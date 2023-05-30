Запомнившиеся события апреля

Самыми упоминаемыми событиями в апреле остаются те, которые связаны со “спецоперацией” (17%), при этом доля таких ответов продолжает снижаться: в марте 2022 года она запомнилась 75% респондентов, в апреле — 63%, в мае — 42%, в июле — 32%, в августе — 34%, в сентябре — 35%, в октябре – 36%, в ноябре – 47%, в декабре – 30%, в январе 2023 года – 31%, в феврале – 25%, в марте – 19%. Кроме этого, в апреле респонденты говорили о праздниках (8%), а также о падении бомбы на Белгород, различных природных явлениях и убийстве военкора Владлена Татарского (по 3%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.