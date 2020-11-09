Как Америка подвела Россию: президентские выборы в США изменят представления россиян о геополитическом противнике

Тем не менее в 2020 году действующий американский президент уже не кажется россиянам столь же привлекательным, как четыре года назад. Время от времени кто-нибудь из участников дискуссий, вздыхая, вспоминал несбывшиеся надежды на Трампа: когда его выбрали, все радовались и ждали улучшения отношений между Россией и США, но ничего не поменялось. Поэтому доминирующее отношение участников групповых дискуссий к исходу американских выборов лучше всего характеризует известная шекспировская фраза: «Чума на оба ваши дома». Ничуть не хуже прозвучал приговор от одной из участниц фокус-групп: «Самой мне на эту Америку безразлично, кто у них будет; пусть живут, как хотят! Главное, чтобы к нам не лезли».