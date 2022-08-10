В июле респонденты чаще всего упоминали события, связанные со “специальной военной операцией”, доля таких ответов продолжает снижаться: если в марте она запомнилась 75% респондентов, в апреле — 63%, в мае — 42%, то в июле её отметили треть (32%) от всех опрошенных.

Кроме этого, в июле респонденты также упоминали различные внешнеполитические события (поездки В. Путина, достижение договорённостей по вывозу украинского зерна и др.) (4%), наводнение в Сочи (3%) и другие природные катаклизмы (3%).

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос Левада-центра проведен 21 — 27 июля 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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