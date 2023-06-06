Запомнившиеся события мая

В мае самыми упоминаемыми стали события, связанные со взятием Бахмута (Артемовска), и другие события, связанные со “спецоперацией”, их назвали в сумме 32% респондентов. Важность этой темы за последний месяц выросла. Кроме этого, в мае респонденты говорили о взрывах и диверсиях на российской территории и майских праздниках.

В мае самыми упоминаемыми событиями стали те, что связаны со взятие Бахмута (Артемовска) – 17%, другие события, связанные со “спецоперацией” называли еще 17% респондентов (в сумме 32%). Таким образом, важность этой темы за последний месяц выросла. Так, в марте 2022 года события, связанные с “военное операцией” упоминали 75% респондентов, в апреле — 63%, в мае — 42%, в июле — 32%, в августе — 34%, в сентябре — 35%, в октябре – 36%, в ноябре – 47%, в декабре – 30%, в январе 2023 года – 31%, в феврале – 25%, в марте – 19%, в апреле – 17%.

Кроме этого, в мае респонденты говорили о взрывах и диверсиях на российской территории (12%) и праздниках – 1 мая, 9 мая и последний звонок (8%). Выборы в Турции как главное событие отметили только 3% опрошенных.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25 — 31 мая 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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