Демобилизация и поляризация: парламентские выборы в зеркале опросов общественного мнения

Избирательная кампания 2021 года проходила в условиях затяжного роста общественного недовольства и снижения рейтингов «Единой России». Интерес россиян к кампании находился на минимальном уровне, а власти делали ставку на привлечение административно зависимого электората и старших поколений. Опросы дают основание полагать, что в случае участия в выборах условная партия Навального могла бы преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в парламент. Итоги выборов продемонстрировали существенные изменения в электоратах основных партий: электорат ЕР «постарел», а электорат КПРФ, напротив, оказался гораздо более молодым и образованным. В то время как ЛДПР утрачивает признаки «партии протеста», именно КПРФ стала главным фокусом протестного голосования. Обсуждения в фокус-группах демонстрируют, что идет активный поиск новых лидеров – «народных заступников», своего рода упрощенной и более «народной» версии Алексея Навального. В оценках результатов выборов проявилась возросшая поляризация общественного мнения: по сравнению с прошлыми выборами доля положительных оценок остается постоянной, но доля негативных оценок возросла.

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ: ЧУВСТВО ДОЛГА И БЕСПОМОЩНОСТИ

Избирательная кампания 2021 года проходила в условиях затяжного роста общественного недовольства, связанного с экономической ситуацией, длительным снижением уровня жизни, последствиями пандемии и карантинными ограничениями и, в меньшей степени, c ограничением гражданских свобод. Вследствие этих процессов уже несколько лет, по крайней мере с 2018 года, наблюдается продолжительное снижение рейтингов основных государственных институтов, в том числе рейтингов партии власти[1]. Если в 2016–2017 годах за партию Единая Россия готовы были отдать свой голос больше половины намеренных принять участие в выборах респондентов[2], то к 2021 году этот показатель снизился до 40–42 %, и падение рейтингов продолжалось в ходе избирательной кампании (см. график 1; возможно, поэтому было решено стабилизировать ситуацию внеплановыми выплатами пенсионерам, бюджетникам и силовикам, многие из которых составляют костяк сторонников партии власти).

В этих условиях для сохранения контроля над парламентом ЕР нужно было, во-первых, получить абсолютное большинство мест по одномандатным округам, и, во-вторых, для улучшения результата по партийным спискам обеспечить максимальную мобилизацию своих сторонников и не допустить высокой явки протестно настроенных граждан.

График 1. Рейтинги партий, прошедших в Думу (% от намеренных голосовать и определившихся с выбором партии)

Вопрос: «Если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали — или вы пришли бы на выборы и испортили и унесли с собой бюллетень?»

Мобилизация сторонников власти во многом являлась мобилизацией зависимых от государства социальных групп: работников муниципальных и бюджетных учреждений (через беседы, уговоры, рекомендации, реже — прямое давление) и пенсионеров, зависящих от прямых государственных выплат (через дополнительные поощрения, единовременные выплаты, напоминания). Именно в этих группах распространено отношение к участию в выборах как к «долгу каждого гражданина», о котором перед выборами нужно напомнить. Судя по всему, эта стратегия сработала. Так, например, если проведенные после выборов опросы показывали явку на уровне 55 % (ответившие, что приняли участие в выборах), то среди пенсионеров эта цифра составила 79 %, среди сотрудников разного рода бюджетных учреждений — от 65 до 75 %, среди работающих на предприятиях — около 50 %, среди неработающих (не считая пенсионеров) — лишь около трети.

Голосование «из чувства долга» стало абсолютно доминирующим мотивом электорального поведения: об этом сказали 57 % голосовавших, что сопоставимо с цифрами 2016 и 2011 годов, однако на прошлых выборах другие мотивы голосования отмечали заметно чаще. Можно сказать, что выборы все больше превращаются в ритуальное действие, в котором важно само участие, а не результат.

Таблица 1. Что побудило вас проголосовать на этих выборах?

2011 2016 2021 Гражданский долг 62 60 57 Стремление помочь кандидату/партии, которым я симпатизирую 20 14 8 Чтобы мой голос не был использован без моего ведома — 14 8 Привычка 18 20 7 Стремление выразить свою политическую позицию (даже если это не поможет никому из кандидатов/партий) 20 15 7 Стремление помешать кандидату/партии, которым я не симпатизирую, набрать лишние голоса 11 5 5 Это почти единственная возможность проявить свое участие в жизни страны 13 9 4 Заставило голосовать начальство — — 3 Другое 1 2 2 В кругу близких мне людей принято ходить на выборы 9 8 1 Затрудняюсь ответить 1 0 0

В % от тех, кто голосовал и ответил, за какую партию; ответы ранжированы по последнему замеру.

Респонденты, которые не собирались голосовать, объясняли это тем, что их голос все равно ничего не изменит. На фокус-группах такие люди обычно говорили: «Все решено заранее», «как ни голосуй, все равно ничего не поменяется», «все равно власти сделают так, как нужно им». Так отвечали прежде всего критически настроенные к власти граждане. Большая их часть осталась дома и не повлияла на результаты выборов, повысив шансы «Единой России» на победу.

Деморализация и апатия протестного электората были видны социологам задолго до дня голосования. Во многом она была подготовлена жесткой реакцией власти на протесты 2020 года и зимы 2021 года, уголовными преследованиями известных политиков, (Алексея Навального, Сергея Фургала, Николая Платошкина), судебными процессами над журналистами, закрытием ряда независимых изданий в связи с внесением их в список СМИ — иностранных агентов, отстранением от участия в выборах ряда независимых кандидатов, в том числе в ходе официальной предвыборной кампании (наиболее резонансными случаями стали исключение Павла Грудинина из списка КПРФ, снятие с выборов Льва Шлосберга). Симптоматическим в этом отношении стал случай Хабаровска, в котором после ареста популярного в крае губернатора и многомесячных протестов на губернаторских выборах победил кандидат, присланный из Москвы. Из символа неповиновения федеральному центру Хабаровск превратился в символ сломленного протеста: «В Хабаровске 100 тысяч ходили, и толку? Все как было, так и есть».

Все перечисленное должно было послать недовольной публике четкий сигнал — сопротивление бесполезно, сидите дома и не высовывайтесь. И значительное число респондентов именно так это и восприняли; наиболее отчетливо такие настроения наблюдались весной и летом этого года среди молодых людей. Среди неголосовавших примерно каждый пятый именно так объяснял свое неучастие. Еще более важным мотивом неучастия в выборах стало общее разочарование части населения в политике и политиках, на фокус-группах эти люди говорят: «не интересуюсь политикой», «не верю никому», «мы им не интересны, а они нам не интересны», «все бесполезно». Среди неголосовавших респондентов таких было порядка четверти[3].

ВОСПРИЯТИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

В итоге больше половины россиян не следили за ходом избирательной кампании, две трети не смотрели предвыборные дебаты, почти три четверти респондентов не обсуждали выборы в кругу близких и сослуживцев. Когда к гонке допущено лишь ограниченное число кандидатов, а результат выборов более-менее ясен заранее, обсуждать особо нечего. Среди тех, кто все-таки следил за ходом избирательной кампании, смотрел дебаты с участием кандидатов, преобладали люди старших поколений (от 55 лет и старше).

Графики 2–4. Уровень внимания к избирательной кампании, % от всех опрошенных

При этом, по оценке респондентов, довольно яркой оказалась агитация партии «Новые люди» — она запомнилась каждому пятому респонденту, что сопоставимо с показателями КПРФ и ЛДПР (см. график 5). Интересно сравнить результаты соцопросов с данными мониторинга агитационной кампании на российских телеканалах, который выполнили эксперты движения Голос (включено в реестр иностранных агентов). По этим данным партию «Новые люди» упоминали даже чаще, чем КПРФ, а тональность упоминаний была исключительно положительной[4]. Возможно, именно в этом — ключ к электоральному успеху новой партии: лишь в конце августа — начале сентября опросы показали, что она имеет шансы на попадание в Думу, при том, что в начале 2021 года о ней знали не более 7 % россиян[5]. Партия Владимира Жириновского «прозвучала» хуже обычного: в 2011 году выступления лидера и других ее представителей отмечали 49 %, в 2021 году — только 24 %. Жириновский хотя и остался самым запоминающимся голосом предвыборной кампании[6], выступал намного менее убедительно: если в 2007, 2011, 2016 годах его выступления запомнились примерно половине россиян[7], то в этот раз в ответах на открытый вопрос его имя упомянули всего 17 %. Еще меньше россиянам запомнились выступления Геннадия Зюганова (6 %) и Сергея Миронова (3 %).

График 5. Динамика представлений о выступлении на дебатах представителей политических партий, в % от тех, кто смотрел дебаты

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ОЦЕНОК ВЫБОРОВ

В оценках результатов выборов общественное мнение разделилось практически пополам. Так, 46 % россиян считают, что выборы в Госдуму были честными, столько же (45 %) думают по-другому. Также 46 % россиян оказались удовлетворены итогами, 40 % — не удовлетворены. Половина россиян считают, что в Думе будет партия, представляющая их интересы, а 39 % уверены, что такой партии не будет. В оценках наблюдается схожая динамика: доля положительных оценок остается более-менее постоянной на протяжении трех последних избирательных кампаний, а вот доля негативных по большинству вопросов увеличилась. Таким образом, и здесь мы наблюдаем растущую поляризацию общественного мнения в отношении результатов выборов.

График 6. Удовлетворенность результатами выборов, в % от всех опрошенных

«Удовлетворены» — доля ответивших, что полностью или скорее удовлетворены, «не удовлетворены» — доля ответивших, что полностью или скорее не удовлетворены, «безразлично» — доля ответивших «затрудняюсь ответить» и «мне безразличны результаты выборов».

График 7. Представления о честности выборов, в % от всех опрошенных

«Да» — сумма ответов «определенно да» и «скорее да», «нет» — сумма ответов «скорее нет» и «определенно нет».

Положительные оценки выборов демонстрируют в первую очередь те, кто голосовал за Единую Россию, и большинство тех, кто голосовали «по привычке» или «из чувства долга». В целом участвовавшие в выборах россияне оценивают их результат положительно в два раза чаще чем те, кто не голосовал. Среди голосовавших наибольшая неудовлетворенность ситуацией характерна для сторонников КПРФ, а также для тех, кто голосовал по принципам протестного голосования (не дать избраться кандидатам от партии власти, чтобы голос не был украден и т.д.).

В социально-демографическом плане наибольшую удовлетворенность результатами демонстрируют представители старшего поколения, пенсионеры, а также государственные служащие (но не бюджетники в целом), узнающие о новостях по телевизору, голосовавшие из чувства гражданского долга или по привычке. Не удовлетворены, напротив, самые молодые (и в меньшей степени респонденты среднего возраста), с высшим образованием, активно пользующиеся интернетом (в особенности читатели телеграм-каналов).

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ЕР И КПРФ

В электоратах основных партий на этих выборах произошли существенные изменения. Электорат ЕРоказался заметно смещен в сторону возрастных и менее образованных респондентов, чего ранее не наблюдалось. При этом, согласно опросам, поддержка партии власти концентрируется не столько среди бюджетников, сколько среди неработающих — пенсионеров, домохозяек и т. д., то есть в тех слоях, которые зависят от прямой государственной поддержки и наиболее уязвимы для телевизионной пропаганды. Среди работников бюджетных учреждений, только работающие на государственных предприятиях демонстрируют высокие показатели голосования за партию власти (работники бюджетной сферы, согласно опросам, несколько чаще голосовали за коммунистов, а не за партию власти). Получается, что бюджетников легко мобилизовать, однако полностью рассчитывать на их лояльность партия власти не может. За ЕР в большинстве своем проголосовали те, кого в целом устраивает жизнь, кто доволен предвыборными выплатами (их неоднократно упоминали участники фокус-групп). Такого рода финансовая подпитка зависимых слоев населения непосредственно перед выборами, похоже, стала обязательным условием голосования за партию власти и воспринимается ее сторонниками как должное.

График 8. Доли голосов за «Единую Россию» по возрастным группам, в % от голосовавших

Среди мотивов голосования за партию власти преобладает установка на сохранение стабильности (сторонники ЕР так объясняли свои мотивы[8]: «они за стабильность», «это единственная партия, которая может сохранить стабильность в стране», «выбираю стабильность», «хочется стабильности»). Также в их ответах часто звучит признание заслуг партии в поддержании определенного — пусть и довольно скромного — уровня жизни: «жизнь устраивает», «все благополучно», «пенсию добавили», «делают что-то хорошее», «войны нет, остальное наладится». Для сторонников ЕР также важна связь партии с Владимиром Путиным: «партия Путина», «там Путин», «хочу поддержать Путина», «личная любовь к президенту».

Значительное число сторонников КПРФ по-прежнему составляют люди с более низким достатком и старшего возраста — это ядро партии. Однако на этих выборах электорат коммунистов оказался гораздо более молодым и образованным, чем обычно. Голосующие за эту партию всегда настроены критически к власти и происходящему, но в этом году их оценки оказались особенно резкими. Интересно, что сторонников коммунистов было много среди читателей телеграм-каналов — людей относительно молодых, интересующихся политикой и настроенных наиболее оппозиционно по отношению к власти.

График 9. Изменение электората КПРФ по возрастным группам, в % от голосовавших

В голосовании за КПРФ преобладали несколько мотивов. Заметную долю составил ядерный электорат — те, кто «всегда голосует за эту партию», в том числе потому, что «жили при советском союзе» и «тогда жизнь была лучше, чем сейчас», «хочется вернуться назад», «хочется в СССР». Сторонников партии привлекают лозунги «социальной справедливости», «лучшей жизни», они верят, что эта партия «за народ», «ближе к людям». Поддержанию образа КПРФ как партии протеста могло способствовать и выступление отдельных ее представителей против обязательной вакцинации, однако в наших исследованиях ссылки на это встречались редко.

Уровень чисто протестного голосования (без особых симпатий к самой партии) можно осторожно оценить в 14–15 % от общего числа голосов КПРФ. Примерно столько в ответах на открытый вопрос о причинах поддержки составляли реплики «против Путина», «неприязнь к Путину», «против Единой России», «надоела Единая Россия», «не хотим единороссов»; в том числе несколько человек (порядка 1 % всех ответов) признались, что следовали рекомендации умного голосования. С другой стороны, около половины голосовавших за КПРФ не готовы назвать себя людьми «левых, социалистических взглядов», поэтому доля протестного голосования за эту партию может быть больше. В любом случае, опросы подтверждают, что именно КПРФ стала на этих выборах главным фокусом протестного голосования (среди мотивов за другие партии такие ответы встречаются мало). Участники фокус-групп называют КПРФ «настоящей партией», «одной из двух настоящих партий», способной составить конкуренцию «Единой России».

ЗАКАТ ЗЮГАНОВА И НОВЫЕ «НАРОДНЫЕ ЗАЩИТНИКИ»

Среди политиков-коммунистов наибольшей поддержкой пользуются Геннадий Зюганов и молодой саратовский коммунист Николай Бондаренко, потеснивший в воображении сторонников партии Павла Грудинина. При этом в отношении Зюганова начинает распространяться двойственное отношение: он пользуется авторитетом, его хорошо знают, но все чаще можно слышать на фокус-группах, что «Зюганов уже себя изжил», «в политике слишком долго, ничего он нового не предлагает» (и в этом его иногда сравнивают с Владимиром Жириновским). Респонденты, которые голосовали за КПРФ из чувства протеста против партии власти, называли Зюганова «предателем», который «слил протест», снова пошел на соглашение с Путиным.

Грудинина и Бондаренко поддерживают потому, что они «за народ», «говорят за народ», «в открытую», «в лицо», «не боятся». Сторонники Грудинина готовы простить ему заграничные счета, из-за которых его снимали с выборов, потому что «посмотрите, как живет там у него в совхозе народ, какие там детские садики, какие там школы… Зачем к нему лезли в его книжки иностранные? Зачем сняли его с голосования? Потому что он правду матку резал. Он говорил все, все в открытую говорил за народ. Нам надо такого президента!» Николай Бондаренко, который впервые начал появляться в списке политиков, пользующихся доверием граждан, пару лет назад, за время избирательной кампании еще больше нарастил популярность, потеснив во всероссийском рейтинге политиков не только Павла Грудинина, но и Алексея Навального[9].

Николай Бондаренко молод, приобрел всероссийскую известность благодаря своему YouTube-каналу «Дневник депутата», который уже насчитывает 1,66 млн подписчиков[10] и популярен как среди молодежи, так и людей постарше. Политик выступает с резкой критикой саратовских и федеральных властей, которых он обвиняет в коррупции и пренебрежении интересами граждан. Можно сказать, что в глазах многих участников фокус-групп, Бондаренко выглядит улучшенной копией Алексея Навального (в адрес которого часто можно слышать обвинения в связях с заграницей, подстрекательстве молодежи к протестам, излишнем радикализме): «Бондаренко мне нравится в Саратове. Он человек, который не боится, что скажут, что произойдёт, ведет за собой людей, и в лицо, он в глаза то, что есть, не стесняется, самое главное. Ему можно и руку пожать, и поаплодировать, и за ним повести людей», «нравится, как он говорит, как он напрямую, в лоб высказывает своё мнение на заседаниях, он говорит: «Идите, поживите, на 15 тысяч». Однако, у респондентов вызывает сомнение, «долго ли он продержится», «власти у него не так уж много, поэтому пока ему дают говорить, а что будет дальше, неизвестно».

«МАЛЫЕ ПАРТИИ»: УВЯДАНИЕ ЖИРИНОВСКОГО, УМЕРЕННЫЕ КРИТИКИ И «ОБНОВЛЕНЦЫ»

Сторонниками ЛДПР на этих выборах оказались скорее люди среднего возраста, хотя традиционно в электорате партии было много молодежи. В вопросе оценки текущей ситуации в стране мнения сторонников этой партии разделились практически поровну, иными словами голосование за эту партию уже нельзя называть чисто протестным. Поддержка ЛДПР, как и всегда, определялась главным образом симпатиями респондентов к Владимиру Жириновскому. Однако значительное число респондентов также говорили об ЛДПР как о партии, которая «хочет сделать лучше», «оказывает помощь», «помогает», «ближе к народу». Кроме того, вокруг партии уже сложилось устойчивое ядро сторонников, которые «всегда за них голосуют», «давно за них». Среди ответов практически не было таких, которые можно было бы охарактеризовать как чисто протестное голосование. На фокус-группах участники отмечали, что Жириновский постарел, «уже не тот, что раньше». И по мере старения лидера, сама партия перестает быть привлекательной для избирателей.

График 10. Изменение электората ЛДПР по возрастным группам, в % от голосовавших

Электорат «Справедливой России – За правду» неоднороден, его основу, как и раньше, составляют представители старших поколений, но в этот раз она заинтересовала и молодежь (возможно, благодаря Захару Прилепину). Сторонники партии объясняли свой выбор тем, что им «нравится программа партии», в которой поднимаются темы «социальной справедливости», помощи пенсионерам; респондентам симпатизировало то, что в ходе кампании лидеры партии (прежде всего Сергей Миронов и Захар Прилепин) обещали «вернуть пенсионный возраст», их «позиция по Донбассу».

Электорат партии «Новые люди» оказался самым молодым. Это люди недовольные ситуацией, но не готовые резко критиковать президента и правительство. Риторика коммунистов или Навального им кажется слишком радикальной. Эта партия оказалась привлекательна для своих сторонников уже тем, что она «новая» («новые…», «новая партия», «решила поддержать новую партию»), с ней связываются надежды на перемены («хочется перемен», «развитие страны», «попытка что-то изменить»). Сыграла роль и симпатия к лидерам партии, прежде всего — к Сардане Авксентьевой, а также успешная предвыборная кампания. Авксентьева впервые привлекла внимание людей, интересующихся политикой, несколько лет назад. Ее имя время от времени упоминалось в разных уголках страны участниками фокус-групп в числе политиков, «за которыми интересно следить», которые «за людей», противостоит коррумпированным чиновникам (такая менее радикальная версия Сергея Фургала). Участники фокус-групп говорили, что «она за народ, за справедливость», «эта женщина тоже говорит все хорошо», «в Якутии она порядок навела», «народ там сожалел, что она ушла», но «как она будет в Думе, пока не понятно». Благодаря участию в избирательной кампании, бывшая мэр Якутска стала известной широкой публике: по результатам опросов, она вошла в десятку политиков, чьи предвыборные выступления запомнились респондентам больше всего[11].

НАВАЛЬНЫЙ, УМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ И ПРОВАЛ «ЯБЛОКА»

Опросы дают основание предполагать, что в случае участия в выборах условная партия Навального имела все шансы преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в парламент[12]. Но, как известно, сторонники Алексея Навального не были допущены к участию в выборах, а связанные с политиком организации были объявлены экстремистскими. Условная партия Алексея Навального популярна преимущественно среди разочарованных во власти молодых людей до 35–40 лет, проживающих в крупных городах. А проект Умного голосования (УГ) стал одной из центральных тем в ходе избирательной кампании: демократически настроенная общественность спорила, нужно ли следовать рекомендациям УГ, а власти всеми силами пытались предотвратить распространение информации об этой инициативе[13].

График 11. Возможные результаты выборов с ограниченным числом партий и при участии «условной партии Алексея Навального»,в % от определившихся, июль 2021

Электоральную эффективность УГ оценить довольно сложно. В целом инициативу положительно оценивали 35 % россиян. Но большинство опрошенных не слышали об умном голосовании и только 8 % признались, что знают инициативу и относятся к ней положительно; еще меньше — примерно 4 % — говорят, что знали кандидата, предложенного УГ (по Москве эти цифры вдвое выше). Среди голосовавших за коммунистов только около 1 % опрошенных объяснял свой выбор рекомендацией УГ. Можно допустить, что не все респонденты, которые прислушались к рекомендациям команды Навального, готовы были рассказать об этом социологам, но порядок цифр исчисляется несколькими процентами и вряд ли более.

В чем УГ оказалось действительно успешным, так это в поддержании интереса к Алексею Навальному и его команде в условиях, когда они сами не могли участвовать в выборах. На всем протяжении избирательной кампании интерес к этой инициативе не ослабевал, по крайней мере в среде демократически настроенной общественности. Исследование аудитории телеграм-каналов, где сегодня концентрируется политизированная российская общественность, показало, что в сентябре 2021 года Навальный и несколько его сторонников оказались в числе наиболее обсуждаемых политиков[14]. Усилия властей по блокировке сайтов и роликов УГ, хотя и ограничили распространение информации об этой инициативе, но одновременно должны были повысить статус УГ в глазах политизированной публики: раз власти борются с ним с таким рвением, значит это серьезная предвыборная технология.

Согласно опросам, на начало избирательной кампании, наиболее естественным выбором для сторонников Навального в условиях неучастия в выборах его кандидатов должна была стать партия ЯБЛОКО. Однако этого не произошло. Видимо, призывы Григория Явлинского к сторонникам Алексея Навального не голосовать за ЯБЛОКО были ими услышаны. Старейшая демократическая партия оказалось между двумя разъезжающимися стульями: часть потенциальных сторонников партии из наиболее последовательных критиков власти проголосовала за КПРФ (следуя рекомендациям УГ и, что более вероятно, руководствуясь соображением, что коммунисты точно пройдут в Думу и поэтому отданный за них голос не будет потерян), а более умеренный избиратель предпочел голосование за «Новых людей».

ОТНОШЕНИЕ К ТРЕХДНЕВНОМУ И ЭЛЕКТРОННОМУ ГОЛОСОВАНИЮ

Отдельного рассмотрения заслуживает отношение респондентов к новым процедурам голосования. К трехдневному голосованию в обществе преобладает позитивное отношение: две трети россиян поддерживают эту новеллу и порядка четверти — не поддерживает (остальные затрудняются с ответом). Осенью прошлого года, во время региональных выборов, респонденты демонстрировали похожее отношение. Почти половина участвовавших в выборах воспользовалось возможностью проголосовать раньше (по 22 % респондентов проголосовали в пятницу и субботу). Так поступили сторонники всех партий, прошедших в Государственную Думу, и сторонники Единой России не выделяются на общем фоне. Некоторое исключение составляют только сторонники КПРФ, сравнительно большая часть которых голосовала в воскресенье. Несколько чаще в первый день (в пятницу) голосовали работники бюджетных учреждений, но и здесь отклонение от средних показателей невелико. Среди тех, кто не поддерживает трехдневное голосование преобладает опасение, что эта процедура может быть использована для фальсификаций.

Отношение к электронному голосованию гораздо более настороженное — по этому вопросу общество разделилось практически поровну (поддерживают 46 % и 41 % не поддерживают). Такие настроения похожи на те, что наблюдались в отношении к электронному голосованию в прошлом году среди москвичей, у которых была возможность познакомиться с ним во время голосования по поправкам к конституции. Тогда мнения разделились похожим образом: 50 % к 39 %[15].

Сторонники процедуры говорили о ее удобстве: «не надо никуда ходить», «можно голосовать из дома», «удобно», «комфортно», «экономит время». Главным аргументом противников стали подозрения в возможных фальсификациях, непрозрачность электронного голосования, отсутствие понятных инструментов наблюдения и проверки чистоты процедуры. Скандал вокруг электронного голосования в Москве должен был лишь укрепить противников это процедуры в обоснованности своих опасений. При этом по стране в целом воспользовалось возможностью проголосовать онлайн всего лишь около 5 % россиян, а по Москве — 22 %, что совпадает с заявленными цифрами. Опросы показывают, что более позитивно относятся к электронному голосованию те, кто одобряет деятельность президента и правительства (в Москве — деятельность мэра) и поэтому с большим доверием относятся к любым инициативам сверху, будь то электронное голосование, установка городских камер видеонаблюдения или введение обязательной вакцинации. Напротив, среди противников власти, в особенности среди голосовавших за КПРФ, преобладает негативное отношение к электронному голосованию.

Похоже, что мнения относительно электронного голосования сформировались задолго до выборов и в большей степени зависят от сложившихся установок респондентов в отношении власти и политической ситуации в стране. Поэтому, с одной стороны, версия о том, что среди участников электронного голосования могли преобладать именно сторонники партии власти, находит косвенное подтверждение. С другой стороны, в условиях, когда большая доля россиян заведомо не доверяет власти, когда отсутствует прозрачная процедура проверки хода онлайн голосования и его результатов, электронное голосование рискует стать источником постоянных споров и сомнений в легитимности любых выборов, на которых будет применяться эта процедура.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Прошедшая избирательная кампания проходила в условиях затяжного падения рейтингов партии власти, поэтому для сохранения контроля над парламентом нужно было не только обеспечить максимальную мобилизацию ее сторонников, но и не допустить высокой явки протестно настроенных граждан.

Мобилизация сторонников власти во многом происходила как мобилизация зависимых от государства социальных групп: работников бюджетных учреждений и пенсионеров. Именно в этих группах распространено отношение к участию в выборах как к «долгу каждого гражданина», о котором перед выборами нужно напомнить. Деморализация и апатия протестного электората была подготовлена жесткой реакцией власти на протесты молодежи, уголовными преследованиями известных политиков, отстранением от участия в выборах ряда независимых кандидатов. Все это должно было послать недовольной публике четкий сигнал — сидите дома и не высовывайтесь. Эта стратегия отчасти сработала.

Больше половины россиян не следили за ходом избирательной кампании, две трети не смотрели предвыборные дебаты, почти три четверти не обсуждали выборы в кругу близких и сослуживцев. Выступление отдельных политиков запомнились респондентам гораздо меньше, чем обычно. Среди тех россиян, кто все-таки следил за ходом избирательной кампании преобладали представители старших поколений.

Существенные изменения произошли в электоратах основных партий. Электорат ЕР сместился в сторону более старших и менее образованных респондентов. Электорат КПРФ, напротив, оказался гораздо более молодым и образованным, а также более радикально настроенным, чем обычно. Именно КПРФ стала главным фокусом протестного голосования. Напротив, голосование за ЛДПР уже не выглядит протестным. В электорате партии «Новые люди» преобладают избиратели моложе 25 лет, недовольные ситуацией, но при этом не готовые резко критиковать власть, которым риторика коммунистов и Навального кажется слишком радикальной.

Опросы дают основание полагать, что в случае участия в выборах условная партия Навального могла бы преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в парламент. Инициативу, которая имеет целью помешать избранию кандидатов от партии власти, положительно оценивали 35 % россиян, однако большинство опрошенных не слышали об Умном голосовании и только 8 % признались, что знают инициативу и относятся к ней положительно.

В оценках результатов избирательной кампании проявилась возросшая поляризация общественного мнения: общество разделилось практически пополам по вопросам честности выборов, удовлетворенности их результатами. По сравнению с прошлыми выборами доля положительных оценок остается постоянной на протяжении трех последних избирательных кампаний, но доля негативных оценок возросла.

Положительно оценивают выборы прежде всего те, кто голосовал за Единую Россию, а также участники выборов в целом. В социально-демографическом плане — это представители старшего поколения, в особенности люди старше 65 лет, государственные служащие, телезрители. Недовольными и не представленными в парламенте чувствуют себя молодые россияне, более образованные, активно пользующиеся интернетом и прежде всего те, кто недоволен ситуацией в стране.

Выборы показали, что власть все больше опирается на самые возрастные, менее образованные, а значит и самые консервативные и даже — если смотреть на их отношение к протестам — самые реакционные слои российского общества. Молодые, образованные и модернизированные группы все больше чувствуют себя несвободными, недовольными, лишенными будущего. Опора на старшие поколения удобна и рациональна с точки зрения задачи удержания власти — эти люди зависимы от государства, их запросы весьма скромны, их взгляды на мир во многом совпадают с представлениями стареющей российской элиты. Но с точки зрения развития страны подавление и запугивание молодого поколения вряд ли можно считать оправданным.

[1] Здесь и далее приводятся результаты ежемесячных опросов Левада-центра (внесен в реестр НКО-иноагентов), репрезентативных для взрослого населения страны, проведенных методом поквартирного опроса, размер выборки 1600 человек, погрешность 3,4 %. Результаты опросов дополнены материалами нескольких фокус-групп, проведенных летом-осенью 2021 года.

[2] https://www.levada.ru/2021/04/28/obraz-parlamentskih-partij-v-obshhestvennom-soznanii/

[3] https://www.levada.ru/2021/10/05/itogi-vyborov/

[4] https://www.golosinfo.org/articles/145314

[5] https://media.fom.ru/fom-bd/d35pi2021.pdf

[6] https://www.levada.ru/2021/10/05/itogi-vyborov/

[7] https://www.levada.ru/2016/09/22/predvybornaya-agitatsiya-i-zloupotrebleniya/

[8] В этом разделе приведены наиболее типичные ответы на открытый вопрос количественного исследования «Что повлияло на ваше решение проголосовать за определенную партию/кандидата?»

[9] https://www.levada.ru/2021/09/30/odobrenie-institutov-polozhenie-del-v-strane-i-doverie-politikam/

[10] https://www.youtube.com/channel/UCwLTi_1yOgDNf9i3bhBibCA

[11] https://www.levada.ru/2021/10/05/itogi-vyborov/

[12] https://www.levada.ru/2021/10/08/umnoe-golosovanie/

[13] https://www.bbc.com/russian/news-58563592

[14] Рейтинг политиков в Telegram. Сентябрь 2021. Telegram Analytics. (tgstat.ru)

[15] https://www.levada.ru/2020/08/31/otnoshenie-k-elektronnomu-golosovaniyu/

Оригинал

Денис ВОЛКОВ

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