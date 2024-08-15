Представления о правах и свободах: июль 2024

Наиболее важными правами и свободами, по мнению опрошенных, остаются право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и право на медицинскую помощь. За последние 5 лет с нарушением прав и свобод сталкивались 4 из 10 опрошенных. Респонденты чаще всего говорят о нарушении права на медицинскую помощь, на справедливый суд и на свободу слова. Три четверти респондентов считают, что в ситуации нарушения прав и свобод, необходимо отстаивать свои права. На этом фоне выделяется группа оппозиционно настроенных граждан, которая чаще говорит о нарушении прав и свобод, а также выглядит более деморализованной — они в меньшей степени готовы отстаивать права.

За последние три года снизился общий уровень важности прав и свобод в сознании россиян, так если в 2021 году россияне в среднем отмечали важность 9 пунктов из 17 предложенных прав и свобод, то в 2024 году в среднем было отмечено уже только 6 пунктов из всё того же списка. Однако несмотря на снижение значимости прав и свобод, структура распределения ответов сохраняется. На протяжении последних 7 лет наиболее важными правами и свободами по мнению опрошенных являются право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, право на медицинскую помощь.Также выделяются как значимые право на справедливый суд, работу, хорошие условия и справедливую оплату труда, право на неприкосновенность имущества и жилища, бесплатный равный доступ к образованию, свобода слова.

Чаще всего в июле 2024 года респонденты отмечали: право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность (68%), право на медицинскую помощь (51%), право на справедливый суд и свободу слова (по 42%), право на работу, хорошие условия и справедливую оплату труда (41%).

Среди молодых опрошенных (в возрасте от 18 до 24 лет) наиболее важными правами и свободами являются право на жизнь, личную неприкосновенность (77%), свобода слова (55%), право на свободу от насилия, унижений и произвола (35%). Опрошенные старшего возраста (55 лет и старше), в отличие от самых молодых, считают наиболее важными правами и свободами право на медицинскую помощь (54%) и социальную защиту, достойный уровень жизни (43%).

Те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента, в отличие от тех, кто её не одобряет, чаще говорят о важности права на жизнь, личную неприкосновенность (69%), отдых и досуг (35%), свободу совести (23%). Наоборот, те, кто не одобряет деятельность действующего президента, в отличие от его сторонников, считают наиболее значимыми право на справедливый суд и свободу слова (по 49%), свободу перемещения и выбора места жительства (30%), право на участие в общественной и политической жизни (18%), свободу мирных собраний (20%).

В ходе опроса респондентам было предложено указать, с нарушением каких прав они сталкивались за последние пять лет. Была зафиксирована самая низкая за все время замеров доля россиян, которые сталкивались с нарушением прав и свобод за последние шесть лет (38%), максимальные значения данного показателя были зафиксированы в июле 2018 года, тогда об этом говорили 44% респондентов.

В июле 2024 года больше половины россиян (55%) ответили, что никакие их права и свободы не ущемляются. Доля респондентов, выбирающих этот вариант ответа, остается стабильно высокой на протяжении всего времени замеров. Из тех, кто говорил, что их права нарушались, чаще всего говорили о нарушении права на медицинскую помощь (12%), на справедливый суд (10%) и на свободу слова (9%). В целом, можно отметить, что количество респондентов, говоривших о нарушении каких-либо прав, сократилось по сравнению с предыдущим замером в октябре 2021 года.

Молодые опрошенные чаще говорят, что сталкиваются с нарушением свободы слова (14%), тогда как респонденты в возрасте 55 лет и старше говорят, что чаще нарушаются их права на получение медицинской помощи (13%). Респонденты, которые одобряют деятельность действующего президента, чаще говорят, что сталкивались с нарушением права на медицинскую помощь (11%), справедливый суд (9%). Опрошенные, не одобряющие деятельность В. Путина на посту президента, чаще говорят о нарушении прав на свободу слова (24%) и справедливый суд (21%).

Говоря о том, что нужно делать, когда права оказались нарушенными, большинство опрошенных (74%) считают, что нужно добиваться защиты своих прав, тогда как практически каждый пятый (22%) сказал, что в таком случае добиваться защиты своих прав бесполезно.

Чаще придерживаются мнения, что «нужно добиваться защиты своих прав, если они оказались нарушены», молодёжь до 24 лет (84%), респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (80%), а также те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (77%). Опрошенных, которые считают, что добиваться защиты своих прав бесполезно, больше всего среди респондентов 55 лет и старше (31%), кому едва хватает на еду (37%), кто не одобряет деятельность В. Путина (38%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 25 по 31 июля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии