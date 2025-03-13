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Отношение к Беларуси, Китаю, США, Евросоюзу и Украине в феврале 2025 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Большинство россиян положительно относится к Беларуси и Китаю. В отношении к США и Германии преобладают негативные оценки. Еще хуже респонденты относятся к Европейскому Союзу и Украине. На фоне российско-американских переговоров отношение к США существенно улучшилось.  Впервые оценки США и ЕС значимо разошлись, к США сегодня относятся заметно лучше.

Из предложенного списка стран лучше всего респонденты относятся к Беларуси (93%) и Китаю (88%). Значительно хуже к США (30%), Германии (28%), ЕС (21%) и Украине (16%).

Хорошо относятся к Беларуси подавляющее большинство опрошенных – 93%, в том числе 61% — очень хорошо, а 32% — в основном хорошо. Плохо относятся к стране лишь 2% респондентов. Позитивное отношение к Беларуси остается на высоком уровне после некоторого роста положительных оценок с начала 2022 года.

Лучше других относятся к Беларуси опрошенные старшего возраста (96% среди респондентов 55 лет и старше), более обеспеченные опрошенные (95% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), москвичи (99%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (96%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (94%), те, кто доверяет интернет-изданиям как источнику информации (96%).

Отношение к Беларуси

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С осени 2024 года улучшилось отношение к Китаю – до 88% (рост на 7 п.п.). Очень хорошо относятся к Китаю – 38%, в основном хорошо – 50% респондентов. Говорят о своём негативном отношении к Китаю только 5% опрошенных.

Лучше других относятся к Китаю более обеспеченные опрошенные (89% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (93%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (91%), те, кто доверяет телевидению, социальным сетям, телеграм-каналам как источникам информации (92%).

Более подробно об отношении россиян к Китаю.

Отношение к Китаю

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На фоне начавшихся переговоров по урегулированию конфликта в Украине (к которым большинство россиян относятся положительно), резко улучшилось отношение к США – до 30% (рост на 14 п.п с сентября 2024 года). Однако половина опрошенных (51%) по-прежнему относятся к Америке плохо (в том числе 21% — очень плохо, а 30% — в основном плохо).

Лучше других относятся к Америке молодёжь до 24 лет (40%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (38%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (54%).

Хуже других относятся к Америке опрошенные старшего возраста (52% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), москвичи (63%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (52%), а также те, кто доверяет телевидению как источнику информации (54%)

Подробнее об отношении России к Америке и странам Запада.

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

 
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В отношении россиян к Германии преобладают отрицательные оценки, однако их доля сокращается с начала 2022 года (снижение на 10 п.п. с мая 2022 года). Доля позитивных оценок остаётся неизменной с лета 2024 года и составляет 28%.

Доля отрицательных оценок в отношении Германии выше среди опрошенных старшего возраста (67% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), жителей Москвы (68%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (62%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (59%), а также среди тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (66%).

Доля позитивных оценок в отношении Германии выше среди молодёжи (45%), более обеспеченных респондентов (31% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (37%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (40%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (53%).

Несколько улучшилось отношение россиян к Европейскому Союзу – до 21% выросла доля респондентов, которые хорошо относятся к ЕС (на 5 п.п. с сентября 2024 года), одновременно на 10 п.п. снизилась доля тех, кто плохо относится к ЕС – до 61%.

Чаще других говорят о плохом отношении к ЕС опрошенные старшего возраста (72% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (64%), москвичи (76%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (67%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (64%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (68%).

Чаще других говорят о хорошем отношении к ЕС молодёжь до 24 лет (36%), респонденты со средним образованием и ниже (24%), более обеспеченные респонденты (24% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители села (25%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (31%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (32%), а также те, кто доверяет телевидению как источнику информации (38%).

Отношение к ЕС

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Две трети опрошенных (68%) плохо относится к Украине, однако число негативных оценок несколько уменьшилось с последнего замера (на 6 п.п. с сентября 2024 года), доля положительных оценок составляет 16%, как и доля затруднившихся с ответом.

Плохо относятся к Украине чаще опрошенные старшего возраста (74% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), жители Москвы (76%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (72%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (72%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (77%).

Хорошо относятся к Украине чаще молодёжь до 24 лет (20%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (26%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (37%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (40%).

Отношение к Украине

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МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 по 26 февраля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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