Негативные ожидания в экономике

ОЖИДАНИЯ УВОЛЬНЕНИЙ И ПРОБЛЕМ С ВЫПЛАТОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

К концу марта уверенность россиян в том, что их не ждут задержки заработной платы и сокращения достигли максимального уровня за весь период наблюдений Левада-Центра, несмотря на небольшой рост по сравнению с октябрем прошлого года (+4 п.п.). Ожидания, связанные с сокращением зарплат и увольнением, практически не изменились, что говорит об отсутствии представлений о возможном экономическом кризисе по данным на конец марта 2022 года. Отсутствие страха связано с общим высоким уровнем социальных и экономических ожиданий, о котором мы сообщали в предыдущих пресс-выпусках.

Более пессимистично на будущее смотрят респонденты с невысокими доходами: до 35-40% из них ожидают задержек заработной платы, сокращения зарплат или увольнения в грядущие месяцы. Задержек зарплаты также несколько чаще ожидает и молодежь в возрасте 18-24 лет.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС ЗАДЕРЖЕК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ?

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС УМЕНЬШЕНИЯ (УРЕЗАНИЯ) ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ?

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС СОКРАЩЕНИЯ КАДРОВ, УВОЛЬНЕНИЯ?

Степан ГОНЧАРОВ

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 24 — 30 марта 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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