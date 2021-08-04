Сталин-Центр и памятник Сталину

Образ Иосифа Сталина, как и любого значимого исторического персонажа, всегда содержит в себе сочетание положительных и отрицательных оценок. Репрессии, казни, военные ошибки — все это неотъемлемые характеристики сталинского образа. Полностью отрицать эти факты готово лишь небольшое число россиян. Однако баланс положительных и отрицательных оценок может меняться.

Под влиянием текущих событий негативные характеристики образа Сталина, не исчезая полностью, отступают на второй план. Более значимыми оказываются иные аргументы: Сталин выиграл войну, при нем был порядок, он поднял страну из руин. Поэтому не стоит удивляться, что на протяжении десятилетия фигура диктатора возглавляет список “самых выдающихся людей всех времен и народов”, формирующихся по результатам открытого вопроса. Похожую тенденцию фиксируют вопросы об отношении россиян к попыткам увековечивания памяти о Сталине: установка памятников, строительство музейного комплекса под Нижним Новгородом, так называемого “Сталин-Центра”.

Памятник Сталину. Так, за последние десятилетие российское общественное мнение по вопросу установки памятника сменилось на противоположное. В “нулевые” годы преобладало отрицательное отношение: против памятника выступало чуть больше трети опрошенных (36-37%), поддерживало идею порядка четверти, остальные проявляли безразличие. Однако за последние годы картина постепенно сменилась на противоположную. И сегодня установку памятника Сталину поддерживает примерно половина населения (48%), безразличны порядка 29% и только пятая часть (20%) выступает против.

В поддержку высказываются прежде всего россияне, живущие за пределами крупных городов, люди победнее и хуже образованные, в равной степени самые старшие и самые молодые респонденты. Против памятника несколько чаще выступают жители крупнейших городов, люди среднего возраста (40-55 лет), получившие высшее образование.

Рост числа сторонников этой идеи за прошедшее десятилетие произошел во всех социально-демографических группах. Но особенно существенным он оказался среди самых молодых и обеспеченных респондентов, которые десять лет назад выступали преимущественно против памятника Сталину или были безразличны. В указанных группах доля положительных ответов выросла в 5(!) и 3 раза, соответственно.

Сталин-Центр. Что касается музейного комплекса “Сталин-Центр” в обществе также преобладают сторонники его строительства: порядка 60% россиян выступают за, 30% против (формулировка этого вопроса отличается от формулировки вопроса о памятнике, здесь не предусмотрено подсказки “безразлично”, респонденты были поставлены в более жесткую ситуацию и должны были определиться со своим отношением к музею).

Среди сторонников музея несколько чаще встречаются молодежь, респонденты проживающих за пределами крупных городов и людей без высшего образования. Против музея несколько чаще выступают жители крупнейших городов, респонденты с высшим образованием, люди старше 40 лет.

Сторонники Сталин-Центра (больше половины всех опрошенных) как правило приводили один из двух аргументов в пользу музея: они либо позитивно оценивали роль Сталина в истории страны (“великий человек”, “победил в войне”, “поднял войну с колен”, “заслужил” — эти ответы чаще звучали от представителей старшего поколения), либо ссылались на необходимость “сохранять историю”, “помнить свою историю” (см. список типичных ответов на открытый вопрос). И если первое обоснование не требует дополнительных пояснений, то второй аргумент заслуживает более пристального рассмотрения. Напомним, что похожий аргумент приводили и сторонники возвращения памятника Дзержинского на Лубянскую площадь в Москве.

Значительная часть респондентов, которые высказались подобным образом, воспринимают возвращение памятника и строительство Сталин-центра как акты восстановления исторической справедливости, ответ условным “либералам”, которые якобы “переписали” (“очернили”, пытались предать забвению) советскую историю в 90-е гг. В пользу этого аргумента говорят как повторяющиеся отсылки к Ельцин-Центру (реже — к музею Андрея Сахарова). Они говорят: раз можно было строить эти музеи, то и музей, посвященный Сталину, строить можно и нужно. Характерно, что этот идеологически нагруженный аргумент, созвучный многочисленным высказываниям российских чиновников, чаще используют более образованные и более статусные (в терминологии анкеты опроса “менеджеры и “управленцы”) респонденты среднего возраста.

Противники строительства Сталин-Центра (третья часть всех респондентов) говорили о том, что Сталин был “врагом”, “тираном”, “палачом”, “злодеем”, “убийцей” и проч. и поэтому не заслуживает того, чтобы память о нем была увековечена. Второй по популярности было возражение, что такой музей не стоит потраченных на него бюджетных средств (по умолчанию большинство россиян считает, что любые общественные инициативы оплачиваются из государственного бюджета), и лучше было бы потратить эти деньги на социальные цели (“на людей”, “на пенсионеров”, “на ветеранов”, а строительство дорог” и проч.). Такого рода возражения мы уже видели в опросах посвященных отношению москвичей к памятнику Дзержинскому и табличкам мемориального проекта “Последний адрес”.

Итак, приведенные опросы говорят о том, что за последнее десятилетие в российском обществе произошла переоценка фигуры Иосифа Сталина. Преимущественно негативное или нейтральное отношение к его личности, характерные для “нулевых” годов, сменились на преимущественно одобрительное отношение. Указанная переоценка произошла в первую очередь за счет существенной смены настроений молодежи. При этом более трети сторонников увековечивания памяти Сталина хотя и не готовы говорить, что он сыграл положительную роль в российской истории (не называют его “героем” и не перечисляют его “заслуги”), при этом противятся тому, чтобы называть Сталина “палачом”, “преступником” и “врагом” (как это делают противники увековечивания его памяти).

Денис Волков

Изменение доли тех, кто поддерживает установку памятника Сталину, в зависимости от возраста респондента

Всего по выборке 18-24 года 25-39 года 40-54 года 55 лет и старше фев.05 29 11 17 33 44 мар.10 25 12 26 20 36 мар.15 36 28 33 37 42 май.21 48 50 45 46 52

Изменение доли тех, кто поддерживает установку памятника Сталину, в зависимости от образования респондента

Всего высшее среднее специальное среднее ниже среднего фев.05 29 27 25 23 40 мар.10 25 17 24 25 30 мар.15 36 32 39 31 43 май.21 48 44 49 52 59

Изменение доли тех, кто поддерживает установку памятника Сталину, в зависимости от материального статуса респондента

Всего Едва хватает на еду Хватает на одежду Можем позволить себе ТДП фев.05 29 35 24 15 мар.10 25 27 24 18 мар.15 36 45 38 30 май.21 48 56 46 47

Почему вы поддерживаете строительство “Сталин-Центра”? (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондентов и кодировались)

Это наша история, сохранение истории, люди/молодежь должны знать историю, надо помнить, прошлое нельзя забывать 35 Великий человек, великий вождь, значимая личность, владыка, правитель, герой, отец народа 22 Поднял страну, навел порядок, поднял с колен, создал державу, много сделал для страны/людей 18 Выиграл войну, с ним выиграли войну 15 Заслужил, достоин, уважаю, нравится, хороший мужик, 8 Пусть будет, потому что, просто, нужен, такое мнение 3 Музей это хорошо, интересно, развитие музеев, достопримечательность, туристы 2 Другое (есть же Ельцин-центр, есть же мавзолей, развеять мифы, мой земляк, наша семья не пострадала, жили в это время, рабочие места) 3 Затрудняюсь ответить 6

Почему вы не поддерживаете строительство “Сталин-Центра”? (открытый вопрос, ответы записывались со слов респондентов и кодировались)

Сталин был врагом/ тираном/ палачом/ злодеем/ убийцей/ преступником/ садистом, много бед наделал, многие были репрессированы/расстреляны, много крови на нем, ГУЛАГ 41 Трата денег, денег жалко, лучше потратить бы на людей/дороги/пенсии/пособия/детей/ветеранов, все растащат 19 Не нужно, не вижу смысла, зачем это нужно 14 Безразлично, неинтересно, нейтрально 4 Есть уже такие центры/музеи (мавзолей/Ельцин-Центр, музей в Гори), памятники 4 И так помним, и так все знают 2 Это будет раскалывать общество, будут скандалы 2 Другое 7 Затрудняюсь ответить 8

Методология Опрос 2021 года проведен 20-26 мая 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1620 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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