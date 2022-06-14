Готовность участвовать в опросах: результаты эксперимента

Левада-Центр продолжает публикацию данных исследований, посвященных анализу готовности принимать участие в опросах. Результаты эксперимента показали, что характеристики участников опроса и “отказников” отличаются незначительно.

В апреле Левада-Центр провел методический эксперимент, целью которого было получить представление о том, какие группы населения в настоящий момент чаще соглашаются принять участие в телефонных опросах: есть ли разница в достижимости потенциальных респондентов в зависимости от их пола, возраста, образования, размера населенного пункта, в котором они проживают. Кроме того, стояла задача проверить следующие гипотезы: что респонденты, которые не поддерживали руководство страны, в текущих условиях чаще отказываются от участия в опросах, что согласившиеся повторно принять участие дают более позитивные оценки происходящих событий, чем участники ежемесячных опросов.

Основные результаты эксперимента:

Самый высокий уровень отказов — среди молодежи 18-24 лет; наиболее охотно принимают участие в опросах респонденты в возрасте 40-54 лет. Доля отказов среди респондентов с разным уровнем образования одинакова, но респонденты с высшим образованием чаще берут трубку.

Респонденты соглашаются на повторное участие в опросе вне зависимости от того, как они ранее отвечали на вопрос о поддержке власти. Таким образом, не подтвердилось предположение о том, что респонденты, которые были оппозиционно настроены ранее, сегодня чаще отказываются от участия в опросах.

Распределения ответов респондентов телефонного опроса в целом совпадают с данным поквартирных опросов весны 2022 года. Таким образом, не подтвердилось предположение, что люди, повторно участвующие в телефонных опросах, более позитивно оценивают происходящие события.

Эксперимент не подтвердил предположение, что респонденты, которые не одобряют деятельность руководства страны, чаще отказываются от участия в опроса, и что данные опросов общественного мнения характеризуют только тех, кто готов идти на контакт и отвечать на вопросы анкеты.

Методология эксперимента:

На начальном этапе эксперимента была сформирована выборка исследования (N=6995) на основе массивов телефонных опросов, проведенных центром в 2021 году. Контролировались следующие социально-демографические характеристики: пол, возраст, образование, тип населенного пункта, образование, федеральный округ. Параметры выборки были максимально приближены к параметрам генеральной совокупности, то есть, взрослого населения России.

В течение двух дней производились попытки связаться с отобранными респондентами. По каждому номеру было сделано не менее четырех попыток дозвониться, по возможности, в разное время дня. Тем, кто согласился принять участие в опросе, было задано несколько вопросов о текущих событиях.

Для анализа недостижимости (тех случаев, когда не удалось дозвониться до абонента или был получен отказ) была использована информация о социально-демографических характеристиках респондентов на основании данных предыдущих опросов.

Для анализа уровня достижимости среди разных групп респондентов использовались следующие коэффициенты достижимости, рассчитанные по методике AAPOR:

Уровень достижимости (RR1) – доля успешных интервью. Коэффициент отказов (REF1) – доля отказов. Коэффициент контактов (CON1) – доля номеров, с которыми удалось установить контакт.

Общий уровень отказов в данном экспериментальном опросе в целом оказался ниже, чем в опросах со случайной генерацией номеров (RDD). Так произошло потому, что в выборку экспериментального опроса были включены номера тех абонентов, которые участвовали в исследованиях общественного мнения ранее, т.е. более «лояльны» к участию в опросах. Повторный опрос респондентов дает возможность восстановить социально-демографические характеристики абонентов, которые при повторном опросе не взяли трубку или отказались от участия, то есть составить социально-демографический портрет «неответивших». В ходе эксперимента удалось дозвониться до 74% абонентов, попавших в выборку исследования. Из них: 30% согласились ответить на вопросы анкеты, 44% отказались (включая тех, кто сразу бросил трубку или прервал интервью).

Социально-демографические характеристики опрошенных и отказавшихся от участия

Результаты эксперимента показали, что доля успешных интервью (уровень достижимости) среди мужчин и женщин примерно одинакова (около 30%). Но женщины отвечали на звонок чаще мужчин, при этом женщины реже давали согласие на участие в опросе.

Более заметна разница в доле успешных интервью среди мужчин и женщин разного возраста. Как и в телефонных опросах по случайно сгенерированным номерам, наименее доступной для опроса оказалась молодежь 18-24 лет (как юноши, так и девушки) – этот результат обусловлен повышенным уровнем отказов (среди девушек он выше, чем среди юношей). Женщины 25-39 лет отказывались принять участие так же часто, как девушки в возрасте 18-24 года, но в этой группе оказалась самая высокая доля ответивших на звонок, в итоге общий уровень достижимости не отличается от среднего. Самый низкий уровень отказов зафиксирован среди абонентов 40-54 лет. При этом женщины из этой возрастной группы реже берут трубку. Самая высокая доля успешных интервью – среди мужчин этой возрастной группы.Также наблюдаются различия в достижимости респондентов с разным уровнем образования и проживающих в населенных пунктах разного типа. Как правило, в телефонных опросах значительно чаще принимают участие люди с высшим образованием (если этот признак не контролируется специальным образов с помощью квот). В экспериментальном опросе доля успешных интервью среди участников с высшим образованием также оказалась выше, чем среди участников без высшего образования. Так произошло потому, что респонденты без высшего образования значительно реже брали трубку. При этом уровень отказов среди респондентов с разным уровнем образования оказался примерно одинаков (исключением стала только Москва: москвичи с высшим образованием чаще соглашались принять участие в опросе). В результате, наибольшая доля успешных интервью оказалась среди москвичей с высшим образованием, а наименьшая – среди жителей сел, без высшего образования.

Сравнение социально-демографических характеристик отказавшихся от участия в опросе с первоначальной выборкой показывает, что среди отказавшихся несколько больше молодежи в возрасте 18-24 лет и женщин в возрасте 25-39 лет, меньше – респондентов среднего возраста (40-54 лет). По остальным группам значительных отличий не выявлено. Среди принявших участие в опросе, по сравнению с выборкой, больше респондентов с высшим образованием (как было отмечено ранее, они чаще отвечали на звонок), и больше москвичей – за счет того, что москвичи с высшим образованием и трубку брали чаще остальных, и отказывались реже.

Политические предпочтения

Проведенный эксперимент позволил оценить, как политические предпочтения респондентов, зафиксированные в предыдущих опросах, влияют на согласие принять участие в повторном опросе в апреле 2022 года. Для этого использовались вопросы предыдущих замеров об отношении к пребыванию Владимира Путина на президентском посту после 2024 года и о доверии президенту. Предполагалось, что респонденты, которые ранее не поддерживали президента, сегодня могут чаще отказываться от участия в опросе. Методический эксперимент не подтвердил эту гипотезу. Уровень отказов в обеих группах (кто поддерживал и кто не поддерживал президента в 2021 году) находится примерно на одном уровне. Кроме того, согласившиеся принять участие в повторном исследовании и отказавшиеся от этого практически не отличались друг от друга по показателям поддержки президента, зафиксированным в предыдущих опросах.

Респондентам, которые согласились принять участие в повторном опросе, было предложено ответить на несколько вопросов о текущей ситуации, включая вопрос о доверии Владимиру Путина и поддержке его нового срока. Это позволяет проанализировать, как изменились мнения респондентов с момента предыдущего опроса (Для анализа динамики мнений из массива были удалены респонденты, возраст или пол которых не соответствуют данным прошлого опроса (около 7% опрошенных). Такое несоответствие может быть обусловлено тем, что номер телефона мог перейти к другому человеку, либо трубку брали разные люди.). Результаты эксперимента демонстрируют, что среди респондентов выросла доля тех, кто заявляет о своем доверии Владимиру Путину (+16%) и хочет видеть его на президентском посту после 2024 года (+14%). О поддержке президента сегодня говорят те, кто еще год назад его не поддерживал (что сообразуется с данными репрезентативных общероссийских опросов).

Сравнение с данными общероссийских опросов

Распределение ответов на другие вопросы анкеты показывают, что оценки респондентов телефонного опроса в целом сходны с ответами участников репрезентативных общероссийских поквартирных опросов за март и апрель 2022 года. Таким образом, в ходе эксперимента не подтвердилось предположение, что люди, готовые повторно участвовать в телефонных опросах, в целом дают более позитивные оценки происходящих событий, свободнее говорят о своем отношении к политике.

Значительные отличия между участниками повторного опроса и общероссийской выборкой наблюдаются только по показателю доверия опросам общественного мнения. Это можно объяснить тем, что респондентами экспериментального телефонного опроса стали люди, уже принимавшие ранее участие в исследованиях, и согласившиеся ответить еще раз – то есть более лояльные и заинтересованные в опросах.

Также см. Участие в опросах и доверие данным.

Ксения Агапеева, Владимир Шуклин, Денис Волков

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