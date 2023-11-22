Доверие опросам общественного мнения и готовность участвовать в них

Большинство россиян считают, что опросы общественного мнения дают возможность обычным людям высказать свою позицию по различным проблемам. Опрошенные разделились по вопросу о том, стоит ли доверять опросам на тему политики и СВО, но доверяющих чуть больше. Доверие опросам выше среди сторонников власти и считающих, что дела в стране идут в правильном направлении. Больше половины респондентов считают, что большинство россиян сейчас опасаются выражать свою позицию в опросах, чаще других об этом говорят оппозиционно настроенные граждане. При этом не наблюдается различий в готовности участвовать в опросах в зависимости от взглядов на положение дел в стране, уровня поддержки СВО, оценок деятельности президента. Готовность респондентов участвовать в опросах не меняется на протяжении последних четырех лет.

За последние три года готовность участвовать в опросах общественного мнения не изменилась. Большинство россиян (58%) обычно не участвуют в опросах, а то, что они приняли участие в этом опросе – скорее исключение (можно условно обозначить таких участников как «нелояльные респонденты»). Доля «лояльных респондентов» остаётся на том же уровне, что и до начала СВО: в принципе не против участвовать в опросах, но не часто, 39% респондентов, и довольно часто участвуют в опросах всего только 3% опрошенных.

За последние 5 лет опрошенные чаще всего участвовали в опросах (помимо данного опроса) в формате личной беседы с интервьюером (31%), чуть реже в телефонных опросах (20%). В интернет-опросах принимали участие 17% опрошенных.

Доверие социологическим опросам по политическим темам за последний год несколько снизилось. На данный момент в целом доверяют социологическим опросам по политическим темам 45% респондентов (в 2022 году – 54%). Не доверяют таким опросам 42% опрошенных (в 2022 году – 34%). Доверие социологическим опросам на тему СВО, в целом, повторяет структуру доверия опросам по политической тематике. Доверяют опросам по теме СВО 41% опрошенных, не доверяют – 36% респондентов.

Уровень доверия социологическим опросам по тематике спецоперации выше среди россиян, одобряющих деятельность В. Путина на посту президента (48%), считающих, что дела в стране идут в правильном направлении (53%), доверяющих информации из телевидения (54%), а также поддерживающих действия вооружённых сил в Украине – 55% и 41% (определённо поддерживаю и скорее поддерживаю соответственно).

По-прежнему довольно высока доля россиян согласных с тем, что большинство их соотечественников не понимают, с какой целью проводятся опросы общественного мнения – 72% опрошенных (в 2012 году — 63%).

За последние два года зафиксирован небольшой рост недоверия к опросам по той причине, что они проводятся в интересах тех, кто их финансирует. Однако однозначного мнения у россиян по данному вопросу нет. Согласны и не согласны с этим тезисом равные доли опрошенных (44% соответственно).

Большинство россиян считают, что с помощью опросов общественного мнения можно высказать свою позицию по различным проблемам, но за последние годы их число несколько сократилось и на данный момент составляет 74%.

Между опрошенными с противоположными взглядами на положение дел в стране существуют значимые различия в ответах на вопрос о том, боится ли большинство россиян высказывать свое мнение в опросах. Если в целом 62% респондентов считают, что большинство опасается выражать свою позицию в опросах, то среди тех, кто не одобряет деятельность президента страны, эта доля достигает 75%, среди тех, кто считает, что страна движется по неверному пути – 74%, а среди тех, кто не поддерживает действия российских вооружённых сил в Украине – 72%.

Если смотреть на структуру ответов по участию в опросах в зависимости от позиции респондентов на положение дел в стране, можно сделать следующий вывод: несмотря на предписываемый большинству жителям страны страх участия в опросах, не наблюдается значимых различий в готовности участвовать в таких исследованиях (в зависимости от взглядов на положение дел в стране, поддержки СВО, оценок деятельности президента). Так, довольно часто участвуют в опросах и в принципе не против участвовать в них 41% тех, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине и 46% тех, кто не поддерживает действия российских вооружённых сил в Украине. Такое же распределение ответов характерно и для вопросов об одобрении деятельности президента, оценке положения дел в стране. Разницы в готовности участвовать в опросах не наблюдается.

Дополнительно:

Об участии в опросах и доверии их результатам в 2022 году: https://www.levada.ru/2022/05/24/uchastie-v-oprosah-i-doverie-dannym/

О возможности опросов в сегодняшней России: https://www.levada.ru/2023/02/10/vozmozhny-li-oprosy-v-segodnyashnej-rossii/

О готовности участвовать в опросах: результаты эксперимента https://www.levada.ru/2022/06/14/gotovnost-uchastvovat-v-oprosah-rezultaty-eksperimenta/

О недостижимости респондентов в России и других странах: https://www.levada.ru/2022/11/15/o-nedostizhimosti-i-prervannyh-intervyu/

О доверии опросам о спецоперации: https://www.levada.ru/2022/11/01/doverie-oprosam-o-spetsoperatsii/

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 — 27 сентября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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