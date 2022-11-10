События октября

В октябре респонденты чаще всего упоминали события, связанные со “спецоперацией” (36%), доля таких ответов с сентября практически не изменилась: в марте она запомнилась 75% респондентов, в апреле — 63%, в мае — 42%, в июле — 32%, в августе — 34%, в сентябре — 35%. Значительно снизилась доля респондентов, упоминавших частичную мобилизацию: в сентябре таких ответов было 47%, в октябре — 27%.

Кроме этого, в октябре респонденты говорили о взрывах на Крымском мосту (16%), различных авариях и катастрофах (7%), в т.ч. падении самолётов в Ейске и Иркутске, диверсии на «Северных потоках» и т.д., а также о включении в состав РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей (6%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 октября 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1604 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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