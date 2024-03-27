Пресс-выпуски

Представления о безработице и ситуации с зарплатами в феврале 2024 года

Версия для печати Версия для печати
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Массовые опасения относительно возможности роста безработицы в феврале находились на минимуме. Большинство работающих россиян не ждут задержек или сокращения зарплат.

Левада-Центр в феврале зафиксировал снижение опасений, связанных с трудоустройством и безработицей. Снижение страха безработицы происходит на фоне высоких показателей потребительской и экономической уверенности. В результате масштабных государственных инвестиций в ВПК и смежные отрасли, а также стимулирования внутреннего спроса, российская экономика вернулась к росту. Дефицит квалифицированных кадров привел к росту зарплат в 2023 году. Все это создает у граждан представления о благоприятных перспективах развития экономики страны и ожидания улучшения личного благосостояния.

Оценки уровня безработицы и карьерных перспектив связаны с общим потребительским оптимизмом, который вновь усилился в начале года. В феврале 2024 года показатель ожидания безработицы продолжил расти, что говорит о продолжающееся с 2001 года снижение опасений безработицы. Это соответствует публикуемым в СМИ данным о дефиците рабочей силы.

Индекс ожидания безработицы

(январь 2008 года - 100%)

 
Индекс ожидания безработицы
01.200105.200109.200111.200101.200205.200209.200211.200201.200305.200309.200311.200301.200405.200409.200411.200401.200505.200509.200511.200501.200605.200609.200611.200601.200705.200709.200711.200701.200806.200810.200812.200801.200908.200910.200912.200902.201004.201006.201008.201010.201012.201002.201104.201106.201108.201110.201112.201102.201204.201206.201208.201210.201212.201202.201304.201306.201308.201310.201312.201302.201404.201406.201408.201410.201412.201402.201504.201506.201508.201510.201512.201502.201604.201606.201608.201610.201612.201602.201704.201706.201708.201710.201712.201703.201804.201807.201810.201802.201909.201902.202008.202002.202108.202102.202204.202208.202211.202202.202307.202311.202302.2024
9183968991848477787379848081797582747876827980848991859310094742827677377757578798480827480848385848884888689868289878285848987858075727480737469717882848485878186858178917863696462746065666860718799108104115

Индекс рассчитывается как разница между долей ответивших «в ближайшие 12 месяцев безработных будет меньше» и «в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше». При росте индекса страх безработицы снижается.

Показатели, характеризующие уверенность россиян в том, что работодатели будут исполнять свои обязательства, остаются на высоком уровне. Примерно две трети опрошенных россиян не думают, что их семей могут коснуться задержки в выплате, снижения зарплаты или увольнения.

Если говорить о Вас и о членах Вашей семьи, проживающих вместе с Вами, ожидаете ли Вы сейчас… (в %)

 …задержек заработной платы?…уменьшения (урезания) заработной платы?…сокращения кадров, увольнения?
Это уже происходит444
Это может случиться6910
Думаю, что не случится605754
Никто в семье не работал252525
З/О667

Данные в динамике вновь, как и в ходе предыдущего опроса в июле 2023 года, показывают рост уверенности респондентов в том, что негативные экономические явления не коснутся их семей. Последний этап роста обеспокоенности безработицей пришелся на период пандемии. С 2021 года общественные настроения вновь стабилизировались. Опасения потерять доход и быть уволенным коррелируют между собой, и снижение конкуренции на рынке труда снижают обеспокоенность ухудшения карьерных перспектив.

В сочетании с другими индикаторами экономического оптимизма снижение опасений потерять зарплату или быть уволенным дополнительно укрепляет рейтинги государственных институтов и формирует экономический оптимизм у значительной доли населения.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 28 февраля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):