События ноября и декабря

В декабре респонденты, как и ранее, чаще всего упоминали события, связанные со “спецоперацией” (30%), при этом доля таких ответов с ноября значительно снизилась: в марте она запомнилась 75% респондентов, в апреле — 63%, в мае — 42%, в июле — 32%, в августе — 34%, в сентябре — 35%, в октябре – 36%, в ноябре – 47%.

Кроме этого, в декабре респонденты говорили о чемпионате мира по футболу в Катаре (10%), а также отмечали аварии, пожары и взрывы газа (3%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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