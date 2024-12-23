«Мифологизированное представление о репрессиях»

Денис Волков в комментарии для Лента.ру рассказал о том, как менялось отношение к фигуре Иосифа Сталина в общественном мнении.

По данным соцопросов, положительное отношение к Сталину начало формироваться примерно со второй половины 2010-х годов. До середины 2000-х годов к нему относились скорее негативно. Постепенно на первый план вышло нейтральное восприятие фигуры вождя, а уже со второй половины 2010-х — положительное.

То, как менялось отношение к этому человеку, видно, например, по вопросу: «Как вы относитесь к Сталину: хорошо, безразлично, отрицательно?» Это закрытый вопрос, на который можно ответить однозначно. Но можно взять открытый вопрос, где Сталин появляется вместе с другими фигурами. Раз в пять лет социологи просят назвать самых выдающихся людей всех времен и народов. Сталин был, наверное, сначала в десятке, потом в пятерке, а примерно с середины 2010-х или чуть пораньше он выходит на первое место, где с 2012 года довольно уверенно закрепляется.

В изменении восприятия Сталина можно выделить несколько этапов. На начальном этапе наблюдалось значительное расслоение общества на тех, кто ему симпатизирует, и тех, кто — нет. В 2000-х годах более образованные и молодые люди, относящиеся к модернизированным слоям населения, считали фигуру Сталина однозначно отрицательной. В то же время люди с меньшим уровнем образования и достатка, испытывающие обиду на окружающую действительность, видели в Сталине пример сильной и твердой руки. Они воспринимали его не столько как защитника, сколько как идеал устранения несправедливости в обществе. Более обеспеченным и образованным людям, живущим в благополучии, эта фигура была не так важна. Они считали ее неактуальной.

Однако в последующие пять-десять лет переоценка личности Сталина произошла во всех слоях общества. Особенно резкий рост позитивного отношения к нему наблюдался со второй половины 2010-х годов. Быстрее всего он происходил в группах с более высоким уровнем образования и среди молодых людей

У каждой исторической личности есть как отрицательные, так и положительные черты. К ним всегда относятся неоднозначно. Люди часто склонны к сложным оценкам, но в одни моменты на первый план выходят положительные качества личности, а в другие — отрицательные. Это связано с переоценкой ценностей, которая происходит под влиянием текущих исторических событий.

В отношении Сталина переоценка происходила постепенно. В общественном сознании его имя прочно ассоциируется с Великой Отечественной войной — ключевым для нашей страны событием XX века. И это связано не столько с самим событием, сколько с тем, как оно воспринимается и переосмысливается в настоящее время.

Думаю, примерно с конца 2010-х годов при обсуждении Великой Отечественной войны на первый план стал выходить сам факт Победы. То, какой ценой она была достигнута, не скрывается, тем не менее акцент делается именно на самом факте победы, ее важности и значении.

И когда мы рассматриваем войну с этой точки зрения, роль Сталина в ней становится более положительной. Ведь именно при нем мы победили, и именно об этом мы говорим. В таком контексте Сталин получает определенную реабилитацию, если не учитывать ошибки его руководства перед войной

На этом фоне во второй половине 2010-х годов положительное отношение к фигуре вождя начинает преобладать над безразличием и даже отрицанием. Мои коллеги связывают это с событиями 2014 года — присоединением Крыма и, в более широком смысле, развитием конфликта с Западом. Тогда как Сталин, что мы видим по обсуждениям на фокус-группах, воспринимается как фигура, с которой связано начало холодной войны. В тот период конфликт между Россией и Западом только начинался. Как и тогда, Запад долгое время был нашим союзником, но вновь стал противником.

Таким образом, если в 1990-е события того времени трактовались однозначно отрицательно, то сегодня их переоценка в контексте конфликта с Западом приводит к тому, что фигура Сталина начинает выглядеть иначе.

И, наконец, третий этап — период, когда Сталин уверенно занимает первое место среди самых великих и известных исторических личностей, а его положительный образ значительно превосходит любые другие оценки. Я считаю, что это связано с тем, что в последние несколько лет не слышно голосов тех, кто напоминает о преступлениях его времени и роли Сталина в политических репрессиях. Их голоса не звучат уже несколько лет, и эта тема исчезла из общественного дискурса, что приводит к окончательному приобретению фигурой Сталина положительного оттенка.

В контексте понимания сталинских репрессий 1930-х годов, на мой взгляд, важно учитывать еще один аспект. Если в середине 2000-х годов преобладало общественное мнение об их массовом характере, что соответствовало действительности, учитывая масштабные операции и депортации целых народов, то сегодня ситуация меняется. Сейчас все чаще можно услышать мифологизированное представление о репрессиях как о мерах против элит.

То есть о репрессиях говорят не как о массовом насилии, а как о попытке Сталина остановить руководителей, которые вели нечестную игру и пользовались своими полномочиями в личных интересах. И это представление так или иначе находит отражение в современной реальности, когда люди заявляют, что сейчас нам нужен Сталин, нужна «твердая рука»

Они считают, что такая рука нужна, чтобы приструнить тех, кто ворует и ездит на Мальдивы, в то время как обычные люди едва сводят концы с концами.

Искажение и мифологизация памяти о репрессиях тоже в какой-то степени реабилитирует Сталина. В массовом сознании репрессии были направлены не против народа, а против зарвавшихся руководителей, к которым всегда не очень хорошее отношение. И то, что сегодня мы говорим о репрессиях только в отношении [советского] руководства, влияет на восприятие фигуры Сталина. Это подтверждается не только исследованиями, но и поведением людей в повседневной жизни. Мы видим, как по всей стране появляются народные мемориалы Сталину — их больше ста. Многие устанавливаются на деньги частных лиц.

Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что это не столько сознательная реабилитация Сталина, сколько отказ от более взвешенного обсуждения его фигуры. В результате его отрицательные качества не исчезают, а отходят на второй план. То есть они остаются, но становятся менее актуальными в массовом сознании. Сегодня другие голоса звучат громче, и именно они определяют отношение к тем событиям, той эпохе и, как следствие, к фигуре Сталина.

Денис ВОЛКОВ

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