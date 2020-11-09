Как Америка подвела Россию: президентские выборы в США изменят представления россиян о геополитическом противнике

Согласно социологическим опросам, две трети россиян следили за ходом президентских выборов в США. Хотя большинство отдавали предпочтение Трампу, действующий американский президент уже не казался россиянам столь же привлекательным, как четыре года назад. При этом гораздо более важным фактором для России, чем фигура будущего американского президента, может стать новое представление о США как обычной стране со своими проблемами. И это лишает многих россиян привычного ориентира, считает заместитель директора «Левада-Центра» Денис Волков.
Две трети россиян так или иначе следили за тем, что происходит в США, пусть и вполглаза. На первый план в последние несколько месяцев выходили совсем другие события: развитие эпидемии коронавируса, конфликт в Нагорном Карабахе и протесты в Белоруссии. Однако на фокус-группах в сентябре-октябре тема президентских выборов неизменно звучала — сразу после более интересных событий респонденты с охотой рассуждали об избирательной кампании, кандидатах и о том, как это скажется на российско-американских отношениях.
На прямой вопрос о том, важно ли для нас в России, кто будет следующим президентом США, респонденты часто отвечали утвердительно; правда, какую именно роль это сыграет, объяснить могли не все. Те, кто мог, объясняли свое мнение тем, что сам ход избирательной кампании моментально сказывается на курсе рубля. Исход выборов казался важным, потому что Америка «всегда влияла на нас своими долларами, ставила палки в колеса, санкции вводила». И вообще, по мнению многих россиян, Америка — наш главный враг, а врагов надо держать близко и знать их планы.
Отметим, что такого мнения придерживаются прежде всего представители старшего поколения. Молодые в целом проявляют меньший интерес к американским событиям, по отношению к Америке настроены более дружелюбно и менее подозрительно — это одинаково подтверждают и опросы общественного мнения, и фокус-группы.
Однако, как только мы смещаем акценты и предлагаем респондентам выбрать, чья кандидатура на посту президента США более предпочтительна для россиян, ответ, как правило, меняется на противоположный. При такой постановке вопроса большинство участников фокус-групп отвечают, что им абсолютно все равно, кто там будет следующим президентом, потому что у обоих кандидатов риторика в отношении России негативная, пророссийских политиков в Америке нет и, кто бы ни пришел к власти в Америке, «она всегда будет тявкать и гавкать на Россию».
На фоне резких заявлений самого Байдена в адрес России Трамп все же выглядел «немного получше». Кроме того, он казался привычнее; респонденты не раз повторяли, что знают, чего от него можно ожидать. Поэтому его кандидатура лучше для России и удобнее для российского руководства. А кроме того, по мнению части респондентов, Трамп «на многое закрывает глаза», «никогда не критикует Россию и Путина». Некоторые даже допускали, что где-то в Кремле на Трампа хранится увесистый компромат. Байден, напротив, представляется последовательным критиком нашей страны, открыто говорит о том, что Россия — это противник.
Тем не менее в 2020 году действующий американский президент уже не кажется россиянам столь же привлекательным, как четыре года назад. Время от времени кто-нибудь из участников дискуссий, вздыхая, вспоминал несбывшиеся надежды на Трампа: когда его выбрали, все радовались и ждали улучшения отношений между Россией и США, но ничего не поменялось. Поэтому доминирующее отношение участников групповых дискуссий к исходу американских выборов лучше всего характеризует известная шекспировская фраза: «Чума на оба ваши дома». Ничуть не хуже прозвучал приговор от одной из участниц фокус-групп: «Самой мне на эту Америку безразлично, кто у них будет; пусть живут, как хотят! Главное, чтобы к нам не лезли».
Сходные настроения обнаруживают опросы общественного мнения: в прошлом месяце порядка 16% россиян предпочитали Трампа, Байдена называли в два раза реже, при этом две трети населения не видели разницы между соперниками. Еще четыре года назад сторонников Трампа у нас в стране было в несколько раз больше — в ноябре 2016 года ему отдавали предпочтение перед Клинтон более половины всех опрошенных.
Охлаждение симпатий российских обывателей к Трампу вряд ли можно списать только на несбывшиеся надежды на улучшение российско-американских отношений — по большому счету в его успех изначально верили не особо. Уже тогда участники фокус-групп справедливо замечали, что все политики поначалу сулят золотые горы, а потом не выполняют свои обещания.
Свой вклад в снижение интереса к американской предвыборной гонке наверняка внесло российское телевидение. Такой накачки общественного мнения, как в прошлый раз, в этом году уже не было, комментарии официальных лиц и участников телешоу были куда сдержаннее. Видимо, в высших эшелонах власти решили не провоцировать американскую сторону, стараясь избежать обвинений в российском вмешательстве в американские выборы.
По опыту моих коллег и моему собственному, ответ на вопрос о вмешательстве России в дела других стран варьируется в зависимости от того, задают ли его респонденту в рамках сухого количественного опроса или во время свободного обмена мнениями на фокус-группах. Не так важно, идет ли речь об американских выборах, отравлении беглого агента российских спецслужб на территории другого государства или появлении «вежливых людей» без опознавательных знаков в соседней стране. Отвечая на анкетный вопрос, люди, как правило, все отрицают или дипломатично уходят от ответа. На фокус-группах, если между модератором и участниками складывается доверительная атмосфера, обнаруживаются нюансы.
Денис ВОЛКОВ