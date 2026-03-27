Военный конфликт в Иране: март 2026

Военные действия на Ближнем Востоке стали самыми запомнившимися событиями последних недель. Российское общественное мнение скорее склоняется в пользу Ирана, уровень его поддержки среди опрошенных вырос по сравнению с прошлым годом. При этом половина респондентов не симпатизирует ни одной из сторон конфликта. В целом к Ирану положительно относятся большинство россиян, тогда как к США и Израилю – только каждый пятый. За последнее время отношение к Ирану улучшилось, а к США и Израилю – ухудшилось.

Среди наиболее запомнившихся событий марта 2026 года, опрошенные чаще всего называли военные действия на Ближнем Востоке (33%). Также 8% респондентов упомянули спецоперацию, 6% — налёты дронов, обстрелы территории России. Среди других событий запомнились блокировки интернета, мессенджеров (3%), забой скота в Сибири (3%), праздники (8 марта, 23 февраля и т.д.) — 3%, и спортивные события — олимпийские и параолимпийские игры (3%). По 2% называли войны во всём мире (без уточнения), рост цен, налогов, по 1% — успехи СВО, перекрытие Ормузского пролива, повышение цен на нефть, частичное снятие санкций с российской нефти, погода, наступление весны, понижение ключевой ставки ЦБ.

Большинство опрошенных (90%) знают о текущем военном конфликте между США и Израилем с одной стороны, и Ираном с другой стороны, в том числе 30% респондентов внимательно следят за развитием событий, а 60% что-то слышали, но не в деталях. Почти каждый десятый (9%) ничего об этом не знает. О предыдущем военном конфликте с участием этих стран в июне 2025 года также знали большинство опрошенных – 87%, а пристально следили треть – 34%.

В текущем конфликте порядка 40% россиян симпатизируют Ирану, и только 2% говорят о своих симпатиях Израилю и США. При этом половина опрошенных (53%) не выражают симпатий ни одной из сторон конфликта. По сравнению с событиями прошлого года уровень поддержки Ирана респондентами несколько вырос. Кроме того, стоит отметить, что как и в других конфликтах в регионе значительное число россиян, оставалось нейтральным и не поддерживали ни одну из сторон конфликта .

Чаще других выражают симпатии Ирану мужчины (47%), опрошенные старшего возраста (57% в возрасте 55 лет и старше), опрошенные с высшим образованием (45%), москвичи (48%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (44%), те, кто получают новости из телевидения (48%), те, кто внимательно следит за развитием событий (71%), те, кто плохо относятся к США (55%), те, кто хорошо относятся к Ирану (55%), те, кто плохо относятся к Израилю (61%).

Несколько чаще других выражают симпатии Израилю и США молодёжь до 25 лет (5%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (5%), те, кто получает информацию из ютуб-каналов (8%), те, кто хорошо относится к США (6%), те, кто плохо относится к Ирану (7%), а также те, кто хорошо относится к Израилю (7%).

Чаще других не выражают симпатии ни одной из сторон конфликта женщины (58%), молодёжь до 25 лет (74%), респонденты со средним образованием и ниже (56%), жители села (56%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (57%), те, кто получает новости из социальных сетей (59%), те, кто впервые слышит о текущем военном конфликте (77%), те, кто хорошо относится к США (72%), те, кто плохо относится к Ирану (86%), те, кто хорошо относится к Израилю (72%).

Среди стран, участвующих в военном конфликте, лучше других россияне относятся к Ирану – 59% говорят о хорошем отношении, в то время как к США и Израилю хорошо относится только каждый пятый опрошенный (20% и 19% соответственно).

Большинство опрошенных хорошо относятся к Ирану – 59%, плохо – 13%. Позитивное отношение к стране сохраняется с 2000 года, а максимальных значений достигало в начале 2023 года – 69%.

Сегодня хорошо относятся к Ирану чаще мужчины (64%), опрошенные старшего возраста (69% в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (64%), жители Москвы (72%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (65%), те, для кого телевидение является источником информации (66%).

Плохо относятся к Ирану чаще молодёжь до 25 лет (25%), респонденты со средним образованием и ниже (15%), жители села (16%), те, кто считают, что дела в стране идут по неверному пути (20%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (18%).

Более половины опрошенных (57%) сегодня плохо относятся к США, а хорошо относится каждый пятый (20%). В прошлом году, в связи с надеждами на урегулирования украинского конфликта, которые респонденты возлагали на Дональда Трампа, отношение россиян к США заметно улучшалось (позитивные оценки даже превзошли отрицательные). Однако уже во второй половине 2025 года отношение к США начало ухудшаться.

Сегодня хорошо относятся к США чаще мужчины (23%), молодёжь до 25 лет (38%), респонденты со средним образованием и ниже (24%), более обеспеченные респонденты (22% среди тех, которым хватает на одежду, и тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (26%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (36%).

Плохо относятся к США чаще опрошенные старшего возраста (67% в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (58%), жители Москвы (65%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (60%), те, для кого телевидение является источником информации (64%).

К Израилю плохо относятся чуть более половины респондентов – 54%, хорошо – около пятой части опрошенных (18%). Отношение к Израилю сохранялось позитивным на протяжении всего периода наблюдений (с 2003 года), но в октябре 2023 года на фоне возобновления военных действий с движением ХАМАС оно стало преимущественно отрицательным – 46%, а к марту 2026 года доля опрошенных, которые плохо относятся к Израилю, выросла ещё на 8 п.п.

Сегодня хорошо относятся к Израилю чаще мужчины (21%), молодёжь до 25 лет (31%), респонденты со средним образованием и ниже (23%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (26%), те, для кого ютуб-каналы являются источником информации (29%).

Плохо относятся к Израилю чаще мужчины (58%), опрошенные старшего возраста (66% в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (58%), жители Москвы (63%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (59%), те, для кого телевидение является источником информации (60%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 18 по 26 марта 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1618 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии