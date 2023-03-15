Комментарий к вопросам о способности повлиять на ситуацию

Как мы знаем из ранее опубликованных исследований , респонденты в большей степени ощущают ответственность и свою возможность повлиять на то, что происходит в их семье, в меньшей степени — на то, что происходит в стране. Так, за ситуацию в семье чувствует ответственность 90% респондентов, за ситуацию в стране – 37%. Повлиять “в полной” или “значительной” мере на ситуацию в семье может 87%, в стране – 19%. Ощущение ответственности за происходящее и возможность повлиять на ситуацию взаимосвязаны. Когда человек чувствует себя бессильным, он скорее не будет готов брать на себя ответственность.

Чувство ответственности и ощущение возможности влиять на то, что происходит в стране и городе, в последние годы медленно росло. Так, в 2009 году абсолютное большинство россиян (81%) говорили, что они “совершенно не могут повлиять” на происходящее в стране. За 13 лет эта доля сократилась почти вдвое – до 45% в декабре 2022 года. Эту группу сегодня составляют прежде всего респонденты старшего возраста (55 лет и старше, пенсионеры), экономически и социально ущемленные слои населения (малоимущие, “материальное положение ухудшилось за последнее время”, безработные, менее образованные, не использующие интернет), фрустрированные (“никому не довяряют”, “смотрят в будущее с беспокойством”, “не одобряют действия власти”).

При этом люди осознают ограниченность своих возможностей и ресурсов: наиболее распространенным ответом среди тех, кто говорит о своем влиянии на ситуацию в стране, является ответ “могу повлиять лишь в незначительной степени”. За 13 лет их доля тоже выросла – с 10% до 31% населения страны. Доля людей, которые говорят о способности влиять на ситуацию “в значительной мере” и “в полной мере” также увеличилась: если в 2009 году таких в совокупности было лишь 2%, то сегодня порядка 20%. Чаще всего о своей способности влиять на ситуацию в стране говорят с одной стороны более обеспеченные и статусные россияне (высокий уровень благосостояния, руководители), а также более молодые респонденты (моложе 25 лет, студенты, которые кроме того чаще других работают волонтерами). Сторонники власти говорят о возможности повлиять на ситуацию чаще чем критики.

Из фокус-групп мы также знаем, что повлиять удается прежде всего на решение социально-бытовых проблем. В этих вопросах у людей уже накоплен некоторый опыт, есть решимость добиваться своего (если это не сопряжено с чрезмерными затратами времени и ресурсов). Решение вопросов “политических”, “глобальных” (в масштабах всей страны), по мнению большинства сегодня чрезвычайно трудно, практически невозможно и сопряжено с высокими рисками.

Все описанные изменения по вопросам о способности влиять на ситуацию были плавными и поступательными, потому их нельзя объяснить какими-то отдельными событиями, скорее это отражение медленного накопления российским обществом ресурсов, опыта гражданской активности и коллективных действий, а также знаний о том, как можно решить свои проблемы.

См. пресс-выпуск про чувство ответственности и возможности влиять на ситуацию:

Денис ВОЛКОВ

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