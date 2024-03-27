Представления о безработице и ситуации с зарплатами в феврале 2024 года

Массовые опасения относительно возможности роста безработицы в феврале находились на минимуме. Большинство работающих россиян не ждут задержек или сокращения зарплат.
Левада-Центр в феврале зафиксировал снижение опасений, связанных с трудоустройством и безработицей. Снижение страха безработицы происходит на фоне высоких показателей потребительской и экономической уверенности. В результате масштабных государственных инвестиций в ВПК и смежные отрасли, а также стимулирования внутреннего спроса, российская экономика вернулась к росту. Дефицит квалифицированных кадров привел к росту зарплат в 2023 году. Все это создает у граждан представления о благоприятных перспективах развития экономики страны и ожидания улучшения личного благосостояния.
Оценки уровня безработицы и карьерных перспектив связаны с общим потребительским оптимизмом, который вновь усилился в начале года. В феврале 2024 года показатель ожидания безработицы продолжил расти, что говорит о продолжающееся с 2001 года снижение опасений безработицы. Это соответствует публикуемым в СМИ данным о дефиците рабочей силы.
Индекс ожидания безработицы
(январь 2008 года - 100%)
|Индекс ожидания безработицы
|01.2001
|05.2001
|09.2001
|11.2001
|01.2002
|05.2002
|09.2002
|11.2002
|01.2003
|05.2003
|09.2003
|11.2003
|01.2004
|05.2004
|09.2004
|11.2004
|01.2005
|05.2005
|09.2005
|11.2005
|01.2006
|05.2006
|09.2006
|11.2006
|01.2007
|05.2007
|09.2007
|11.2007
|01.2008
|06.2008
|10.2008
|12.2008
|01.2009
|08.2009
|10.2009
|12.2009
|02.2010
|04.2010
|06.2010
|08.2010
|10.2010
|12.2010
|02.2011
|04.2011
|06.2011
|08.2011
|10.2011
|12.2011
|02.2012
|04.2012
|06.2012
|08.2012
|10.2012
|12.2012
|02.2013
|04.2013
|06.2013
|08.2013
|10.2013
|12.2013
|02.2014
|04.2014
|06.2014
|08.2014
|10.2014
|12.2014
|02.2015
|04.2015
|06.2015
|08.2015
|10.2015
|12.2015
|02.2016
|04.2016
|06.2016
|08.2016
|10.2016
|12.2016
|02.2017
|04.2017
|06.2017
|08.2017
|10.2017
|12.2017
|03.2018
|04.2018
|07.2018
|10.2018
|02.2019
|09.2019
|02.2020
|08.2020
|02.2021
|08.2021
|02.2022
|04.2022
|08.2022
|11.2022
|02.2023
|07.2023
|11.2023
|02.2024
|91
|83
|96
|89
|91
|84
|84
|77
|78
|73
|79
|84
|80
|81
|79
|75
|82
|74
|78
|76
|82
|79
|80
|84
|89
|91
|85
|93
|100
|94
|74
|28
|27
|67
|73
|77
|75
|75
|78
|79
|84
|80
|82
|74
|80
|84
|83
|85
|84
|88
|84
|88
|86
|89
|86
|82
|89
|87
|82
|85
|84
|89
|87
|85
|80
|75
|72
|74
|80
|73
|74
|69
|71
|78
|82
|84
|84
|85
|87
|81
|86
|85
|81
|78
|91
|78
|63
|69
|64
|62
|74
|60
|65
|66
|68
|60
|71
|87
|99
|108
|104
|115
Индекс рассчитывается как разница между долей ответивших «в ближайшие 12 месяцев безработных будет меньше» и «в ближайшие 12 месяцев безработных будет больше». При росте индекса страх безработицы снижается.
Показатели, характеризующие уверенность россиян в том, что работодатели будут исполнять свои обязательства, остаются на высоком уровне. Примерно две трети опрошенных россиян не думают, что их семей могут коснуться задержки в выплате, снижения зарплаты или увольнения.
Если говорить о Вас и о членах Вашей семьи, проживающих вместе с Вами, ожидаете ли Вы сейчас… (в %)
|…задержек заработной платы?
|…уменьшения (урезания) заработной платы?
|…сокращения кадров, увольнения?
|Это уже происходит
|4
|4
|4
|Это может случиться
|6
|9
|10
|Думаю, что не случится
|60
|57
|54
|Никто в семье не работал
|25
|25
|25
|З/О
|6
|6
|7
Данные в динамике вновь, как и в ходе предыдущего опроса в июле 2023 года, показывают рост уверенности респондентов в том, что негативные экономические явления не коснутся их семей. Последний этап роста обеспокоенности безработицей пришелся на период пандемии. С 2021 года общественные настроения вновь стабилизировались. Опасения потерять доход и быть уволенным коррелируют между собой, и снижение конкуренции на рынке труда снижают обеспокоенность ухудшения карьерных перспектив.
В сочетании с другими индикаторами экономического оптимизма снижение опасений потерять зарплату или быть уволенным дополнительно укрепляет рейтинги государственных институтов и формирует экономический оптимизм у значительной доли населения.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 28 февраля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%