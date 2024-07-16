Представления москвичей о главных проблемах города и городских программах

Главными проблемами города москвичи называют большое количество мигрантов, проблемы ЖКХ, пробки, езду на самокатах и велосипедах по тротуарам, постоянный ремонт тротуаров. При этом большинство респондентов положительно относятся к проведению уличных фестивалей, расширению системы видеонаблюдения, программе реновации жилья, работам по благоустройству города и строительству новых православных храмов. Почти половина относится отрицательно к езде на самокатах. За последние несколько лет уровень позитивного отношения к городским инициативам несколько снизился.

В рамках открытого вопроса (варианты ответа не предлагались), москвичи в качестве основных проблем Москвы называли следующее: “мигранты, много приезжих” – 24%, “проблемы ЖКХ, плохая вода, уборка дворов, подъездов, пыль, грязь” – 12%, “пробки, много машин” – 11%, “езда на самокатах, велосипедах по тротуарам” – 10%, “постоянный ремонт, благоустройство, укладка плитки, смена бордюров“ – 9%. Примерно пятую часть опрошенных ничего не беспокоит вовсе.

Также москвичам было предложено высказать свое отношение к ряду городских программ. Большинство опрошенных положительно относятся к уличным праздникам, ярмаркам, фестивалям в центре города (78%), расширению видеонаблюдения распознавания лиц, установке видеокамер в публичных местах в Москве (71%), программе реновации жилья, сносу пятиэтажек, переселению жителей в новые дома (70%), работам по благоустройству города (64%), строительству новых православных храмов в Москве (63%). Также около половины опрошенных позитивно оценивают сервис городского проката велосипедов “Велобайк” (47%). Доля негативных оценок превышает долю положительных оценок в отношении строительства новых мусульманских мечетей в столице (36%) и использования электросамокатов в городе (46%). К системе оплаты проезда в метро “face pay” преобладает нейтральное отношение со стороны москвичей (34%).

С апреля 2019 года сократилась доля москвичей, положительно относящихся к уличным праздникам, ярмаркам, фестивалям в центре города с 85% до 78% (снижение на 7 п.п.). Отрицательно высказываются о них 15% опрошенных. Позитивнее относятся к праздникам в центре столицы опрошенные, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении (85%), менее позитивно – те, кто считает, что страна движется по неверному пути (61%).

За последние 4 года значительно увеличилась (на 24 п.п.) доля москвичей, позитивно оценивающих расширение системы видеонаблюдения и распознавания лиц и установку видеокамер в публичных местах в Москве (ранее этот вопрос задавался в 2020 году , тогда же респондентов просили обосновать позитивное и негативное отношение к этой мере). 13% москвичей относятся к этому отрицательно.

Чаще о положительном отношении к расширению системы видеонаблюдения говорят женщины (75%), москвичи в возрасте 55 лет и старше (74%), те, кто получают считает, что дела в стране идут в правильном направлении (77%).

Чаще об отрицательном отношении говорят мужчины (18%), москвичи в возрасте 40-54 лет (17%), и те, кто считает, что страна движется по неверному пути (34%).

Ухудшается отношение москвичей и к работам по благоустройству города: за последние пять лет доля позитивных оценок сократилась на 21 п.п. — с 85% до 64%. Отрицательно и нейтрально относятся работам по благоустройству по 17% респондентов.

Чаще выражают положительное отношение к работам по благоустройству города респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (76%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (70%), и те, кто проживает в Москве менее 10 лет (74%).

Чаще говорят о своём отрицательном отношении к работам по благоустройству респонденты, которым едва хватает на еду (30%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (34%), а также те, кто проживает в Москве более 10 лет или с рождения (по 18%).

Среди причин отрицательного отношения к работам по благоустройству города (замене плитки, бордюров, высадке деревьев и проч.) выделяются следующие: “меняют новое на новое/ каждый год одно и то же” — 50%, “грабят бюджет/ воровство/ отмывание денег” – 24%, “шум, грязь/ неудобства/ трудности/ перекрывают пешеходные переходы” – 22%, “некачественные работы/ некачественный материал” – 19%, “портят газон, заменяют траву на плитку” – 9%.

Также снижается доля положительных оценок программы реновации жилья, так с апреля 2019 года он сократился на 11 п.п. и в июне 2024 года составил 63%. Каждый четвёртый опрошенный негативно относится к сносу пятиэтажек и переселению жителей в новые дома.

Более положительно относятся к программе реновации опрошенные, которые живут в Москве с рождения (72%), менее положительно те, кто проживает в столице менее 10 лет (59%).

Большинство опрошенных (63%) скорее положительно относятся к строительству новых православных храмов в Москве, каждый четвёртый – безразлично, каждый пятый – отрицательно.

Чаще демонстрируют своё положительное отношение к постройке православных храмов опрошенные в возрасте 55 лет и старше (71%), а также те, кто получает информацию из телевидения (77%). Реже демонстрируют позитивное мнение – опрошенные в возрасте 18-24 года (44%), те, кто получают информацию из социальных сетей и телеграмм-каналов (по 49%).

Примерно равные доли опрошенных относятся отрицательно (36%) и нейтрально (34%) к строительству мусульманских мечетей в Москве, положительно – 23% респондентов.

Более позитивно относятся к строительству мусульманских мечетей в Москве опрошенные в возрасте 55 лет и старше (28%) и телезрители (27%), более отрицательно – опрошенные в возрастной группе 40-54 года (39%), те, кто получают новости из телеграм-каналов (43%).

МЕТОДОЛОГИЯ Опрос проведен 6-16 июня 2024 года по репрезентативной выборке населения Москвы среди 503 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводилось на улице методом личного интервью в формате CAPI (на планшетах). Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность при выборке 500 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 4,4% для показателей, близких к 50% 3,8% для показателей, близких к 25% / 75% 2,6% для показателей, близких к 10% / 90% 1,9% для показателей, близких к 5% / 95%