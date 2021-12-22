«Запросы людей повышаются, а доходы — нет». Социолог Степан Гончаров — о финансах россиян

Мы все представляем себе, как живут наши знакомые. Но по знакомым нельзя судить обо всей стране.
Чтобы узнать, как живут, зарабатывают и тратят деньги россияне, мы поговорили с руководителем отдела прикладных социологических исследований «Левада-центра» Степаном Гончаровым.
Насколько россияне сейчас довольны своими доходами?
В последние 6—7 лет номинальные доходы населения растут, а реальные — нет. Таковы данные Росстата. Что это значит? Что рублей у людей становится больше, но из-за роста цен купить товаров и услуг на них можно меньше.
Параллельно с этим меняются представления людей о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить «нормально». Разрыв между суммой, которую человек получает, и желаемой суммой дохода постоянно увеличивается. Сейчас он уже более чем двукратный: в среднем россиянин получает около 19 тысяч рублей в месяц, а хотел бы — 47 тысяч рублей.
В первую очередь это изменение связано с ростом цен. Люди замечают инфляцию и понимают, что для поддержания уровня жизни, к которому они стремятся, нужно больше денег. Хотя, вероятно, дело не только в этом.
Свой вклад в повышение запроса вносят и медиа. Соцсети вроде «Инстаграма» транслируют свои стандарты потребления: пользователь вдруг обнаруживает, что все его друзья отдыхают в красивых местах. Значит, ему тоже надо, а такой возможности нет. Друзья между тем могут выкладывать фото с недельной поездки в течение двух лет после нее, но на пользователя они все равно оказывают огромное впечатление.
В том, что запросы становятся несколько оторванными от реальности, нас убеждают и результаты другого исследования. Мы спрашивали: сколько нужно семье, чтобы обеспечить прожиточный минимум? Имеется в виду не официальный прожиточный минимум — с января он составит 12 654 Р на человека, — а субъективный. Здесь разрыв с реальными доходами не настолько большой, но тоже имеет склонность к увеличению. Еще в 2014 году он был практически нулевым, а сейчас составляет уже примерно 25%. То есть субъективный прожиточный минимум составляет 25 000 Р на человека в месяц, а средний реальный доход, как мы помним, примерно 19 000 Р.
Сколько россиян считают себя бедными? И что такое бедность для среднестатистического жителя страны?
Сейчас только четверть россиян считает, что их семья получает доход выше прожиточного минимума. В 2014 году был пик реальных доходов населения — тогда 38—40% россиян оценивало свой доход как «выше прожиточного минимума». После из-за политических причин рост прекратился, что сказалось и на самоощущениях респондентов.
Но при этом 62% опрошенных считают, что получают доход выше порога бедности — россияне разделяют прожиточный минимум и бедность. Прожиточный минимум в понимании людей — это доход, позволяющий обеспечить достойное качество жизни. А бедность — это уже когда нет возможности купить необходимое.
Вообще, судя по результатам обсуждений на наших фокус-группах, бедным в России быть стыдно. Люди, которые могут обеспечить себя только минимально необходимым набором товаров и услуг, все еще не считают себя бедными. Поэтому немало людей, фактически являющихся бедными, могут этого не признавать.
Люди оценивают рост цен так же, как и государственные органы, или есть разница?
Есть, и большая. По официальным данным, инфляция у нас составляет 6—8% в год. Но люди воспринимают рост цен как гораздо более резкий.
Этим летом мы спрашивали людей: насколько в среднем за год выросли цены на товары и услуги, которые покупает ваша семья? И 57% ответили, что рост цен составил до 30%, а 37% — что еще выше.
Понятно, что люди в любом случае будут оценивать инфляцию выше, чем официальная статистика. Мы все склонны в первую очередь замечать то, что меняется сильнее всего. Например, человек увидел, что цена на масло взлетела в полтора раза. Может, это и не было связано с инфляцией, а просто у поставщика проблема. Может, цена потом вернулась на прежний уровень, как это было с гречкой. Но люди не учитывают всего этого, они оценивают инфляцию не по какой-то сбалансированной корзине, а по самым ярким примерам.
Люди, конечно, очень боятся роста цен. Особенно на товары первой необходимости. Из-за их подорожания люди теряют уверенность в завтрашнем дне, в семейном и национальном благополучии. Не думаю, что это только российская черта, но в России неуверенность в будущем распространена больше, чем в странах Запада.
У какого количества россиян есть сбережения? В чем их хранят?
Уже несколько лет треть россиян стабильно говорит, что у них есть сбережения. Однако меняется их размер. Доля тех, кто имеет сбережения в пределах одного месячного дохода, по данным на октябрь 2020 года составляла 47% — это на 5 процентных пунктов меньше, чем до пандемии.
Примерно 60% опрашиваемых стабильно говорят, что не имеют сбережений. Но понятно, что отчасти это субъективно: не все, имея в запасе сумму в размере одного-двух месячных доходов, будут считать ее сбережениями.
Большинство людей считает, что деньги лучше всего хранить на банковском счете или в недвижимости. К банкам люди привыкли, научились им доверять. Многие получают зарплату на карточки, расплачиваются ими в магазинах. Население в целом достаточно уверено, что по крайней мере крупные банки, такие как Сбер или ВТБ, в ближайшее время не рухнут. Исключение — люди старшего поколения. Примерно 20% респондентов несмотря ни на что хранят деньги в виде наличности, это как раз они.
Примечательно также, что большинство людей уже привыкли хранить сбережения в рублях, хотя в 90-е годы была популярнее иностранная валюта.
Что касается недвижимости, то это в представлении россиян по-прежнему самый устойчивый актив.
Сколько наших сограждан имеют кредиты? И сколько испытывают трудности с их погашением?
По разным оценкам, кредиты имеют от 35 до 40% россиян. Сюда входит все: и потребительские кредиты, и автокредиты, и ипотека, и кредитные карты. При этом около 2/3 заемщиков испытывают трудности с их погашением. 43% оценивают эти трудности как «небольшие», 20% — как «значительные». Эта пропорция не меняется на протяжении последних лет.
Причем многие россияне берут кредиты не ради крупных статусных покупок, а на абсолютно обычные повседневные вещи, на которые не хватает денег. При этом они не всегда правильно оценивают нужную сумму и свои возможности — отсюда сложности с погашением.
Как в последнее время меняются потребительские настроения россиян?
Мы изучаем эти настроения в первую очередь по готовности совершать крупные покупки. И видим, что за время пандемии у людей со средним уровнем достатка эта готовность значительно снизилась и продолжает снижаться. Они считают, что для покупки автомобилей и недвижимости сейчас не лучшее время.
Тем не менее в обеспеченных слоях населения многие, наоборот, спешат купить квартиру именно сейчас, опасаясь, что дальше цены вырастут еще больше, или у них уже не будет на это денег. В социологии к этим обеспеченным слоям относят тех, кто может позволить себе покупку товаров длительного пользования — бытовую технику, мебель, автомобиль. Это может быть разный уровень дохода в зависимости от региона. Мы относим к ним где-то 25—30% населения страны.