Кто виноват: как связаны события в Дагестане и общий уровень антисемитизма в России

Денис Волков в комментарии для Forbes о беспорядках в аэропорте Махачкалы
Последние 30 лет антисемитские стереотипы постепенно уходили из сознания россиян. Однако спящие предубеждения могут проснуться в момент общественного возбуждения. Что, похоже, и произошло на Северном Кавказе.
Вечером 29 октября разгневанная толпа молодых мужчин прорвалась на взлетное поле аэродрома Махачкалы — они искали прилетевших из Тель-Авива граждан Израиля и даже пытались проникнуть в один из самолетов. Беспорядки завершились столкновениями с полицией. Ранее антиизраильские выступления прошли в других городах Дагестана, а также в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Кадры с места событий и антисемитские выкрики участников беспорядков невольно оживляют в памяти постыдную историю еврейских погромов в царской России. В пору задаться вопросом, а насколько сильны в российском обществе антисемитские настроения. И почему новая попытка погрома, по счастливой случайности обошедшаяся без жертв, произошла именно сейчас и именно на Северном Кавказе? Для ответа на эти вопросы обратимся к социологии.
Общий уровень антисемитских предубеждений
Мои коллеги ведут мониторинг проблем массовой ксенофобии и антисемитизма в нашей стране на протяжении почти 35 лет. Начиная с 1989 года было проведено более 10 крупномасштабных социологических опросов, последний замер — в апреле 2022 года.
Как пишет один из постоянных авторов мониторинга Лев Гудков, в условиях проведения «спецоперации»* можно было ожидать, что антиукраинская и антизападная риторика российских политиков и СМИ вызовут общий подъем низовой агрессивности по отношению к этническим меньшинствам и иностранцам, однако последний опрос не подтвердил эту гипотезу. Рост антипатий или враждебности был зафиксирован по отношению к американцам и украинцам. А вот отношение к евреям, на фоне других этнических и расовых групп, кажется самым благоприятным или как минимум спокойным.
На протяжении более 30 лет отношение к евреям сохраняет подчеркнуто позитивный характер: сумма позитивных высказываний на прямой вопрос об отношении к представителям этой группы достигает 88% (сумма негативных — порядка 9%). Однако более детальные вопросы обнаруживают нюансы. Так, до 22% россиян готовы открыто заявить социологам, что «в руководстве страны очень много евреев», и выказывают недовольство по этому поводу. На вопрос о том, надо ли следить за тем, сколько руководящих постов занято евреями, и ограничивать их число, уже порядка трети респондентов (35%) отвечают утвердительно. Хотя абсолютное большинство россиян (82%) на словах декларируют свободу в выборе супруга, в отношении брака с евреем/еврейкой проявлялись скрытые предубеждения — против этого выступает до 27–29% опрошенных.
Традиционные религиозные предрассудки в отношении евреев («распяли Христа» и так далее) подвергаются сильной эрозии, характерны для незначительных групп — в пределах 13–17% — и постепенно уходят. За 30 лет несогласие с такими утверждениями удвоилось с 30% до 59–63%. Доля положительных стереотипов («хорошие работники», «честные, порядочные люди», «много талантливых людей») резко преобладает над отказом в таких качествах, она постепенно растет, по разным суждениям — в 1,2–1,5 раза. Хотя удельный вес агрессивно-антисемитских установок, например что «у евреев неприятная внешность», остается неизменным — примерно 13–17%, но неприятие таких утверждений в последние годы выросло с 60% до 74–70%.
Опросы обнаруживают — и это важно для понимания текущих событий — что наибольшую нетерпимость к евреям выказывают люди без высшего образования, представители низкостатусных профессий или безработные. Ксенофобские и даже расистские представления концентрируются в средних или старших возрастных группах, особенно в периферийных социальных слоях и средах, отличающихся невысокими доходами или даже бедностью — селах, малых городах или низших слоях населения мегаполисов. Здесь сильнее всего проявляются внутренние напряжения, разрывы между претензиями и возможностями, что выливается в высокий потенциал скрытой агрессии.
Отношение к евреям постепенно улучшается по мере того, как постепенно уходят возрастные группы, заставшие период государственного антисемитизма. Молодежь, особенно городская, значительно меньше подвержена таким настроениям. При этом в массовом сознании сохраняется и воспроизводится значительная часть антиеврейских предрассудков и предубеждений, образующих, по определению Гудкова, пласт «спящего антисемитизма». Эти стереотипы транслируются не посредством государственных институтов и центральных СМИ, а бытовой средой межличностного общения, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Медленное ослабление этих установок не означает, что они не могут быть актуализированы при определенных условиях. Спящие предубеждения могут «проснуться» в момент общественного возбуждения. Что, похоже, и произошло на Северном Кавказе.
Событийный контекст
Не станем дискутировать о том, были ли события в Дагестане намеренно инспирированы извне, пусть этим занимаются компетентные специалисты. Но очевидно, что погром в махачкалинском аэропорте произошел на фоне общемировых выступлений с осуждением действий Израиля в секторе Газа. Такие митинги прошли во Франции, Италии, Великобритании, Германии, США, Иране, Иордании, Ливане, Марокко и других странах. Наверное, наиболее многочисленной из таких акций стал митинг в Турции на территории аэропорта Стамбула с участием президента Эрдогана. Во Франции, где проживает самая большая мусульманская диаспора в Европе, на всей территории был введен высший уровень террористической опасности.
В России большинство антиизраильских выступлений сконцентрировано в мусульманских республиках Северного Кавказа. И это не случайно. Наши опросы об отношении к палестино-израильскому конфликту показывают, что именно российские мусульмане оказались одной из тех групп, которые наиболее эмоционально откликаются на события в Израиле. Две трети россиян не хотят занимать ту или иную сторону в конфликте — палестинцам симпатизирует каждый пятый, израильской стороне — примерно 6%, среди исповедующих ислам сопереживают палестинцам почти половина — 46%. Работает религиозная солидарность, вызывающая сочувствие братьям по вере — даже несмотря на то, что нынешний конфликт начался с атаки ХАМАС. Ни в одной другой социальной группе не удается обнаружить такого накала страстей.
Представления о палестино-израильском конфликте могли подогреть антисемитские настроения еще по одной причине. В российском обществе сегодня преобладает мнение, что за продолжающуюся нестабильность на Ближнем Востоке основную ответственность несут США и их союзники по НАТО. Именно такое объяснение постоянно звучит в высказываниях российских официальных лиц и материалах федеральных СМИ. Вполне возможно, что вследствие безоговорочной поддержки Израиля американской администрацией часть неприязни, которая в последние годы копилась в отношении американцев, могла перенестись на израильтян и стать дополнительным триггером антисемитских настроений.
Социально-экономический контекст
Однако при всех симпатиях к палестинцам в среде исповедующих ислам россиян наиболее агрессивные акции до сих пор происходили именно на Северном Кавказе, а не, например, в Казани или Уфе. И этому тоже есть свое объяснение, которое хорошо укладывается в общую логику результатов социологического мониторинга ксенофобии и антисемитизма. Как уже говорилось выше, наиболее ожидаемы такие проявления в депрессивной социальной среде.
Статистика показывает, что Дагестан — один из наименее благополучных российских регионов. Согласно данным Росстата за II квартал 2023 года, среднедушевой доход в республике составлял 31 694 рубля (71-е место из 86 рассчитываемых) при среднем показателе по стране 47 798 рублей. Для сравнения: Москва в этом списке занимает четвертое место (99 617 рублей), Татарстан — 16-е (51 309 рублей). А вот Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, где в последние дни также наблюдались антиизраильские выступления, — соответственно 74-е место и последнее, 86-е. По уровню безработицы в начале 2023 года Дагестан демонстрировал один из самых тревожных показателей по стране — 11,6% взрослого населения республики не могли найти работу (83-е место из 85 рассчитываемых). Похожие показатели демонстрировали и Кабардино-Балкария с Карачаево-Черкесией.
Стоит напомнить, что массовые выступления на Северном Кавказе происходят регулярно, причем по самым разным поводам. В Дагестане в 2022 году страсти кипели на фоне частичной мобилизации. Еще раньше, в 2020-м, дагестанцы протестовали против строительства вышек 5G, в то время как в соседней Северной Осетии люди взбунтовались против карантина. Список можно продолжать. На этот раз выход массовой фрустрации и социального напряжения принял более уродливые формы погрома.
Несмотря на значительное сокращение антисемитских настроений в российском обществе, очаги спящего бытового антисемитизма сохраняются прежде всего в среде застойной бедности и неустроенности, людей без высшего образования и без устойчивой работы и четких жизненных перспектив. Поэтому вспышка антисемитизма, случившаяся на фоне очередной волны насилия на Ближнем Востоке, произошла именно там, где ее можно было ожидать. Рвется там, где тонко.
Денис ВОЛКОВ