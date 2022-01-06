Уставшая страна: с какими настроениями Россия вступает в 2022 год

Российских граждан волнует рост цен, безработица и разрыв между бедными и богатыми. Они все больше разочаровываются во власти, а внешняя политика уже не способна надолго отвлечь людей от повседневных проблем. Тем не менее масштабных протестов в 2022 году ждать не стоит, прогнозирует директор «Левада-центра» (признан в России НКО-иностранным агентом) Денис Волков

В новый 2022 год российское общество входит не в лучшем состоянии. Сводные оценки ситуации в стране, которые показывает индекс социальных настроений, сегодня хуже, чем в 2013 году, до их резкого улучшения после присоединения Крыма к России в 2014-м. Ожидания — на уровне тяжелого 2018 года, когда было объявлено о повышении пенсионного возраста.

Оценки положения собственной семьи более устойчивы, однако и они медленно снижались последние несколько месяцев. С конца весны планомерно падали потребительский оптимизм и оценки экономической ситуации. Хороших новостей не хватает, и непонятно, что может принципиально улучшить ситуацию.

Рейтинги на допинге

Пока довольно высоко оцениваются работа президента, премьера, губернаторов, однако и эти показатели во втором полугодии 2021-го пошли вниз. В начале осени рейтинги первых лиц, в особенности президента, немного подстегнули предвыборные выплаты пенсионерам, силовикам и семьям с детьми: респонденты, получившие деньги, стали относиться к президенту и власти в целом заметно лучше. Однако позитивный эффект оказался недолговечным, в том числе и потому, что различные прибавки не поспевают за инфляцией. Участники фокус-групп рассуждают так: «Когда начинают повышать пенсии, МРОТы всякие, люди сразу: а насколько подорожает хлеб? А бензин»? Поэтому уже к ноябрю рейтинги снова поползли вниз. С большой долей вероятности этот тренд сохранится и в 2022 году.

Похожим образом обстоит дело и с отношением к партии власти. Рейтинг «Единой России» плавно снижался последние пять лет. И только перед самыми думскими выборами в сентябре 2021-го он немного подрос под влиянием денежных выплат. Однако сразу после выборов падение возобновилось. Электорат партии власти продолжает медленно распадаться и присматриваться к другим партиям. Главным бенефициаром этого процесса становятся «Новые люди», но избиратель «Единой России» также уходит к ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ (хотя в отношении старых партий и накопилась усталость), растекается по малым партиям. Раздражение чиновниками, неверие в способность властей изменить ситуацию приводят к тому, что граждане начинают искать альтернативу.

Легальная оппозиция

По большому счету в легальном поле осталось две альтернативы — КПРФ и «Новые люди». Коммунисты привлекают симпатии наиболее непримиримых критиков власти. Их электорат довольно разношерстный: он заметно «помолодел» на прошлых выборах, около половины их сторонников считают себя людьми демократических убеждений, левыми готовы назвать себя меньше половины сторонников КПРФ. «Новые люди», напротив, привлекают разочарованных во власти, но не готовых на жесткое противостояние с ней; они хотели бы обновления и готовы дать шанс новым политикам — буквально, новым людям. Преодоление 5%-ного барьера и попадание в Госдуму автоматически сфокусировали на этой партии надежды тех, кто раньше голосовал за малые партии. Число сторонников «Новых людей» уже после выборов увеличилось почти вдвое (с 3% до 5% от всех опрошенных и с 5% до 8% от тех, кто готов голосовать, что ставит ее на четвертое место после «Единой России», КПРФ и ЛДПР).

Заметим, что новые популярные политики есть в активе обеих партий. У «Новых людей» — Сардана Авксентьева, у КПРФ — депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, видеоблогер Николай Платошкин и кандидат от КПРФ на президентских выборах 2018 года Павел Грудинин, симпатии к которому сохраняются. Однако дальнейшие перспективы обеих партий зависят от Кремля — насколько независимыми им позволят быть: у тех же Бондаренко и Платошкина в 2021 году появились проблемы с законом.

Важно и то, насколько успешными или неуспешными будут усилия власти по решению проблем, которые беспокоят большинство населения.

Поводы для протеста

Опросы показывают, что людей прежде всего волнует рост цен на товары первой необходимости и связанное с этим снижение уровня жизни. Последние полтора года тревога нарастает, несмотря на все усилия правительства. Остается высоким страх безработицы, расслоение на бедных и богатых, страх дальнейшего ухудшения экономической ситуации. По-прежнему в первой тройке наиболее острых проблем — недовольство коррупцией, взяточничеством, нежеланием власти слушать обычных граждан.

Примета нового времени — высокая обеспокоенность эпидемией коронавируса и вызванные ей трудности с получением обычной медицинской помощи. Решения этих проблем ждут от власти в первую очередь, ощутимый прогресс по этим направлениям мог бы поддержать падающие рейтинги. Усилия предпринимаются, но люди пока не чувствуют результата.

В этих условиях сохраняется довольно высокий протестный потенциал. Он ниже, чем в начале 2021 года; тем не менее каждый пятый респондент заявляет о своей готовности принимать участие в протестах с экономическими требованиям, чуть меньше — с политическими. И это несмотря на жесткий разгон протестных митингов в начале года, который не остался незамеченным.

Другое дело, что сегодня в России нет политической силы, которая может стать организатором общероссийской протестной акции — сторонники Алексея Навального объявлены экстремистами, и большая часть из них ушла из политики или покинула страну. КПРФ вряд ли рискнет навлечь на себя гнев Кремля серьезными митингами. А значит, в этих условиях наиболее вероятны локальные стихийные протесты по конкретной проблеме — например, против дистанционного образования в Москве или Екатеринбурге, против QR-кодов на транспорте в Екатеринбурге, Казани и других городах. О готовности выходить на такие протесты заявляет каждый четвертый, считают их возможными — 43% (вероятно, такие цифры вынудили Думу и правительство частично отложить введение QR-кодов). Пока власти не сумеют снять накопившуюся в обществе социальную напряженность, такого рода протесты будут продолжаться.

Неповторимый Крым

В отсутствие успехов в социально-экономической сфере может возникнуть соблазн внешнеполитических авантюр — в прошлом рейтинги первых лиц укреплялись на фоне конфликтов с Западом по поводу Косово и Ирака, «принуждения к миру» Грузии, присоединения Крыма. Однако сегодня российское общество выглядит усталым от противостояния с внешним миром. Да, большинство готово согласиться с официальной позицией, что именно Запад интригует против России, именно США и НАТО хотят втянуть нашу страну в происходящее на белорусско-польской границе, в конфликт на востоке Украины, готовит против России новые санкции. Однако большого энтузиазма по этому поводу не наблюдается, рейтинги власти продолжают снижаться, несмотря на допущение широкомасштабного противостояния.

Иными словами, хотя российские власти уже убедили большинство граждан в том, что именно Запад несет ответственность за обострение ситуации, вряд ли стоит ждать консолидации общественного мнения вокруг власти, сопоставимого по своей силе с мобилизацией 2014 или 2008 годов. Для российского общественного мнения урегулирование разногласий, разрядка напряженности в отношениях с США и Европой сегодня кажется более желанным вариантом развития событий.

Не время молодых

Велика вероятность, что в 2022 году продолжится давление на активные слои российского общества, которое со всей силой проявилось в уходящем году: фактическое устранение из правового поля наиболее непримиримой оппозиции, присвоение ярлыков иностранного агента многим независимым СМИ и журналистам, показательный процесс «Мемориала» (признан иноагентом) — список можно продолжать.

Одной из главных мишеней российской власти оказалась городская молодежь. Не только по факту, но и по самоощущению молодых респондентов, которое часто прорывается на фокус-группах в разных частях страны — молодые люди читают новости в интернете и знают, что можно получить штраф или срок за репост сообщения в социальных сетях. Символом давления на молодежь стали претензии силовиков в адрес стендап-комиков, российских видеоблогеров, исполнителей русского рэпа. Этот тренд на подавление стареющей российской элитой молодого поколения, скорее всего, продолжится и в наступающем году.

Опросы показывают, что все эти процессы проходят на фоне широко распространенного безразличия основной массы населения, поэтому непонятно, что может сегодня остановить политическую реакцию. При этом давление на активную часть общества симпатий к властям тоже не добавляет. Более того, за пять лет число людей, квалифицирующих происходящее как борьбу с инакомыслием, выросло вдвое, и это мнение начинает преобладать.

Справедливо сказать, что остановить падение рейтингов такая политика не может. А это значит, что отчуждение между властью и обществом будет только нарастать. Выход из сложившейся ситуации придется искать уже в наступающем году.

Денис ВОЛКОВ

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