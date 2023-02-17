События января

В январе респонденты, как и ранее, чаще всего упоминали события, связанные со “спецоперацией” (31%), доля таких ответов – на уровне декабря: в марте она запомнилась 75% респондентов, в апреле — 63%, в мае — 42%, в июле — 32%, в августе — 34%, в сентябре — 35%, в октябре – 36%, в ноябре – 47%, в декабре – 30%. Кроме этого, в январе респонденты говорили о праздниках (14%), а также упоминали поставки западных вооружений в Украину (3%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.