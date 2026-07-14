Индекс потребительских настроений (ИПН) в июне 2026 года

В июне 2026 года Индекс потребительских настроений (ИПН) продолжил снижаться и опустился ниже 100 пунктов, где отрицательные оценки превышают позитивные. Снижение Индекса происходит как в оценках текущей экономической ситуации, так и в личных и общественных экономических ожиданиях.

В июне 2026 года Индекс потребительских настроений (ИПН) продолжил снижение и впервые с октября 2022 года опустился ниже отметки в 100 пунктов – до 94 пунктов, что означает преобладание негативных оценок над позитивными (притом, что по большинству вопросов Индекса преобладает мнение, что ситуация не изменилась). За прошедший год Индекс снизился на 23 пункта, причём из них 9 пунктов – за май-июнь 2026 года. Демонстрируют снижение составные показатели Индекса: уровень экономических ожиданий опустился до 97 пунктов (на 28 пунктов с апреля 2025), а оценка текущей экономической ситуации – до 89 пунктов (на 18 пунктов с июня 2025 года). До этого схожие значения Индекса наблюдались в 2021 году.

Оценки материального положения респондентов за прошедший год продолжают ухудшаться: до трети опрошенных выросла доля тех, чьё материальное положение за последний год ухудшилось – 35% (рост на 12 п.п. с апреля 2025 года), и до 13% уменьшилась доля тех, у кого оно улучшилось (снижение на 11 п.п. с июня 2025 года). При этом каждый второй говорит о том, что ситуация никак не изменилась – 52%.

Чаще других говорили об улучшении материального положения семьи за последний год мужчины (15%), молодёжь до 25 лет и опрошенные в возрасте 24-39 лет (15% и 16% соответственно), более обеспеченные респонденты (19% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (18%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (16%).

Чаще других говорили, что материальное положение их семьи за последний год не изменилось, более обеспеченные опрошенные (57% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (62%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (63%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (59%).

Чаще других говорили об ухудшении материального положения семьи за последний год женщины (37%), опрошенные среднего возраста (38% среди респондентов в возрастной группе 40-54 года), менее обеспеченные респонденты (54% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (59%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (67%).

Материальные ожидания семьи также ухудшаются: впервые с 2023 года доля тех, кто думает, что материальное положение семьи в ближайщий год худшится превзошла долю тех, кто считает, что оно улучшится – 24% на 21% соответственно. Позитивные представления снизились на 10 п.п. с апреля 2025 года, а негативные выросли на 11 п.п. за тот же временной промежуток. Однако большая часть опрошенных думает, что в ближайший год ничего не изменится – 42%.

Улучшения материального положения семьи в ближайший год чаще ожидают мужчины (25%), опрошенные 25-39 лет (27%), респонденты со средним образованием и ниже (24%), более обеспеченные респонденты (28% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов от 100 до 500 тысяч человек (25%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (27%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (24%).

Считают, что в ближайший год материальное положение семьи не изменится, чаще женщины (45%), опрошенные старшего возраста (46% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), москвичи (53%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (51%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%).

Ухудшения материального положения семьи в ближайший год чаще ожидают опрошенные с высшим образованием (27%), менее обеспеченные респонденты (39% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (32%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (45%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (56%).

Если в течение последних лет опрошенные смотрели в ближайшее экономическое будущее страны с оптимизмом и лучше, чем на личные перспективы, то в июне 2026 года ситуация изменилась: до трети опрошенных выросла доля тех, кто считает, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут плохим временем (35%, рост на 19 п.п. с апреля 2025 года) и до 29% снизилась доля тех, кто полагает, что оно будет хорошим (снижение на 20 п.п. с апреля 2025 года). Считает, что оно будет не хорошим, но и не плохим каждый четвёртый – 26%. Негативные оценки превысили позитивные (и нейтральные) впервые с апреля 2022 года.

Считают, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут хорошим временем, чаще более обеспеченные респонденты (36% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители городов с населением до 100 тысяч человек (35%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (43%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (37%), те, кто пользуется телевидением как источником информации (33%).

Считают, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут не хорошим, но и не плохим временем, чаще опрошенные в возрасте 25-39 лет (29%), более обеспеченные респонденты (28% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (44%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (32%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (30%).

Считают, что следующие 12 месяцев для экономики страны будут плохим временем, чаще молодёжь до 25 лет (39%), респонденты с высшим образованием (39%), менее обеспеченные опрошенные (45% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (44%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (65%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (72%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (51%).

Представления о положении российской экономики в ближайшие 5 лет более позитивны, чем оценки ближайшего экономического будущего страны, однако они также продолжают ухудшаться: до 19% увеличилась доля опрошенных, считающих, что следующие 5 лет будут плохим временем для российской экономики (рост на 13 п.п. с февраля 2025 года) и до 19% снизилась доля тех, кто считает, что следующие 5 лет будут хорошим временем (снижение на 14 п.п. с февраля 2025 года). Преобладает мнение, что следующие 5 лет будут не хорошим, но и не плохим временем для российской экономики, так считают четверо из десяти опрошенных (40%).

Считают, что следующие 5 лет будут хорошим временем для российской экономики, чаще мужчины (24%), опрошенные старшего возраста (22% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты со средним образованием и ниже (22%), более обеспеченные респонденты (23% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители села (22%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (30%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (24%), те, кто пользуется телевидением и каналами в МАХ как источниками информации (по 24%).

Считают, что следующие 5 лет будут не хорошим, но и не плохим временем для российской экономики, чаще женщины (43%), опрошенные до 39 лет (47%), более обеспеченные респонденты (43% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (52%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (44%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%).

Считают, что следующие 5 лет будут плохим временем для российской экономики, чаще молодёжь до 25 лет (26%), респонденты с высшим образованием (24%), менее обеспеченные опрошенные (31% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (24%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (38%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (47%), те, кто пользуется ютуб-каналами как источником информации (36%).

В последние месяцы мнение о целесообразности крупных покупок не претерпевают значимых изменений: равные доли опрошенных придерживаются противоположных позиций, а примерно половина выражает промежуточные оценки: по 25% респондентов считают, что сейчас в целом хорошее и плохое время для таких покупок. Называют нынешнюю ситуацию не хорошей, но и не плохой для крупных покупок 44% респондентов.

Доля тех, кто считает, что сейчас хорошее время для крупных покупок для дома, выше среди опрошенных в возрасте 40-54 лет (28%), более обеспеченных респондентов (35% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей городов с населением менее 100 тысяч человек (30%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (33%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (28%).

Доля тех, кто считает, что сейчас не хорошее, но и не плохое время для крупных покупок для дома, выше среди молодёжи до 25 лет (51%), более обеспеченных респондентов (46% среди опрошенных, которым хватает на одежду и тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичей (57%).

Доля тех, кто считает, что сейчас плохое время для крупных покупок для дома, выше среди опрошенных старшего возраста (29% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченных респондентов (50% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей сёл, (30%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (37%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (42%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен с 23 по 30 июня 2026 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту и уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии