные настроения инвесторов

Рост интереса инвесторов к валюте можно объяснить и высокой мобильностью этой группы населения. 6% опрошенных инвесторов уже покинули страну, 23% так или иначе планируют отъезд. Почти две трети опрошенных не собираются покидать страну. Несколько чаще об отъезде заявляли респонденты с большими инвестиционными портфелями (более 3 млн. руб.).

Какое из описаний Вам подходит? (в %)

Портфель до 500 тыс. руб. Портфель от 500 тыс. до 3 млн Портфель от 3 млн Всего Временно выехали за пределы страны 3 3 4 3 Уехали на ПМЖ 1 3 6 3 Собираете документы и готовитесь к отъезду в ближайшее время 5 5 3 4 Планируете переезд в течение года 17 18 21 19 Планируете остаться в стране 67 64 54 63 Другое 8 7 12 9

Степан ГОНЧАРОВ

Ольга КАРАЕВА

МЕТОДОЛОГИЯ Всего было опрошено 910 человек с помощью онлайн-панели инвесторов Levada Lab – исследовательской лаборатории Левада-Центра в мессенджере Telegram. Опрос проведен с 17.03.2022 по 23.03.2022.

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