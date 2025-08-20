Стадия принятия: как отнесутся россияне к запрету звонков в мессенджерах

Денис Волков о реакции на блокировку звонков в мессенджерах для Forbes.

Из-за популярности WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Telegram в России даже их частичная блокировка может вызвать стресс у граждан. Однако вряд ли стоит ждать серьезного недовольства: ограничения в Рунете вводятся не первый год, и, как показывали опросы, большинство пользователей в итоге смирялось с логикой государства

Роскомнадзор 13 августа объявил о частичной блокировке звонков в иностранных мессенджерах WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Telegram. Решение объяснили тем, что платформы стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». Какой реакции общества можно ожидать, учитывая популярность мессенджеров у россиян? За последние годы нами накоплен большой массив данных о том, как общественное мнение реагировало на похожие события.

Стратегия адаптации

Вначале следует сказать несколько слов о российской аудитории иностранных мессенджеров, подвергшихся ограничительным мерам. Последние лет десять (здесь и далее приводятся данные «Левада-центра») наиболее популярным мессенджером в России был WhatsApp. Но если сначала он был «первым среди равных» (его аудитория лишь немногим превышала аудиторию Viber, Skype и VK-мессенджера, которые в 2016 году использовало примерно по 20% россиян), то после 2018-го WhatsApp уходит в отрыв и все больше опережает конкурентов. К 2020 году его аудитория перевалила за 60%, и на данный момент составляет порядка 75%. Аудитория других мессенджеров последние лет шесть стагнировала на уровне 30%, за одним важным исключением: с 2021 года быстро стал наращивать популярность Telegram. Доля его пользователей выросла примерно с 10% в 2018–2020 годах до почти 60% на момент блокировки. Последний импульс обоим мессенджерам-лидерам придала блокировка Viber, случившаяся в конце 2024 года, после чего его аудитория практически моментально обвалилась с 21% до 6%. Судя по всему, пользователи довольно легко перешли на WhatsApp и Telegram, дополнительно расширивших свою аудиторию еще на несколько процентов.

Высокая популярность WhatsApp и Telegram в России говорит о том, что их блокировка может вызвать определенный стресс у граждан, однако вряд ли стоит ждать серьезного недовольства. Мы уже видели, что предыдущие похожие ограничения иностранных социальных сетей проходили довольно спокойно. И речь не только об уже упоминавшемся Viber. Также без особых эмоций происходили ограничения популярных Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube — на момент блокировок ими пользовалось около трети населения.

Блокировки привели к довольно быстрому снижению их аудиторий. Доля пользователей Instagram сократилась с 33% россиян в марте 2022 года до 11% в марте 2025-го. Аудитория YouTube до его замедления составляла 37%, к сегодняшнему дню она снизилась почти вдвое — до 21%.

Вместо проявлений недовольства или протеста пользователи избрали стратегию адаптации — переход на альтернативные платформы. Это было особенно хорошо заметно после замедления YouTube, которое привело к существенному росту числа пользователей отечественного RuTube: в марте 2024 года их доля составляла только 3%, а на сегодняшний день достигла порядка 9–10%. До того отечественная платформа пребывала в анабиозе, у нее никак не получалось привлечь новых пользователей. Фактически блокировка зарубежного более популярного аналога стала для RuTube толчком к развитию.

Демпфировать недовольство от вынужденной смены платформ помогло еще и то, что государство сквозь пальцы смотрело на обход блокировок самыми настойчивыми и технологически подкованными пользователями — более молодыми и политически заряженными жителями крупнейших российских городов. Кому было сильно надо, мог продолжать использовать привычные ресурсы с помощью технических средств ускорения. Но большинству удобнее оказалось скачать новое, российское, приложение.

Отношение к блокировкам

При оценке возможной общественной реакции не стоит забывать, что немалая часть граждан, прежде всего представители старшего поколения, в целом поддерживает всевозможные ограничения в интернете. Так, в 2018 году около половины россиян выступали за блокировку Telegram. Даже среди непосредственных пользователей платформы таких было более трети. При этом больше половины и тех и других соглашались с основным тезисом властей, оправдывающих блокировку Telegram борьбой с терроризмом и преступностью. Сегодня этот тезис звучит с новой силой.

В 2021 году общество разделилось на равные части по поводу причин блокировок X: 40% видели в этом борьбу с терроризмом, 37% — ограничение свободы слова. Наконец, в апреле 2022 года только около трети опрошенных поддерживали блокировки Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), 46% были против и около четверти не определились. При этом в том же опросе в апреле 2022 года больше половины граждан (57%) в принципе поддерживали ограничения в интернете по причине того, что там много опасной информации. Принятие государственной целесообразности оказалось сильнее личного неудобства.

Сходным образом главные аргументы сторонников блокировок Facebook и Instagram состояли в том, что «там много лжи, неправды, вранья, фейковых новостей», много «лишней информации, гадостей, разврата и похабщины» или даже «антироссийской, вражеской пропаганды». Последний аргумент получил распространение на фоне конфликта России и Запада, а так как конфликт еще далек от завершения, подобная логика наверняка будет применяться и в отношении блокировок мессенджеров. Как часто говорят участники фокус-групп, «интернет — это большая помойка, клоака», и поэтому государственное регулирование не помешает. Особенно часто такие слова можно слышать от самых неуверенных в себе интернет-пользователей — представителей старшего поколения.

Страх быть обманутым, усиленный постоянными сообщениями о жертвах телефонного мошенничества, выливается в поддержку запретов, даже если это сопряжено с некоторыми неудобствами.

В отношении к блокировкам прослеживается следующая тенденция: чем популярнее была платформа, тем меньшее количество людей готовы были безоговорочно поддержать блокировки. Аудитория заблокированного в России X не превышала 5% взрослого населения, аудитория Telegram на момент первых блокировок составляла около 10%, Facebook — 10%, Instagram — около трети. Видимо, с учетом таких настроений дальнейшие блокировки оказались более мягкими. Сегодняшние ограничения касаются только звонков через WhatsApp и Telegram, но не переписки через мессенджеры и чтения Telegram-каналов.

Замедлению того же YouTube предшествовали более или менее успешные попытки переманить наиболее популярных видеоблогеров на альтернативные площадки, например на уже упоминавшийся RuTube, но прежде всего — на VK, самую популярную российскую социальную сеть, аудитория которой уже несколько лет охватывает порядка половины населения страны. Существование альтернативы блокируемым ресурсам стало важным фактором ослабления недовольства.

Отечественная альтернатива

Так и сейчас, одновременно с новостями о блокировках звонков в WhatsApp и Telegram в интернете замелькала реклама нового национального мессенджера Max — сообщалось о его успешном запуске, интеграции с государственными «Госуслугами» и высоком уровне безопасности.

Согласно опросам, идея создания национального мессенджера находит поддержку у двух третей россиян; от новой платформы пользователи прежде всего ждут высокого качества звонков, доступ к государственным сервисам и функции безопасности и приватности. Этому вряд ли стоит удивляться: большинство обычно поддерживает появление отечественных аналогов, будь то продукты или гаджеты. Соцсети вряд ли будут исключением.

Опросы показывают, что отношение к технологическим новшествам последнего времени, от электронного голосования до установки видеокамер в публичных местах, сильно зависело от общего отношения людей к власти — это был самый сильный фактор, определяющий мнение респондентов. Сторонники власти (большинство), как правило, поддерживали эти правительственные инициативы, критики (меньшинство) — не поддерживали, опасаясь нарушения своей приватности.

Такая же логика будет действовать и в случае с национальным мессенджером — с поправкой на недовольство самых активных пользователей иностранных платформ. В том числе и потому, что лишь небольшое число наиболее технически подкованных россиян могут оценить риски использования нового приложения. Большинство если и задается таким вопросом, будет уверено, что им-то скрывать нечего, ни о чем предосудительном они все равно по телефону не разговаривают. Похожие слова мы неоднократно слышали при введении очередных ограничений: «Я честный человек, чего мне скрывать? Пусть боятся те, кто нарушает закон. А эти законы не про меня, меня они не затронут».

Наличие отечественной альтернативы иностранным мессенджерам, как и дополнительное стимулирование со стороны государства через перевод на Max бюджетников, интеграцию с безальтернативными «Госуслугами» и напоминания о рисках использования западных приложений в «наше неспокойное время», ускорят переход пользователей WhatsApp и Telegram на российские аналоги. Благо опыт таких переходов за последние несколько лет уже накоплен. Принятие логики государства, скорее всего, перевесит недовольство по поводу вынужденной адаптации к новым правилам.

Денис ВОЛКОВ

