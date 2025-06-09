Реакция на эскалацию: как отреагируют россияне на провал переговоров с Украиной

Денис Волков об общественной реакции на переговорный процесс — для Forbes.ru.

В мае 2025 года доля россиян, выступающих за переговоры с Украиной, достигла максимума с 2022 года. Однако, все более вероятный срыв диалога с Киевом не вызовет резкой общественной реакции. Большинство россиян давно хотели бы мира, но оставляют решение этого вопроса на усмотрение властей

В середине мая в Стамбуле состоялись первые за долгое время прямые российско-украинские переговоры, и стало казаться, что стороны конфликта, под настойчивым давлением США, начинают двигаться к урегулированию. Однако поражение украинскими дронами российских аэродромов накануне второй встречи в Стамбуле и обещание ответного удара со стороны России показывают, что надеждам на скорое завершение конфликта не суждено сбыться. Попробуем понять, как новая эскалация может отразиться в российском общественном мнении.

Оценки конфликта

Для ответа на этот вопрос посмотрим на последние опросы общественного мнения об отношении к российско-украинскому конфликту. На всем его протяжении поддержка российской армии сохраняется на высоком уровне — в конце мая 2025 года об этом говорили 80% опрошенных, из которых 47% составляла сильная, безоговорочная поддержка, и еще 33% — поддержка с различными оговорками. Устойчивость высоких показателей в первую очередь объясняется скорее общей поддержкой «своих», нежели оценкой конкретных событий — как часто повторяют респонденты: «кого же нам еще поддерживать?» Вряд ли последние события могут что-то изменить в этих оценках.

Открытая оппозиция политике властей остается на низком уровне — с февраля 2022 года она колеблется в диапазоне 15-20% россиян. В центральных СМИ такая позиция нередко приравнивается к предательству, что постепенно приводит к росту общественного осуждения и неприятия несогласных. Так, последние опросы об уровне протестной активности показывают, что отношение к антивоенным выступлениям в российском обществе ухудшается: если в середине 2022 года о недопустимости ограничения таких акций говорили почти 60% опрошенных, то к апрелю нынешнего года эта доля сократилась до 45%.

При этом число сторонников перехода к переговорам за последний год ощутимо увеличилось. Если в мае прошлого года за переговоры выступала половина населения, то сегодня 64% — максимальная доля с начала конфликта. А число сторонников продолжения военных действий сократилось за год с 41% до минимальных 28%. Эти изменения были довольно плавными и последовательными, их ненадолго нарушило наступление ВСУ в Курской области в августе 2024 года, но уже в сентябре рост сторонников переговоров возобновился. У такой динамики несколько причин. Это и психологическая усталость от длящегося кровопролития — по крайней мере именно такое объяснение звучит в ответах на открытый вопрос, почему нужно переходить к переговорам. Это и подспудное опасение, что эскалация может потребовать новой мобилизации — главный страх рядового человека, связанный с этим конфликтом.

На эти настроения сильно влияет и публичная позиция российских властей: когда установка на переговоры исчезает, как это было на протяжении президентской избирательной кампании на рубеже 2023 и 2024 года, общественная поддержка переговоров падает, когда власти сами подчеркивают необходимость диалога — их поддержка растет. И здесь уместно повторить: при всем желании прекращения огня основная масса респондентов считает, что решение должны принимать власти — им виднее, а мы — люди маленькие. Нам остается только ждать, когда все «разрулится» и «устаканится».

Наши исследования также обнаруживают, что если нет необходимости выбирать между переговорами и прекращением огня, общественная поддержка переговоров оказывается еще более высокой. Об этом говорят позитивные оценки российско-американских переговоров в Эр-Рияде (их одобряли 85% россиян) и майских первых российско-украинских переговоров в Стамбуле (87% поддержки). В пользу того же говорит поддержка — 73% — российской формулы переговоров: сначала договориться об устранении причин конфликта и только потом останавливать боевые действия. На фокус-группах сторонники продолжения «спецоперации» часто не против переговоров в принципе, потому что нужно «доносить свою точку зрения», «объяснять свою позицию», «держать канал связи открытым», даже продолжая наступление.

При этом считается, что в мирных переговорах заинтересована прежде всего российская сторона. В том, что конфликт до сих пор не урегулирован, основная масса опрошенных склонна винить Украину и Европу. США с недавних пор оказываются вынесенными за скобки этого уравнения, хотя еще недавно именно Соединенные Штаты представлялись главным поджигателем войны.

Смена главного противника

Первые признаки перемены настроений проявились на рубеже 2024-2025 годов — сразу после прихода Дональда Трампа в Белый дом. Речи Трампа о готовности быстро завершить российско-украинский конфликт обеспечили интерес к его фигуре уже в ходе американской предвыборной кампании и предопределили позитивное отношение россиян к нему после выборов. Во многом этому способствовало внимание к нему со стороны российских СМИ, освещающих каждое новое высказывание американского президента. Впрочем, в последнее время наши респонденты начали немного уставать от Трампа: «говорит много, но ничего не происходит», «думает только о наживе», «сам не знает, чего хочет».

Однако такое поведение американского лидера уже привело к заметным сдвигам в картине мира россиян. Уже в феврале 2025 года мы фиксировали, что доля позитивно оценивающих США выросла до 30% — рост в два раза с 15% в сентябре прошлого года. В следующие месяцы потепление к Америке продолжилось, хотя и более умеренными темпами: в конце мая доля позитивных оценок достигла 37%, а негативных — снизилась до 47%.

Эти изменения привели к тому, что впервые за 20 лет измерений к Европе россияне стали относиться хуже, чем к США. Все эти годы, согласно нашим опросам, хуже всего россияне относились к Америке, Европа воспринималась как ее слабый двойник, беспрекословно следующий политике Вашингтона. В 2025 году ситуация изменилась: в феврале к США относились на 9% лучше, чем к Евросоюзу, в мае — уже на 16%. Также впервые Америка перестала восприниматься общественным мнением как главный недоброжелатель нашей страны, наиболее недружественными странами считаются сегодня Украина, Польша, а также Германия и Великобритания — очевидно, на фоне разговоров о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет.

Улучшение отношения к США привело к некоторому снижению напряжения — прямой конфликт России и НАТО кажется нашим респондентам менее вероятным, чем два года назад. Количество россиян, поддерживающих дальнейшую разрядку и нормализацию отношений России и Запада, вернулось к уровню 80%, наблюдавшемуся до 2022 года. Сегодня такая нормализация, по крайней мере в отношениях с США, уже не выглядит невероятной, а российско-украинский конфликт и российско-американские отношения в российском общественном мнении оказываются все больше разведены.

Оценки экономической ситуации

Наконец, важно сказать о массовых оценках экономической ситуации, так как устойчивость российской экономики к западным санкциям во многом способствовала тому, что «спецоперация» довольно быстро была вытеснена на периферию общественного внимания, когда после тревог первых месяцев оказалось, что можно продолжать жить более-менее нормальной жизнью.

Действительно, первые два года конфликта — включая весну 2024 года — массовые оценки экономической ситуации неуклонно улучшались, вплоть до того, что к концу этого срока по большинству показателей мы превзошли оценки начала 2008-го — пика «путинской стабильности». Последовавшие после этого экономические неурядицы надолго снизили удовлетворенность людей экономической ситуацией. Потребовалось более 15 лет, чтобы вернуться к сопоставимому уровню массовых оценок.

Однако вскоре после президентских выборов 2024-го восприятие ситуации в экономике начало ухудшаться. Этот спад продолжался более полугода — вплоть до конца прошлого года. Более длительное и масштабное ухудшение экономических оценок могло бы со временем повлиять и на массовое отношение к российско-украинскому конфликту: когда благосостояние обывателя растет, политика правительства его беспокоит не сильно, «продать» населению «пушки вместо масла» гораздо сложнее.

Но в первой половине 2025-го последовало восстановление массовых экономических оценок. К концу мая положительные субъективные оценки финансового положения семьи снова незначительно превысили негативные. Что касается перспективных оценок — экономического положения семьи через год и, в особенности, положения экономики в целом, здесь положительные ответы превышают отрицательные в четыре раза. По большинству показателей мы снова, как и прошлой весной, вернулись к уровню докризисного 2008 года, а по некоторым перспективным оценкам даже превысили его.

Сходным образом, сводные субъективные оценки респондентами своего материального статуса по усредненным данным за пять месяцев 2025 года продолжают улучшаться. Доля малообеспеченных (сумма ответов «денег не хватает даже на продукты» и «покупка одежды вызывает затруднения») снизилась до 15%, доля обеспеченных (сумма ответов «можем без труда приобретать вещи длительного пользования» и «можем приобретать действительно дорогостоящие вещи») увеличилась до 41%. Стабильность и умеренная удовлетворенность респондентов состоянием дел в экономике означает, что за российско-украинским конфликтом российское общество будет продолжать следить с известной долей равнодушия.

Что может измениться

Вернемся к нашему основному вопросу о том, какое влияние нынешний виток эскалации российско-украинского конфликта окажет на общественное мнение. Наш анализ говорит о том, что ждать существенных подвижек общественного мнения не стоит, на протяжении почти трех с половиной лет конфликта основные оценки происходящего менялись мало.

Сейчас разрядке напряжения в российском обществе способствуют как экономическая ситуация, так и ослабление конфронтации с Западом — за счет некоторой нормализации отношений с США. Однако здесь настроения будут во многом зависеть от того, какую позицию по отношению к России займет в дальнейшем Дональд Трамп.

Если реализуется плохой сценарий — срыв переговоров с Киевом и сближения с Вашингтоном, то, по аналогии с ситуацией после наступления украинских сил в Курской области, можно ожидать некоторого снижения доли сторонников перехода к переговорам. Однако вряд ли эффект будет резким и долгосрочным. Во многом глубина этого снижения будет определяться риторикой российских властей: если установка на переговоры не изменится, то подвижки общественного мнения будут минимальным. Большинство россиян давно хотели бы мира, но оставляют решение этого вопроса на откуп властям. И такая двоякая позиция вряд ли изменится в скором времени.

Денис ВОЛКОВ

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