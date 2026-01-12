Надежды после разочарований: с каким настроением россияне встречают 2026 год

Денис Волков в материале для Forbes об общественном мнении о событиях прошедшего года и ожиданиях от наступившего года.

Среди главных событий уходящего года граждане называют решения об увеличении налогов и сборов, рост цен, и освобождение занятых ВСУ районов Курской области. Главным разочарованием стали неудачные попытки завершить конфликт на Украине при посредничестве США. При этом, как отмечает директор «Левада-центра» Денис Волков, большинство опрошенных ожидают в новом году политических и экономических трудностей, но смотрят в будущее с надеждой

Самые общие массовые оценки уходящего года говорят о том, что для двух третей российских граждан 2025 год стал «средним». Хорошим его посчитали 22% и еще 15% — плохим. В целом это очень похоже на оценки двух предыдущих годов, и получше показателей 2022-го, когда людей сильно напугало не столько начало «спецоперации», сколько осенняя частичная мобилизация. Еще хуже был карантинный 2020-й, когда по итогам года негативные оценки преобладали. При этом для страны в целом, по мнению половины россиян, этот год оказался труднее предыдущего, но почти столько же (42%) посчитали его «таким же как предыдущий». Это также похоже на оценки прошлого года и заметно лучше, чем ответы респондентов по итогам тревожных 2020 и 2022 годов. А для себя и свой семьи около половины респондентов оценили уходящий год как «такой же, как предыдущий», а для 38% он стал труднее. Это лучше оценок 2020-го и 2022 годов. Простыми словами можно сказать, что 2025 год оказался для россиян в меру трудным, несмотря на то, что он принес как крупные разочарования, так и новые проблемы.

Разочарование года

Главным разочарованием уходящего года стал провал мирных переговоров по Украине. Год начинался с надежд, которые общественное мнение — вслед за элитами — возлагало на Дональда Трампа, обещавшего принести мир на Украину в случае своего избрания президентом США. От нового хозяина Белого дома ждали сделки. Впервые за три года перестало расти число россиян, ожидающих завершения российского-украинского конфликта в течение года или ранее. Поначалу казалось, что такой расчет был оправдан. В феврале в Саудовской Аравии прошли первые за долгое время контакты высокопоставленных представителей России и США. В мае в Стамбуле возобновились прямые российско-украинские переговоры. Обе встречи одобряло абсолютное большинство россиян (почти 90%), обе считались респондентами в числе главных событий соответствующего месяца. Общество желало мира с Украиной и разрядки в отношениях с Западом.

Позже, в августе, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала, согласно опросам, главным событием месяца и одним из главных событий всего года. Как говорили участники фокус-групп, «лед тронулся», «в Анкоридже нас услышали впервые за долгое время». Неудивительно, что именно на это время пришелся пик улучшения отношения к США и Дональду Трампу. Впервые с 2013 года позитив в отношении к Америки превысил негатив. Произошел разрыв шаблона — впервые за многие годы США перестали восприниматься российским общественным мнением не как главный противник. В представлении людей эта роль перешла теперь к Европе.

Однако встреча прошла, а сделки все не было. Осенью США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний, а Трамп заговорил о возможной передаче Украине ракет «Томагавк». На этом фоне отношение россиян и к стране, и к ее лидеру начало портиться. Сомнения, которые начали закрадываться у россиян еще летом — уже тогда на фокус-группах зазвучали сомнения в искренности Трампа, в его готовности держать слово. «У него сегодня одно, а завтра другое», «болтается, как дерьмо в проруби», «думает только о своей выгоде» говорили респонденты об американском президенте. Осенью очарование Трампом развеялось окончательно — негативное отношение к нему стало преобладать над позитивным, отрицательное отношение к Америке тоже пошло вверх, к октябрю вернувшись на уровень начала года (45%).

К концу года большинство россиян уже не верили, что усилия США по урегулированию российско-украинского конфликта увенчаются успехом — оптимистов осталось не более четверти. На фокус-группах такие люди говорили, что план Трампа: «переливание из пустого в порожнее», «переговоры ни о чем», «хочется их всех послать — но нельзя же». Мнения варьировались — то ли переговоры нужны Трампу, чтобы «получить, наконец, Нобелевскую премию», то ли, чтобы выиграть время для перевооружения украинской армии. На этом фоне снова начало расти число россиян, которые считают, что «спецоперация» затянется (38% уже в августе считали, что она продлится более года). В последние месяцы на фокус-группах все чаще звучали мнения, что военным действиям «ни конца, ни края не видно» и что конфликт вполне может продлиться «еще 5-7 лет». К таким словам следует относится не столько как к прогнозу, сколько как к общему ощущению, что прогресса в переговорах не предвидится.

Налоги, блокировки, беспилотники

Среди других значимых событий уходящего года 23% респондентов называли освобождение Курской области. Напомним, что нападение на нее стало главным событием 2024 года, затмив собой даже победу Владимира Путина на президентских выборах. В общественном сознании освобождение Курской области оказалось неразрывно связано с операцией «Поток» (или «Труба»), когда российские войска зашли в тыл украинской группировке по газовой трубе. Не последнюю роль в этом сыграл телевизионный документальный фильм об этом событии — его неоднократно вспоминали на фокус-группах респонденты постарше.

В числе других итогов 2025 года респонденты называли рост цен и тарифов ЖКХ, ожидание увеличения налогов и повышения утильсбора на автомобили (34% и первое место среди всех событий), атаки украинских беспилотников (28% и третье место), проблемы с интернетом, блокировки различных интернет-ресурсов и мессенджеров (25%). Другие события, связанные с проведением «спецоперации» (ее общий ход, продвижение российских войск, обмены пленными, переговоры) отмечались респондентами заметно реже. А ведь именно они составляли основное содержание информационного фона, именно их чаще всего называли респонденты в ежемесячных опросах о важных событиях последних недель.

Все это говорит, с одной стороны, о том, что для большинства россиян ход спецоперации окончательно превратился в рутину, тревожный фон существования. Ведь основная масса населения непосредственно не вовлечена в военные действия. С другой стороны, отдельные аспекты конфликта стали тревожить людей больше, чем раньше. Очевидно, что участившиеся прилеты украинских беспилотников по российским предприятиям и городам, их расширяющаяся география — от прифронтового Белгорода, до Сочи на юге и Ярославля на севере — беспокоят обычных граждан все сильнее.

Отключения мобильного интернета в уходящем году стало еще одним заметным последствием «спецоперации», влияющем на жизнь обычных людей. Москвичей эта проблема затронула меньше — и это видно по опросам, но за пределами столицы отключения порой серьезно нарушают повседневную рутину — нельзя зайти в интернет, сделать звонок в мессенджере, расплатиться за покупки, оплатить проезд, получить посылку на почте. Такие сложности раздражают, даже несмотря на то, что люди согласны чем-то пожертвовать ради безопасности. «Либо потерпеть без интернета, либо тебе в квартиру прилетит беспилотник» — именно так сформулировал проблему один из участников фокус-групп. Характерно, что другие проблемы, связанные с прилетом украинских дронов и о которых много писали СМИ, — проблемы с топливом или задержки авиарейсов — назывались респондентами гораздо реже. Похоже, что влияние этих явлений на жизнь людей оказался значительно ниже.

Нельзя не сказать пару слов о другом нашумевшем событии — скандале вокруг квартиры Ларисы Долиной, о котором было много публикаций весь 2025 год, особенно в декабре, когда дело о продаже квартиры слушалось в Верховном суде. Несмотря на вал публикаций и мемов в социальных сетях, только 8% россиян отметили это событие как важное. Интересно, что москвичи называли это событие почти вдвое чаще, а постоянная аудитория телеграм-каналов — в 2,5 раза чаще. Видимо, большинство россиян, не вовлеченных в покупку недвижимости или потребление интернет-мемов, отнеслись к этой истории равнодушно. Еще одно событие, бурно обсуждавшееся в сети несколько месяцев назад, — интервью Аллы Пугачевой — в числе важных событий года отметили лишь 2% россиян. Все-таки медийный эффект не всегда оставляет сильный отпечаток в памяти людей — поговорили и забыли.

Экономические итоги

Субъективные экономические оценки, наблюдаемые на протяжении 2025 года, напоминали картину прошлого года. В первой половине снова отмечался рост оптимизма — улучшались оценки собственного экономического положения, экономики страны в целом, представления о развитии ситуации в короткой и длительной перспективе. Однако во второй половине года, как и в 2024 году, все оценки экономической ситуации поползли вниз. При этом, если падение оценок собственного материального положения прекратилось к ноябрю-декабрю, остановившись на уровне конца прошлого года, то представления о дальнейшем развитии ситуации продолжили плавное падение, снизившись до уровня середины 2023 года. Оптимизм рядовых россиян по поводу будущего экономики и своего положения пока преобладает над пессимизмом, но уже не так выражено, как еще несколько месяцев назад.

Если смотреть в целом на динамику восприятия основных социально-экономических и политических проблем, то существенных изменений в 2025-м не произошло. В этот раз под конец года не было всплесков беспокойства в связи с ростом цен — вспомним нашумевшие в свое время истории с удорожанием бананов, масла и яиц. Инфляция остается главной причиной для беспокойства для россиян — об этом говорят 59% респондентов, но это на несколько процентных пунктов ниже, чем на конец прошлого года.

Практически не изменился за год уровень обеспокоенности проблемами ЖКХ (29%), доступностью медицинского обслуживания (24%), проблемами бедности (21%). Тревога по поводу других главных проблем за год даже немного ослабли. На несколько пунктов снизилась общая обеспокоенность по поводу проведения «спецоперации» (с 35% до 31%). После коррупционных скандалов 2024 года — например, в руководстве Минобороны, в этом году незначительно снизилась озабоченность проблемой коррупции (с 33% до 29%). К декабрю заметно снизились обеспокоенность возможностью терактов (с 29% до 19%) и «наплывом приезжих» (с 33% до 26%) — оба показателя выросли после теракта в Crocus City Hall в марте 2024 года и последовавшей за этим кампании против нелегальной иммиграции. Такая динамика (а в других упомянутых случаях ее отсутствие) говорит о том, что большинство людей нашли способ приспособиться к ситуации. Схожие выводы можно сделать также из оценок респондентами наступающего года.

Ожидания от 2026 года

Большинство опрошенных (76%) смотрят в наступающий год с надеждой — это максимальные значения за все время наблюдений. Прежде всего это надежда на завершения «спецоперации», которая, пусть и опосредованно, но все больше влияет на разные аспекты повседневной жизни обычного человека. Об этом свидетельствуют как исследования общественного мнения, так и те вопросы, которые россияне хотели бы задать президенту на прямой линии. Но веры в то, что это обязательно произойдет, сегодня явно меньше, чем в прошлом году, когда заметное число россиян рассчитывали на содействие Дональда Трампа.

Больше половины россиян ожидают, что для страны наступающий год будет трудным как в плане политической, так и экономической ситуации. Такие представления бытуют последние 11 лет — с начала российско-украинского конфликта в 2014 году, за которым последовали первые западные санкции, затяжной экономический кризис, пенсионная реформа, пандемия и вот теперь «спецоперация». Как показывает опыт проведения фокус-групп, люди довольно хорошо осознают эту последовательность кризисных событий, и нередко задают риторический вопрос: когда уже кончится эта черная полоса, когда можно будет вздохнуть спокойно?

Тем не менее, около двух третей респондентов считают, что для них лично следующий год будет спокойным. Такая установка преобладает на протяжении многих лет — хуже были только 2022-й и, в особенности, 2015-й — первый год последнего затяжного экономического кризиса. Эти настроения — веский довод в пользу того, что у российского общества есть ресурсы для того, чтобы пережить новые напасти, которые может принести наступающий год.

Денис ВОЛКОВ

Оригинал